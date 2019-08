eMAG reduceri. 3 frigidere si la 788 de lei ca sa-ti protejezi mancarea de canicula

eMAG reduceri frigidere. Magazinul online emag.ro are reduceri importante la frigidere in aceasta perioada, pretul lor ajungand si sub 800 de lei.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta emag.ro si am descoperit frigidere performante si eficiente, care costa in jur de 800 de lei.

eMAG reduceri frigidere Arctic

1. Frigiderul cu doua usi Arctic AD54240P+, cu un volum de 223 de litri, Clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 146,5 cm, de culoare alba, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri frigidere.

Frigiderul beneficiaza si de o garantie de 5 ani.

Frigiderul are un compartiment numit Garden Fresh, spatios, dedicat depozitarii legumelor si fructelor. In acest mod alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.

Termostat ajustabil - Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic sunt dotate cu un termostat usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare.

eMAG reduceri frigidere – clasa A+

Mix Zone - Rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri.

XXL Bottle - Raft pozitionat pe usa, dedicat depozitarii sticlelor de mari dimensiuni.

Garnitura antibacteriana - Garnitura usilor contine aditivi speciali ce protejeaza frigiderul impotriva bacteriilor si a mucegaiului. Pastrezi mancarea in conditii de maxima igiena, prelungind totodata durata prospetimii alimentelor.

eMAG reduceri frigidere LDK LF

2. Frigider LDK LF 220 Silver, clasa A+ de eficienta energetica, capacitate de 238 de litri, inaltimea de 143,5 cm, de culoare argintie, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri frigidere.

Chiar daca nu gatesti tot ai nevoie de un frigider in care sa iti depozitezi alimentele, apa, iaurt, fructe, legume, etc. Si atunci, ca sa nu fii nevoit sa mergi la piata zilnic sau sa cumperi alimente doar pentru o zi, ai nevoie de frigider.

In partea de sus vei gasi congelatorul in care poti depozita alimentele pe care nu le consumi imediat, iar in partea de jos frigiderul, care are functia de racire a alimentelor pe care le consumi imediat sau in cateva zile.

Asa ca, indiferent daca esti genul care gateste mereu sau, din contra, comanda ori consuma hrana rece, ai nevoie de un frigider.

Clasele A+ ori A++ iti asigura un consum optim de energie electrica, atribut esential pentru bunastarea familiei tale.

eMAG reduceri frigidere cu doua usi

Frigiderele LDK sunt dotate cu sertar special pentru legume si fructe, in care iti poti depozita salata verde, castravetii, rosiile, spanacul proaspat dar si bananele, capsunile, caisele ori ciresele.

Toate aparatele frigorifice au in componenta lor optiunea de a regla si controla temperatura cu ajutorul unui termostat. Usor de folosit, poti regla temperatura de racire rapid in functie de nevoile tale.

Garnitura antibacteriana asigura o bariera impotriva bacteriilor ori a mucegaiului, prelungind calitatea si durata de prospetime a alimentelor.

Rafturi incapatoare - Decat sa ocupi spatiul destinat alimentelor cu sticlele de suc ori bere, ai la dispozitie un raft special si incapator pentru sticlele de 2 L.

Iluminare led - Fata de iluminarea conventionala, iluminarea cu led asigura o lumina puternica, robusta si rece, un consum redus de energie si o durata mare de viata.

eMAG reduceri frigidere Albatros

3. Frigiderul Albatros FA28+, cu un volum de 212 litri, Clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 143 de cm, 3 ani garantie, de culoare alba, are o reducere de 21% in campania eMAG reduceri frigidere, si costa 787,78 lei.

De asemenea, frigiderul beneficiaza si de 3 ani extragarantie.

Usile sunt reversibile.

Frigiderul are un volum net de 171 de litri, iar sistemul de dezghetare al frigiderului este automat. Are 4 rafturi din sticla in interior si 4 rafturi pe usa. De asemenea, are un compartiment de legume si fructe.

Congelatorul are 41 de litri, un sistem de dezghetare manual si un compartiment.

Frigiderul are picioare ajutabile, iluminare interioara si termostat ajustabil. Nivelul de zgomot este de 42 dB, consumul anual de energie este de 226 kWh, iar autonomia fara curent a aparatului frigorific este de 12 ore.

