eMAG reduceri. 3 laptopuri puternice sub 900 de lei de Stock Busters

eMAG reduceri laptopuri. Emag.ro desfoara in perioada 20 – 22 august campania Stock Busters, care are reduceri exceptionale la laptopuri de la diversi producatori.

Am urmarit reducerile si am descoperit 3 laptopuri performante care costa sub 900 de lei.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters - Myria

1. Laptopul Myria, 2 IN 1, Quad Core 1.92GHz, 2 GB RAM, cu diagoanala de 10.1 inchi, are o reducere de 21% in campania eMAG reduceri laptopuri Stock Busters.

Laptopul 2 in 1 Myria MY8307 poate fi adaptat in orice secunda la sarcinile tale. Pentru ca imbina mobilitatea cu utilitatea, vei putea lucra de oriunde si in orice moment.

Laptopul este echipat cu Windows 10, un sistem de operare familiar si intuitiv. Atunci cand mergi in vacanta, orice timp de asteptare este un motiv de relaxare. Te poti bucura de serialul, vlogul sau albumul preferat.

Resurse potrivite pentru multitasking - Myria MY8307 dispune de procesorul Quad Core Z8350 cu o frecventa de 1.92GHz. Memoria ram de 2Gb DDRIII ruleaza fara probleme programe pentru editat textul sau alte aplicatii. Datorita vitezei procesorului poti realiza mai multe taskuri simultan.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters - laptopuri-tableta

In memoria interna de 32GB la care mai poti adauga inca 32GB cu un card microSD, poti salva toate documentele tale importante. Pentru o experienta completa, poti conecta orice dispozitiv cu un ecran mai mare prin portul microHDMI.

Ecranul LCD multi touch cu o diagonala de 10.1inch iti reda imagini clare la detalii uimitoare cu o rezolutie de 1280x800px. Tehnologia IPS, cunoscuta pentru redarea naturala a culorilor, iti ofera posibiltatea sa vizualizezi mai mult continut multimedia din unghiuri de aproape 180 de grade.

Myria iti ofera doua dispozitive intr-un singur pachet foarte atragator cu un design deosbit si subtire. Carcasa este facuta din materiale rezistente si atent finisate ce iti va asigura o utilizare confortabila.

Tastatura transforma tableta intr-un laptop adevarat cu toate functiile lui. Navighezi precis printre documente cu mosue pad-ul integrat, in timp ce tastele reactioneaza rapid avand in vedere dimensiunile compacte. Cele doua porturi usb iti ofera posibilitatea sa copiezi informatia din memoria tabletei pe un stick, hard extern sau alte dispozitive.

Echipat cu o baterie generoasa, laptopul iti permite sa termini treaba inceputa, fara grija reincarcarii. Fiabil, elegant si usor de utilizat, laptopul Myira MY8307 este perfect multiple deplasari, fie in interes de serviciu sau vacanta.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters HP

2. Laptopul HP 15-ra060nq cu procesor Intel® Celeron® N3060 pana la 2.48 GHz, cu o diagonala generoasa de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, DVD-RW, Intel® HD Graphics 400, FreeDOS, Black, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri laptopuri Stock Busters.

Cu acest laptop veti obtine zilnic un randament ridicat. Este un laptop elegant, creat pentru a va mentine conectat si a va permite sa detineti controlul asupra activitatilor zilnice. Beneficiind de performante fiabile si de un acumulator cu durata mare de viata, este simplu sa navigati, sa transmiteti si sa fiti conectat cu ceea ce conteaza cel mai mult.

Cele mai recente procesoare Intel va garanteaza performantele fiabile de care aveti nevoie pentru lucru si divertisment.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters ieftine

Bucurati-va de divertisment si ramaneti conectat cu prietenii si familia, gratie unui afisaj bogat, HD sau Full HD la anumite modele si unei camere HD la anumite modele. In plus, stocati cu usurinta si va bucurati de muzica, filmele si fotografiile preferate.

Fiind frumos conceput, atat in interior, cat si la exterior, acest laptop HP cu diagonala de 39,6 cm (15,6") se potriveste perfect cu stilul dumneavoastra de viata. Modelele vesele, texturile unice si balamaua placata cu crom (la anumite modele) adauga un strop de culoare fiecarei zile.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters Lenovo

3. Laptopul Lenovo V130-15IKB, cu procesor Intel® Celeron 3867U 1.80 GHz, Dual Core, cu diagonala de 15,6 inchi, HD, 4GB, 1TB HDD, Intel HD Graphics 610, Free DOS, Iron Grey, are o reducere de 14% in campania eMAG reduceri laptopuri Stock Busters.

Laptopul Lenovo V130 pentru afaceri mici este foarte portabil, cantarind doar 1,8 kg - totusi, dispune de o procesare puternica, deci este perfect pentru a lucra oriunde. Bucurati-va de siguranta deplina datorita tehnologiei TPM si declansatorului camerei web care se asigura ca aceasta este obturata atunci cand camera este oprita; nici o sansa de a fi spionat de hackeri.

Nu conteaza din ce unghi privesti. Cu ecranul antiglare, V130 ofera culori bogate indiferent de ceea ce faci, fie ca lucrezi la un proiect sau urmaresti un film. Ecranul se deschide la 180 de grade, facandu-l usor de impartit cu ceilalti.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters la oferta

Cu difuzoarele stereo si Dolby Audio™ indiferent de ceea ce asculti, esti sigur ca suna la fel de bine cum arata.

Tastatura ergonomica de dimensiuni mari de pe V130 a fost conceputa pentru confort si precizie de scriere. Touchpad-ul mare face chiar mai usor sa fii productiv oriunde te afli fara a avea nevoie de un mouse, iar designul dintr-o bucata arata elegant. Aceasta tastatura este, de asemenea, rezistenta la varsare astfel incat puteti sa va ocupati de afacerea dvs. fara a avea grija micilor neplaceri ale vietii de zi cu zi.

Laptopurile din seria V se supun unor verificari de fiabilitate si durabilitate pentru a se asigura ca functioneaza fara probleme pentru multi ani: de la rezistenta la socuri si vibratii, la indurarea rigorilor de folosire zilnica; de la testarea balamalelor, fiabilitatea ventilatoarelor si temperaturii de functionare, la teste de presiune si multe altele.

