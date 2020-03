eMAG reduceri. 3 laptopuri bune sub 860 de lei

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro are oferte excelente la laptopuri in aceasta perioada, preturile fiind mai mici chiar si cu peste 40%.

Am analizat oferta si am identificat 3 laptopuri bune care costa sub 860 de lei. In plus, unul dintre ele poate fi cumparat in rate fara dobanda.

eMAG reduceri laptopuri ieftine

1. Laptopul MYRIA MY8305GD, Intel® Celeron® N3350 pana la 2.4GHz, 13.3", 4GB, eMMC 32GB, Intel® HD Graphics 500, Windows 10 Home, are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Laptopul ultraportabil Myria MY8305 iti atrage atentia prin designul subtire, elegant si specificatiile sale la un pret irezistibil. Cantareste doar 1.39kg, se strecoara cu usurinta in orice geanta sau rucscac pentru ca tu sa poti lucra de oriunde.

Carcasa metalica atent slefuita ii ofera aspectul unic si o senzatie tactila confortabila. La facultate, la o intalnire de afaceri sau in excursie, poti lucra rapid si eficient de oriunde. Fie ca te bucuri de un film, navighezi, te documentezi sau stai de vorba cu prietenii, vei fi incantat de acuratetea detaliilor si a culorilor redate de ecranul Full HD de 13 inchi.

Imaginile se deruleaza la o rezolutie Full HD de 1920x1080. pixeli. Te conectezi rapid la orice dispozitiv! Conecteaza-ti fara probleme dispozitivele periferice de stocare. Cele doua porturi USB 3.0 iti ofera o viteza de transfer superioara, in ton cu tehnologia actuala. De asemenea, laptopul este echipat cu port HDMI pentru a te conecta fara probleme la monitoare, televizoare sau proiectoare.

eMAG reduceri laptopuri Full HD

Copiezi rapid informatia stocata pe cardurile SD prin intermediul slotului asezat langa portul USB. Indiferent de locul in care te afli, ai avantajul conexiunii Wi-fi 802.11. Transfera fisiere online, verifica e-mailuri, urmareste cele mai noi clipuri sau pur si simplu fa-ti documentarea pentru urmatorul proiect. Benefieciezi de tot suportul si mobilitatea cu noul laptop Myria.

Tastatura iti ofera confortul de care ai nevoie atunci cand lucrezi, fara sa te incurci in butoane din cauza asezarii. Navighezi rapid printre documente sau pe internet cu ajutorul touch-pad-ului ce ofera precizie si acuratete.

Laptopul Myria MY8305 te ajuta sa duci rapid la bun sfarsit activitatile tale zilnice. Datorita configuratiei sale si a sistemului de operare Windows 10, iti ofera tot suportul pentru indeplinirea sarcinilor tale. Fie ca navighezi, te uiti la filme, editezi un text sau publici pe blog, procesorul Intel N3350 de 2.4Ghz si memoria ram de 4GB proceseaza rapid informatia pentu ca tu sa ai cele mai bune rezultate.

eMAG reduceri laptopuri HP

2. Laptopul HP 15-ra060nq cu procesor Intel® Celeron® N3060 pana la 2.48 GHz, cu diagonala de 15.6 inchi, 4GB, 500GB, DVD-RW, Intel® HD Graphics 400, FreeDOS, Black, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri laptopuri.

De asemenea, laptopul poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Obtineti zilnic un randament ridicat, cu un laptop elegant, creat pentru a va mentine conectat si a va permite sa detineti controlul asupra activitatilor zilnice. Beneficiind de performante fiabile si de un acumulator cu durata mare de viata, este simplu sa navigati, sa transmiteti si sa fiti conectat cu ceea ce conteaza cel mai mult.

Acest laptop elegant ofera performante fiabile si o durata mare de viata a acumulatorului, astfel incat va este simplu sa navigati, sa transmiteti si sa fiti conectat cu ceea ce conteaza cel mai mult.

Cele mai recente procesoare Intel va garanteaza performantele fiabile de care aveti nevoie pentru lucru si divertisment. Bucurati-va de o durabilitate ridicata, pe un laptop conceput pentru a face cu usurinta ceea ce doriti.

eMAG reduceri laptopuri cu diagonala mare

Bucurati-va de divertisment si ramaneti conectat cu prietenii si familia, gratie unui afisaj bogat, HD sau FHD la anumite modele si unei camere HD la anumite modele. In plus, stocati cu usurinta si va bucurati de muzica, filmele si fotografiile preferate.

Fiind frumos conceput, atat in interior, cat si la exterior, acest laptop HP cu diagonala de 39,6 cm (15,6 inchi) se potriveste perfect cu stilul dumneavoastra de viata. Modelele vesele, texturile unice si balamaua placata cu crom (la anumite modele) adauga un strop de culoare fiecarei zile.

eMAG reduceri laptopuri ultraportabile

3. Un pret excelent are si laptopul ultraportabil nJoy Aerial cu procesor Intel® Celeron® N3350 pana la 2.40 GHz, Apollo Lake, cu diagonala de 13.3 inchi, Full HD, IPS, 4GB, 32GB eMMC + 64Gb SSD SSD M.2, Intel® HD Graphics, Microsoft Windows 10, Metal Black.

Cu 4 GB RAM si un ecran IPS full HD de 13.3 inch, Aerial iti ofera toate instrumentele de care ai nevoie pentru a explora lumea, iar ecranul iti va pune in evidenta frumusetea ei.

Conexiune WI-FI rapida - Bucura-te de conexiune rapida la internet prin wireless, o performanta care devine vitala atunci cand ai nevoie de stabilitate pentru a face fata fiecarei provocari.

Design subtire si usor - Aerial este unul dintre cele mai subtiri dispozitive din categoria sa avand doar 13.5 mm. Constructia de metal inspira siguranta si indrazneala, un design care va raman mereu clasic si sofisticat.

Durata de viata mare a bateriei - Incearca sa tii pasul cu Aerial si bateria sa de 9000 mAh la scoala, locul de munca sau cafenea fara a cauta in permanenta un loc pentru a reincarca. Windows include caracteristici de securitate care va mentin in siguranta

Scanati si va protejati dispozitivul in timp real, impotriva oricarei amenintari.

eMAG reduceri laptopuri cu Windows 10

Antivirusul Windows Defender are acum protectii specifice impotriva amenintarilor, cum ar fi WannaCry si alte atacuri de tip ransomware.

O serie de aplicatii deosebite vin impreuna cu Windows 10. Windows 10 vine cu o mare varietate de aplicatii cum ar fi: Harti, Fotografii, Muzica, Filme, e-mail si Calendar.

Aceste aplicatii folosesc OneDrive pentru a face back-up de informatii si pentru a se sincroniza pe toate dispozitive, astfel incat sa iti poti accesa continutul de oriunde.

