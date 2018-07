eMAG reduceri. 3 frigidere bune sub 800 de lei de Stock Busters

eMAG reduceri frigidere Stock Busters. Magazinul online emag.ro are oferte foarte atractive la aparate frigorifice in cadrul campaniei de reduceri Stock Busters.

eMAG reduceri frigidere Stock Busters – Toate ofertele sunt AICI.

Chiar daca vara 2018 este oricum, numai caniculara nu, iar luna iulie a fost de-a dreptul ploioasa si racoroasa, anotimpul cald continua sa fie unul dintre cele mai bune momente pentru a va innoi bucataria.

Acum, puteti profita de ofertele din campania eMAG reduceri frigidere Stock Busters.

Noi am identificat 3 frigidere bune care costa sub 800 de lei.

eMAG reduceri frigidere Stock Busters Candy

1. Un frigider cu doua usi Candy CMDDS 5142W, cu o capacitate de 204 litri, 143 de cm inaltime, de culoare alba, are o reducere de 37% in campania eMAG reduceri frigidere Stock Busters.

Frigiderul are un sistem de racire static, un compresor, si este compus din frigider si congelator.

Frigiderul are un volum net de 164 de litri, iar sistem de dezghetare este automat. Are 3 usi din sticla si un compartiment pentru fructe si legume.

Congelatorul are un volum de 40 de litri, sistem de dezghetare manual si o capacitate de inghet de 2kg / 24 de ore.

Nivelul de zgomot este de 40 dB, iar clasa energetica A+. Frigiderul consuma annual 217 kWh. Fara curent, are o autonomie de 15 ore.

eMAG reduceri frigidere Stock Busters – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere Stock Busters Daewoo

2. Un frigider care va atrage cu siguranta toate privirile este frigiderul cu o usa Daewoo FN-15A, cu un volum de 118 litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 88 de cm, fabricat din sticla neagra.

De obicei, frigiderele pe care le folosim sau pe care le vedem pe la cunostintele noastre au toate aceeasi culoare: alba. Daca vrei sa fii diferit si sa dai un aer de eleganta bucatariei tale alege un frigider de culoare neagra.

In campania eMAG reduceri frigidere Stock Busters, acest frigider are o reducere de 22%.

Aparatele frigorifice Daewoo, cu clasa energetica A+, sunt perfect construite pentru un consum redus de energie.

In plus, combina frigorifica Daewoo cu usi din sticla ofera o nota de eleganta design-ului modern al bucatariei tale.

eMAG reduceri frigidere Stock Busters Daewoo cu o usa

Frigiderul are o usa, care este reversibila. Sistemul de dezghetare este manual, iar frigiderul are doua rafturi in interior si 3 rafturi pe usa. De asemenea, are compartimente speciale pentru fructe si legume, sticle si oua.

Un alt avantaj al frigiderului este ca dispune de un congelator mic, de 3 litri, numai bun pentru a tine la inghetat produse mici precum o inghetata sau un pachet de carne.

Frigiderul dispune si de reglare electronica a temperaturii. Nivelul de zgomot este de 43 dB.

eMAG reduceri frigidere Stock Busters – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere Stock Busters Arctic

3. De o reducere excelenta in cadrul campaniei eMAG reduceri frigidere Stock Busters beneficiaza si frigiderul cu doua usi Arctic AD54240+, cu un volum de 223 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea 145,8 cm, de culoare alba.

Pretul frigiderului este redus cu 43%.

Frigiderul ofera un consum redus de energie electrica, comparativ cu aparatele din clasa A. Are un compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor, astfel incat alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.



Termostatul este ajustabil, usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare!

eMAG reduceri frigidere Stock Busters Arctic cu doua usi

Rafturile ajustabile sunt pozitionate pe usa, fiind dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri.

Frigiderul are si usi reversibile. Le poti monta in functie de nevoile tale si de spatiul de care dispui. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului frigorific.





Pretul este AICI. Garnitura antibacteriana a usilor contine aditivi speciali ce protejeaza frigiderul impotriva bacteriilor si a mucegaiului. Pastrezi mancarea in conditii de maxima igiena, prelungind totodata durata prospetimii alimentelor.