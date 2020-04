eMAG reduceri. 3 frigidere incapatoare si eficiente, sub 750 de lei

eMAG reduceri frigidere. Magazinul online emag.ro are reduceri excelente in aceasta perioada la aparate frigorifice de la diferite branduri.

Magazinul online are oferte foarte avantajoase la frigidere performante si eficiente, care iti vor mentine alimentele in siguranta, ferite de microbi.

Am analizat oferta si am descoperit 3 frigidere excelente ce costa sub 750 de lei.

eMAG reduceri frigidere Star-Light

1. Frigiderul cu doua usi Star-Light FDDV-213A+, 213 l, Clasa A+, H 144 cm, Alb, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri frigidere.

Prospetime maxima, consum minim - Spuneti adio consumului ridicat de energie electrica. Frigiderul Star-Light FDDV-213A+ imbina managementul spatiului cu performanta de conservare ridicata.

Este ideal pentru mentinerea alimentelor proaspete, fara grija facturilor ridicate la energia electrica. Asta pentru ca, spre deosebire de modelele anterioare, frigiderul Star-Light FDDV-213A+ consuma cu pana la 20% mai putine resurse datorita clasei energetice A+.

Spatiu generos de stocare - Frigiderul Star-Light FDDV-213A+ dispune de spatiu de stocare mai mult decat generos pentru familia dumneavoastra.

Compartimentele va ofera libertate in organizarea alimentelor, datorita proiectarii orientate catre utilitate si functionalitate. Rafturile ajustabile, usa reversibila sau spatiul suficient pentru sticle, de pe usa, va permit o depozitare eficienta.

Dezghetare automata - Frigiderul este prevazut cu un sistem automat de dezghetare, iar dumneavoastra nu veti mai pierde timpul cu acest proces; in schimb, puteti petrece clipe minunate alaturi de cei dragi.

eMAG reduceri frigidere Albatros

2. Frigiderul Albatros FA20+, 155l, Clasa A+, H 123 cm, 3 Ani garantie, Alb, are o reducere de 24% in campania eMAG reduceri frigidere.

Clasa energetica A+ - Nu trebuie sa iti mai faci griji pentru facturile la lumina. Fiind incadrat in clasa emergetica A+, frigiderul cu doua usi Albatros FA20+ mentine prospetimea alimentelor tale cu un consum redus de energie.

Astfel, poti raci bauturi, congela alimente sau mentine mancarea proaspata mai multe zile fara a incarca factura la lumina, consumul anual fiind de numai 197 kwh/an.

Congelator spatios - Proiectat pentru confort, majoritatea persoanelor preferand pozitionarea congelatorului in partea superioara a frigiderului, Albatros FA20+ beneficiaza de de un congelator cu un volum de 40L, perfect pentru congelarea legumelor, carnurilor sau depozitarea cutiilor cu inghetata.

Proiectat dupa modelul classic, in nuanta de alb, Albatros FA20+ isi gaseste rapid locul in orice bucatarie.

eMAG reduceri frigidere clasa A+

Compartimentare generoasa - Cu un volum net de 155 L, frigiderul dispune de 2 rafturi delimitate prin suporturi de sticla ajustabile. Astfel, nu trebuie sa iti faci probleme din cauza dimensiunii vaselor pe care le depozitezi, putand regla dimensiunea raftului in functie de necesitati.

Deasemenea, in partea inferioara se gaseste si un raft special conceput pentru mentinerea proaspata a fructelor si legumelor. Un alt avantaj al compartimentarii il reprezinta si cele 3 rafturi de pe usa acestuia, unde poti depozita linistit ouale, sticlele cu bauturi sau borcanele.

Incadrat in categoria de 4 stele a sistemului de clasificare a congelatoarelor, congelatorul incorporat in frigider poate atinge temperaturi de pana la -18 grade Celsius si poate congela 5 kg de alimente sau 100 de litri in 24h.

Control mecanic - In functie de anotimp, de temperatura din casa sau de cat de rece doresti sa pastrezi bauturile si alimentele, poti regla chiar tu temperatura din frigider.

eMAG reduceri frigidere cu doua usi

Bec interior - Un alt avantaj al acestui model il reprezinta becul interior, care se aprinde imediat ce ai deschis usa frigideruli, facilitand astfel contactul cu alimentele si sticlele depozitate in frigider.

Dezghetare automata frigider - Spune adio zilelor in care trebuie sa golesti frigiderul, sa il scoti din priza si sa astepti sa se dezghete. Albatros fa20+ vine cu functie de dezghetare automata, ajutandu-te, astfel, sa economisesti timp si sa elimini de pe lista cu treburi casnice o noua sarcina.

Frigiderul are usile reversibile, astfel ca tu le poti monta atat pe partea stanga, cat si pe partea dreapta, in functie de locul de care dispui.

Piciorusele reglabile asigura o montare corecta a frigiderului in orice loc al casei tale.

Detalii frigider:

- capacitate neta 115 litri

- 2 rafturi de sticla

- 3 balcoane pe usa

- sertar mare pentru legume

- congelator are o capacitate de 40 de litri si este format din doua rafturi mari pentru a aranja produsele asa cum doresti

eMAG reduceri frigidere Heinner

3. Frigiderul cu doua usi Heinner HF-205A+, 205 l, Clasa A+, Iluminare LED, H 143.4 cm, Alb, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri frigidere.

De asemenea, beneficiezi de o garantie de 5 ani la acest aparat frigorific, precum si de livrare pana in casa.

Clasa energetica A+ - Beneficiezi de un consum optim de energie electrica si o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare.

Capacitate neta de 205 de litri - Capacitate de incarcare suficienta pentru nevoile zilnice ale intregii familii.

Control mecanic cu termostat ajustabil - Setezi simplu si rapid temperatura din compartimentele de racire si congelare.

3 rafturi de sticla - Ai compartimente spatioase si convenabile pentru toate nevoile tale si intotdeauna suficient spatiu.

Lumina LED - Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura vizibilitate in orice colt al frigiderului.

Usi reversibile - Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Monteaza-le asa cum doresti si in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie.

