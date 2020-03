eMAG reduceri. 3 frigidere încăpătoare de peste 400 l, sub 1.550 de lei

eMAG reduceri frigidere. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la frigidere cu doua usi si cu un volum mare, de peste 400 de litri.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

Astfel, frigidere mari, cu un volum mai mare de 400 de litri, pot fi cumparate acum la preturi ce nu depasesc 1.550 de lei.

Am analizat oferta si am ales 3 frigidere, pe care le prezentam mai jos:

eMAG reduceri frigidere Indesit

1. Un frigider cu doua usi Indesit TAA5, cu un volum de 415 litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 180 de cm, de culoare alba, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri frigidere.

Pretul este AICI.

FLEXIBILITATE MAXIMA IN CONSERVARE - Flexibilitate maxima inseamna a oferi aparate care se adapteaza diferitelor nevoi, asigurand intotdeauna cea mai buna performanta de conservare. Indesit a proiectat diverse sisteme de racire, fiecare avand caracteristici specifice de natura sa satisfaca diversele necesitati de utilizare ale consumatorilor, cu atentie indreptata intotdeauna catre eficienta si economisirea energiei: modelele din clasa A+ asigura o economisire a energiei cu 20% fata de clasa A.

STATIC AUTOMATIC CONTROL, TEMPERATURA CONTROLATA - Sistemul Static Automatic Control pastreaza perfect alimentele proaspete. Senzori amplasati in interiorul frigiderului permit mentinerea temperaturii corecte si limiteaza formarea ghetii pe peretii interiori.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere Studio Casa

2. Frigiderul cu doua usi Studio Casa, DD400A+, cu un volum de 400 de litri, latime 70 cm, clasa energetica A+, inaltimea de 173 de cm, usi reversibile, de culoare alba, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri frigidere.

Pretul este AICI.

Frigider cu doua usi Studio Casa, DD400A+, 400 l, Alb

Clasa energetica: A+

Sistem de racire : static

Volum efectiv total: 400 l

Volum frigider: 302 l

Volum congelator: 98 l

Sistem decongelare: manual

eMAG reduceri frigidere mari

Consum energie electrica/an: 303 kwh/an

Nivel de zgomot: 42 dB

Agent frigorific: R600 a

Sursa de alimentare: 220-240V/50Hz

Culoare: alb

3 rafturi din sticla

Suport oua

Usi reversibile

Dimensiuni produs: 69.5 (latime) X 63.5 (adancime) X 173 cm (h)

Greutate neta: 66 Kg

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri frigidere cu doua usi

3. Frigiderul cu doua usi Beko RDSE465K20W, cu un volum de 437 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 185 de cm, de culoare alba, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri frigidere.

Pretul este AICI.

Frigiderul beneficiaza si de 5 ani de garantie.

Gama de aparate frigorifice ConforTech line imbina designul inovator cu tehnologia performanta prin intermediul caracteristicilor auto defrost si safety glass. Cu ajutorul functiei Auto defrost scapi de grija formarii ghetii in interiorul aparatului frigorific, iar rafturile safety glass sunt rezistente si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.

RAFTURI SAFETY GLASS Rafturile din sticla securizata sunt rezistente pana la 25 kg si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.

eMAG reduceri frigidere Beko

LEDLIGHTING Asigura iluminarea optima, fara a incarca factura la energie electrica. Iluminare economica si performanta.

USI REVERSIBILE Directia in care se deschid usile frigiderului poate fi schimbata, in functie de

restrictiile spatiului. Usile pot fi montate in partea stanga sau in dreapta datorita designului inovativ si a balamalelor laterale suplimentare.

CUTIE LEGUME SI FRUCTE Compartimentul spatios iti ofera acces rapid prin sistemul

rotativ de deschidere al cutiei, pastrand fructele si legumele in cele mai bune conditii.

COOLING FAN Datorita ventilatorului montat in compartimentul racitor, aerul rece va fi distribuit uniform in interiorul aparatului si, totodata, va asigura performante mai bune de racire.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.