eMAG reduceri. 3 frigidere ieftine, dar care iti ofera o groaza de spatiu

Temperaturile ridicate sunt deja aici, asa ca trebuie sa incepem sa avem mare grija de alimentelor noastre din frigider.

In acesta perioada, emag.ro desfasoara o campanie de reduceri la numeroase tipuri de frigidere.

Unele aparate frigorifice au reduceri chiar si de peste 30%. Am analizat ofertele si am ales frigiderele care iti ofera cel mai bun raport pret-volum:

1. Frigider Indesit TAA5 are un volum absolut urias, ideal pentru o familie numeroasa, insa in acelasi timp nu este deloc unul scump.

Frigiderul Indesit are un volum de 415 litri si face parte din clasa A+ de eficienta energetica, avand o inaltime de 180 de cm.

Indesit a proiectat diverse sisteme de racire, fiecare avand caracteristici specifice de natura sa satisfaca diversele necesitati de utilizare ale consumatorilor, cu atentie indreptata intotdeauna catre eficienta si economisirea energiei: modelele din clasa A+ asigura o economisire a energiei cu 20% fata de clasa A.

Sistemul Static Automatic Control pastreaza perfect alimentele proaspete. Senzori amplasati in interiorul frigiderului permit mentinerea temperaturii corecte si limiteaza formarea ghetii pe peretii interiori.

Pretul este redus cu 31%.

2. Cei care nu au nevoie de prea mult spatiu si voi totodata sa ramana flexibili pe perioada verii care se apropie cu pasi repezi isi pot cumpara un frigider cu o usa Star-Light FTTM-113AP, cu o capacitate de 113 litri.

Frigiderul face parte dintr-o clasa enegetica foarte buna, clasa A++, si are inaltimea de 84,5 cm.

Aparatul frigorific are o reducere de 34%.

Frigiderul Star-Light FTTM-113AP imbina managementul spatiului cu performanta de conservare ridicata. Este ideal pentru mentinerea alimentelor proaspete, fara grija facturilor ridicate la energia electrica. Asta pentru ca, spre deosebire de modelele anterioare, frigiderul Star-Light FTTM-113AP consuma cu pana la 20% mai putine resurse datorita clasei energetice A++.

Frigiderul Star-Light FTTM-113AP dispune de spatiu de stocare. Compartimentele va ofera libertate in organizarea alimentelor, datorita proiectarii orientate catre utilitate si functionalitate.

Rafturile ajustabile, usa reversibila sau spatiul suficient pentru sticle, de pe usa, va permit o depozitare eficienta.

3. Un alt frigider cu un spatiu generos de depozitare este frigiderul cu doua usi Beko RDNE505E20DZX, cu un volum de 446 de litri, clasa A+ de eficienta energetica.

Frigiderul are o inaltime de 185 de cm, este fabricat din inox, si beneficiaza de sistem NeoFrost si Compartiment Everfresh.

Compartimentul special EverFresh+ a fost proiectat pentru pastrarea prospetimii legumelor si verdeturilor pana la 30 de zile. Acesta regleaza nivelul umiditatii la interior, prin designul constructiv al sertarului si prin intermediul curentilor de aer, fapt ce reduce considerabil efectul de ofilire a verdeturilor si legumelor si prelungeste durata de conservare, de pana la 3 ori mai mult fata de frigiderele obisnuite.

Tehnologia NeoFrost, prin sistemele Active Dual Cooling si No Frost, asigura cele mai bune conditii de conservare, intr-o clasa superioara de eficienta energetica.

Racirea se realizeaza prin intermediul curentilor de aer ventilati ce actioneaza independent in cele 2 compartimente. Aceasta tehnologie previne amestecarea mirosurilor si ajuta la distribuirea uniforma a umiditatii, cat si la restabilirea rapida a temperaturii interioare, dupa deschiderea usii. Astfel, fructele si legumele se mentin ca proaspat culese.

Functia ION GUARD neutralizeaza bacteriile si microorganismele care genereaza mirosuri neplacute in interiorul frigiderului. Aerul din interiorul aparatului este mentinut curat si astfel alimentele pot fi pastrate pentru o perioada mai lunga de timp.

Produsul beneficiaza de o reducere de 29%.