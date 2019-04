eMAG reduceri. 3 electrocasnice mici ca sa gatesti o masa imbelsugata de Pasti

eMAG reduceri electrocasnice mici de Pasti. emag.ro a dat startul campaniei Easter Sales, care vine cu oferte foarte bune la o multime de aparate de gatit, excelente pentru a pregati o masa de sarbatori imbelsugata.

eMAG reduceri electrocasnice mici de Pasti – Toate ofertele sunt AICI.

In oferta eMAG sunt incluse electrocasnice mici precum roboti de bucatarie, mixere, blendere, tocatoare, aparate de gatit de tip multicooker, pasini de paine, prajitoare, toastere etc. Mai jos aveti cele mai interesante oferte.

eMAG reduceri electrocasnice mici de Pasti – roboti de bucatarie

1. Un robot de bucatarie Bosch MCM3100W, de 800 de W, cu un bol de 2,3 litri, 2 viteze, de culoare alb/gri, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri electrocasnice mici de Pasti.

Robotul de bucatarie are un motor de 800 de W, adica o putere impresionanta.

Modul de gatit creativ si ambitios este acum foarte usor datorita puterii de 800 de W, precum si datorita intregii game de viteze. Aceste caracteristici asigura, de asemenea, performante impresionante si la procesarea unei varietati mari de aluaturi.

Depozitarea este foarte usoara. Accesoriile pot fi depozitate in vas, fiind astfel la indemana. Datorita marcajelor inteligente, accesoriile pot fi montate rapid.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice mici de Pasti – multicookere

2. Un MultiCooker Crock-Pot Express CSC051X, cu puterea de 1000 de W, cu un volum de 5,6 litri, care gateste sub presiune, are control digital, 8 programe, 4 moduri de gatire si timer, de culoare argintie, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri electrocasnice mici de Pasti.

Acest MultiCooker are, practic, 12 aparate de gatit intr-unul singur.

Cu functia MEAT/STEW poti sa pregatesti orice tip de carne intr-un timp record.

BEANS/CHILLI (Fasole) - In mod implicit, acest program are o durata de executie de 20 de minute. La finalizrea gatitului activ, trebuie sa lasi preparatul sa se raceasca sau sa eliberezi presiunea manual. In mod normal, acest proces necesita una sau doua ore de gatit. Crock-Pot® Express reuseste sa finalizeze sarcina in cateva minute.

RICE/RISOTTO (Orez) - Aceasta functie este ideala pentru toate tipurile de orez, inclusiv alb si / sau maro si gateste sub presiune pentru o gatire rapida.

YOUGURT (Iaurt) - Este o functie de care veti profita din plin daca adorati gustul iaurtului de casa. Timpul presetat de gatire este de 8 ore pe temperatura Low.

POULTRY (Pasare) - Carnea de pasare este gata in aproximativ 15 minute. Setati aparatul de gatit pe aceasta functie pentru a obtine imediat o masa gustoasa si savuroasa.

eMAG reduceri electrocasnice mici de Pasti – aparate de gatit

DESSERT (Desert) - Aceasta functie este atat de usor de folosit incat n-o sa-ti vina sa crezi ca in 20 de minute poti avea un desert savuros. Este perfect mai ales atunci cand gatesti pentru mai multe persoane si vrei sa le oferi un preparat facut pe loc.

SOUP (Supa) - In mai putin de jumatate de ora ai o supa gata de pus pe masa. Nu trebuie decat sa pui toate ingredientele in aparatul de gatit, sa inchizi capacul, apesi functia SOUP si gata. Supa ta este gata in 30 minute.

MANUAL - Cu functia manuala poti sa gatesti orice tip de preparat si sa configurezi timul de gatire si modul de preparare dupa nevoile tale. Pui toate ingredientele in recipient si gata.

Gatire la abur - Pregatiti mese cu mai putina grasime si mai multi nutrienti. Introduceti suportul pentru abur in vasul de gatit pentru a pregati legume, peste sau ori de cate ori doriti sa pregatiti ceva usor, delicios dar in primul rand sanatos.

Gatire lenta - Cu Crock-Pot® Express iti poti pregati cina de dimineata, setati timpul de gatire (de la 30 de minute la 12 ore), apoi lasati cina sa se gateasca singura. Alegeti dintre setarile de gatit High, Low sau de pastrare la cald.

KEEP WARM (Mentine cald) - Dupa terminarea procesului de gatit, multicookerul Crock-Pot® Express trece automat la setarea KEEP WARM pentru a mentine mancarea gatita calda pana la servire. Aceasta setare nu este suficient de fierbinte pentru a gati si ar trebui utilizata numai pentru a mentine alimente calde.

Sauté - Utilizati aceasta setare ca prim pas in timpul pregatirii mesei. Puteti pastra astfel sucurile preparatelor sau oferiti preparatelor din carne acea crusta crocanta atat de apetisanta. De asemenea, puteti obtine mese delicioase combinand functiile de gatire High sau Low.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice mici de Pasti – mixere

3. Un mixer cu bol Star-Light SMM-1000W, cu puterea de 1000 de W, bol de 4 litri din inox, cu 6 viteze, functia Pulse, de culoare crem, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri electrocasnice de Pasti.

Puterea mare de 1000de W inseamna ca ai de-a face cu un dispozitiv premium, puternic, ce va garanta obtinerea unui amestec omogen intr-un timp foarte scurt.

Poti seta una din cele 6 viteze disponibile in functie de omogenitatea aluatului. Motorul inteligent detecteaza incredientele dure si creste puterea atunci cand este necesar. Pornirea este una lenta in cea mai mica treapta de viteza dupa care aceasta creste pentru a evita astfel orice risc de stropire.

Butonul Turbo accelereaza gradul de framantare la maxim, fiind recomandat in cazul aluatului omogen.

eMAG reduceri electrocasnice mici de Pasti – mixere Star-Light

Bolul din otel inoxidabil are o capacitate de 4 litri si faptul ca e destul de mare va permite prepararea unei cantitati destul de semnificative fara a mai trebui sa il utilizezi in doua transe.

In cutie primesti si alte accesorii printre care: accesorii de framantare, tel pentru frisca si paleta pentru diverse creme.

Dupa fiecare utilizare este recomandat ca bolul si aparatul sa fie sterse cu o laveta umeda pentru o pastrare optima in timp.

Pretul este AICI.

