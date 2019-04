eMAG reduceri. 3 laptopuri bune ce costa chiar si 950 de lei

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada atat la laptopuri de gaming, cat si la laptopuri ultraportabile.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit laptopuri foarte performante care au reduceri de aproape o treime din pret.

eMAG reduceri laptopuri de gaming

1. Laptopul de gaming ASUS TUF FX504GM-E4065 cu procesor Intel® Core™ i7-8750H pana la 4.10 GHz, Coffee Lake, cu diagonala de 15,6 inchi, rezolutie Full HD, 8GB, 1TB Hybrid HDD, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, Free DOS, de culoare neagra, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri laptopuri.

ASUS TUF Gaming FX504 este un laptop puternic ce combina o experienta foarte imersiva in segmentul jocurilor cu o durata de viata ce depaseste cu mult standardele in acest segment. Sistemul patentat de Racire Anti-Praf (Anti-Dust Cooling - ADC) asigura longevitatea si stabilitatea performantelor, in timp ce afisajul extraordinar si sistemul sonor surround pe 7.1 canale va vor pune la incercare toate simturile — FX504 bifeaza totate cerintele voastre, si la un pret accesibil.

Reprezentand emblema spiritului Fortei Supreme (The Ultimate Force - TUF) si proiectat pentru a inspaimanta orice dusman, FX504, deosebit de rezistent si usor, este primul model de laptop din seria TUF Gaming. Un sistem foarte versatil, rezistent, puternic si portabil, FX504 poate rula cele mai recente jocuri si aplicatii, oferind in acelasi timp o robustete si durabilitate de neegalat, pentru experiente deosebit de realiste in jocuri pe termen lung.

eMAG reduceri laptopuri ASUS

Sistemul de Racire Anti-Praf patentat ofera racirea necesara actiunii intense din cadrul sesiunilor extinse de jocuri, extinzand durata de viata a sistemului prin eliminarea particulelor de praf si murdarie periculoase. Indiferent ca folositi un sistem FX504 pentru sesiuni extinse in jocuri sau pentru munca – acesta va indeplini cu succes orice sarcina, datorita duratei de viata a tastaturii estimata la 20 de milioane de apasari, de doua ori mai mult decat standardul in acest segment, de 10 milioane de apasari.

FX504 a fost proiectat pentru a impresiona — este mult mai rezistent decat sistemele standard si are tot de ceea ce aveti nevoie pentru munca sau distractie.

FX504 a fost creat pentru jocuri intense si eficienta ridicata, iar aspectul sau este unul pe masura. Finisajul include chiar si un logo ASUS iluminat in rosu — simbolul perfect al durabilitatii si pasiunii pentru jocuri.

FX504 este echipat cu un procesor de ultima generatie Intel Core i7 si solutie grafica NVIDIA GeForce GTX 1060, toate acestea incluse intr-o carcasa foarte subtire, cu o grosime de 2.5cm, si cantarind doar 2.4kg. Indiferent ca trebuie sa lucrati, sa urmariti filme si sa ascultati muzica, sau sa va jucati oriunde v-ati afla – FX504 dispune de toata puterea de care aveti nevoie.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri HP

2. Laptopul HP 15-da0175nq cu procesor Intel® Celeron® N4000 pana la 2.60 Ghz, cu diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, Intel® UHD Graphics 600, Free DOS, de culoare Natural Silver, are o reducere de 12% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Proiectat pentru performante de lunga durata, acest laptop elegant de 15,6 inchi are o baterie de lunga durata care va mentine conectat, distrat si productiv toata ziua. Treceti cu viteza prin sarcini sau relaxati-va si socializati - cu un procesor Intel® si un display bogat.

Este un laptop ce are puterea de a naviga, de a reda clipuri si multe altele, cu un procesor Intel®. Testarea extensiva a calitatii va asigura ca puteti continua cat timp veti avea nevoie.

Este atractiv, elegant si portabil. Designul modern si elegant iti permite sa iei acest laptop atractiv oriunde. Cu o tastatura frumos lustruita si o balama in culoarea potrivita, laptopul HP de 15,6", proiectat inteligent, arata foarte bine si functioneaza pe masura.

eMAG reduceri laptopuri ieftine

Ramaneti conectat toata ziua cu o baterie de mare capacitate cu incarcare rapida HP si afisaj bogat vizual. In plus, stocati usor toate datele dvs. si bucurati-va de muzica preferata, filmele si fotografiile cu spatiu de stocare amplu.

Combinatia perfecta de performanta si consum de energie va ajuta dispozitivul sa functioneze cursiv si fiabil, cu doua nuclee de procesare care gestioneaza toate activitatile.

Nu va faceti griji cu privire la extinderea colectiilor de filme, cantece si fotografii. Cu HDD-ul de mare capacitate puteti sa le salvati pe toate si inca sa aveti mult spatiu disponibil.

Afisajul este de inalta definitie: veti vedea lumea digitala intr-un mod complet nou. Va veti putea bucura de filme si fotografii, la o calitate excelenta a imaginii, cu detaliile oferite de 1 milion de pixeli.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo

3. Pentru cei care isi doresc un dispozitiv ultraportabil, laptopul Lenovo IdeaPad S130-11IGM cu procesor Intel® Celeron® N4000 pana la 2.60 Ghz, cu diagonala de 11,6 inchi, 2GB, 32GB eMMC, sistemul de operare Microsoft Windows 10 S gata inclus, de culoare Blizzard White, are o reducere de 13% in campania eMAG reduceri laptopuri si costa doar 949,99 lei.

Ideapad S130 are un finisaj special de protectie pentru a-l proteja impotriva uzurii, precum si detalii de cauciuc jos pentru a mentine lucrurile calme si racoroase si pentru a continua mai mult.

Cu o durata de viata de pana la 8 ore, puteti conta pe acest laptop cand sunteti in miscare. Va puteti pune baza in baterie in timp ce sunteti in oras.

Fie ca vizionati un videoclip, fie ca scrieti o lucrare dimineata, va fi extrem de clar pe Ideapad S130. Ecranul sau LCD de 11 inchi are o rezolutie HD.

Este subtire si usor de transportat. La doar 1,15 kg, Ideapad S130 ultraslim este excelent pentru utilizare in miscare. Puneti-l in geanta si porniti la drum - abia observati ca este cu dumneavoastra.

Porturi:

1. Conector pentru cablul de alimentare

2. USB 3.0

3. HDMI

4. USB 3.1 Type-C ™

5 . Butonul Novo

6. microSD cititor de carduri

7. Conector audio combo

8. USB 3.0 Windows include caracteristici de securitate care va mentin in siguranta

eMAG reduceri laptopuri IdeaPad

Antivirusul Windows Defender are acum protectii specifice impotriva amenintarilor, cum ar fi WannaCry si alte atacuri de tip ransomware. Aplicatiile deosebite vin impreuna cu Windows 10

Windows 10 vine cu o mare varietate de aplicatii cum ar fi: Harti, Fotografii, Muzica, Filme, e-mail si Calendar.

Aceste aplicatii folosesc OneDrive pentru a face back-up de informatii si pentru a se sincroniza pe toate dispozitive, astfel incat sa iti poti accesa continutul de oriunde.

