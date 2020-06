eMAG reduceri. 3 laptopuri excelente, sub 1.000 de lei

eMAG reduceri Revolutia Preturilor laptopuri. Magazinul online emag.ro are reduceri excelente la laptopuri de la diferite branduri astazi, 23 ianuarie, in ultima zi de campanie Revolutia Preturilor.

Am analizat oferta si am gasit 3 laptopuri de la producatori celebri precum Lenovo, ASUS si Dell care costa fiecare sub 900 de lei.

eMAG reduceri Revolutia Preturilor laptopuri Lenovo

1. Laptopul 2 in 1 Lenovo Miix 320-10ICR cu procesor Intel® Atom™ x5-Z8350 1.92 GHz, 10.1" HD, IPS, 4GB, 64GB eMMC, LTE/4G, Windows 10 Home, Platinum silver, are o reducere de 45% in campania eMAG reduceri Revolutia Preturilor laptopuri.

Cu Miix 320, beneficiati de ce este mai bun din ambele lumi: un laptop si o tableta complet functionale, intr-un singur dispozitiv optimizat si portabil. Dotat cu tastatura detasabila, 10 ore de autonomie a bateriei, procesor eficient si instrumente pentru imbunatatirea productivitatii, va permite sa va indepliniti sarcinile din mers, pe loc.

Dispozitivul Miix 320 se transforma fara efort, in functie de necesitatile dvs. Dintr-un laptop de dimensiuni complete cu tastatura devine imediat o tableta interactiva, echipata cu functii multimedia.

Procesoarele Intel® Atom™ va ofera tehnologie avansata si capacitati de procesare combinate intr-un cip ultra-subtire, usor si eficient din punct de vedere al energiei electrice, permitandu-va sa continuati lucrul cat de mult vreti.

Cresteti-va instantaneu productivitatea cu tastatura cu taste tip insula. Pe langa experienta de tastare optimizata pentru minimizarea greselilor de ortografie, aceasta va ofera doua porturi pentru conectarea si incarcarea dispozitivelor, plus un touchpad de precizie care va permite sa utilizati apropierea degetelor pentru zoom si gesturile cu mai multe degete.

Cu designul sau fluidizat, liniile simple si accentele elegante, laptopul Miix 320 este foarte usor (aproximativ 1 kg), ceea ce il face insotitorul ideal in calatorie.

Cu o singura incarcare, dispozitivul Miix 320 va ofera 10 ore de autonomie a bateriei. Acum puteti fi mai productiv din mers, de dimineata pana seara, fara a pierde timp cautand un incarcator sau o priza.

Cu 802.11 ac Wi-Fi, va veti bucura de o viteza a conexiunii de trei ori mai mare decat viteza Wi-Fi standard. Mai mult, aceasta tehnologie ultra-rapida ofera o conexiune mai stabila, deci mai putine latente si o experienta de navigare pe web mult mai fluida.

Sunteti in afara ariei de acoperire Wi-Fi? Nicio problema. Cu LTE optional, va puteti conecta la internet oriunde exista o conexiune de date mobile. In plus, cu antena duala pentru conectivitate imbunatatita, veti receptiona o gama mai larga de semnale si va veti bucura de o conexiune mai stabila decat cu o tableta obisnuita.

Ecranul uluitor de 10,1 inchi al laptopului Miix 320 reda toate imaginile cu detalii bogate, realiste. Navigati pe web, vizionati videoclipurile preferate sau retraiti cele mai placute momente din vacanta — cu siguranta veti fi uimit de claritatea superba a ecranului Full HD.

Sunetul este si el captivant. Fie ca este vorba despre cel mai nou album sau serialul dvs. preferat, apasati Play si lasati-va invaluit intr-un sunet superb. Cu Dolby® Advanced Audio™, modelul Miix 320 ofera un sunet clar si precis in boxe sau casti. In plus, puteti creste nivelul volumului fara a distorsiona sunetul.

Laptopul beneficiaza de doua camere. Camera principala de 5 MP va permite sa capturati momentele minunate ale vietii. Iar camera frontala de 2 MP este grozava pentru discutii cu prietenii si familia in cadrul apelurilor video, sau pur si simplu pentru a va face selfie-uri.

Windows 10 vine cu o mare varietate de aplicatii cum ar fi: Harti, Fotografii, Muzica, Filme, e-mail si Calendar. Aceste aplicatii folosesc OneDrive pentru a face back-up de informatii si pentru a se sincroniza pe toate dispozitive, astfel incat sa iti poti accesa continutul de oriunde.

eMAG reduceri Revolutia Preturilor laptopuri ASUS

2. Laptopul ASUS X540MA-GO207 cu procesor Intel® Celeron® N4000 pana la 2.60 GHz, 15.6", 4GB, 500GB, Intel® UHD Graphics 600, Endless OS, Chocolate Black, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri Revolutia Preturilor laptopuri.

Laptop-urile din Seria ASUS X540 sunt echipate cu cele mai recente procesoare, pentru un nivel foarte bun de performanta in orice situatie. Dotate cu un controller avansat pentru modulele de memorie, 4GB de memorie RAM, X540 este platforma ideala pentru utilizarea zilnica.

O combinatie de componente hardware, software, si optimizare atenta, tehnologia SonicMaster a fost dezvoltata cu scopul declarat de a va oferi cel mai bun sunet disponibil in cazul unui notebook. Un codec profesionist asigura o performanta sonora cu un nivel de precizie foarte ridicat, un amplificator optimizat permite redarea sunetului la un volum superior, in timp ce difuzoarele si camerele de rezonanta mai largi suporta un sunet mai puternic si bass mai profund. Elementele suplimentare de procesare a semnalului audio ajuta la optimizarea performantelor componentelor hardware, filtrand zgomotul si imbunatatind claritatea audio astfel incat sa va puteti bucura de un sunet de o claritate exceptionala pe modelele voastre din Seria X.

Design special al difuzoarelor pentru sunet de calitate superioara - X540 este echipat cu difuzoare rotunde ce maximizeaza fiecare milimetru cubic disponibil in carcasa pentru a va oferi un nivel mai bun de performanta la frecvente joase, cat si zgomot redus. Camera de rezonanta de dimensiuni mari (19.4cc) ofera un bass mai bun si o claritate sonora excelenta.

Optimizare Sonora cu AudioWizard AudioWizard va ajuta sa optimizati sunetul cu ajutorul a cinci moduri de auditie pre-setate. Modul Muzica va aduce melodiile favorite la viata, in timp ce modul Filme va ofera un sunet de calitate cinematografica. Modul de Inregistrare optimizeaza setarile pentru ca voi sa beneficiati de o calitate excelenta a inregistrarilor. Modul pentru Jocuri va ajuta sa luati parte la actiunea de pe ecran, in timp ce modul Voce asigura un nivel ridicate de claritate in dialoguri.

Laptopul are un design Ultra-Subtire. ASUS X540 este echipat cu o carcasa solida si usoara, ce cantareste doar 2kg – fiind solutia ideala pentru utilizare portabila. Finisajul sau premium va atrage cu siguranta atentia.

Experimenteaza o Lume a Culorilor cu Tehnologia ASUS Splendid. Pentru a-ti oferi doar imagini de o calitate excelenta, tehnologia exclusiva ASUS Splendid include un sistem de corectie a temperaturii de culoare, ce permite reproducerea unei palete de culori mai bogate si profunde.

eMAG reduceri Revolutia Preturilor laptopuri cu diagonala de peste 15 inchi

Aceasta dispune de patru moduri de afisare vizuale, ce pot fi accesate printr-o singura apasare de buton. Modul Culori Puternice optimizeaza contrastul pentru vizualizarea de fotografii sau urmarirea de clipuri video si filme; Modul Eye Care reduce nivelul de intensitate al luminii albastre si este ideal pentru citit pe perioade lungi de timp. Modul Normal a fost optimizat pentru sarcini de utilizare zilnica; in timp ce Modul Manual este utilizat pentru ajustari avansate ale culorilor.

Protejeaza-ti Ochii cu ASUS Eye Care Majoritatea panourilor LED emit lumina albastra – principala cauza a problemelor retinei si a fenomenului de degenerare maculara. Modul ASUS Eye Care reduce in mod eficient nivelul de lumina albastra cu 33%, oferind astfel un nivel ridicat de confort la citire si protejandu-va impotriva oboselii ochilor sau a altor probleme ce pot aparea.

Tastatura are un design ergonomic. Tastarea este mai confortabila ca niciodata cu ajutorul tastaturii complete de tip chiclet, fabricata dintr-o singura bucata. Un proces imbunatatit de asamblare face posibila atingerea unei curse de doar 1,8mm pentru taste si minimalizarea fenomenului de ”plutire” al acestora, pentru o experienta de tastare mult mai solida.

Tehnologia ASUS Smart Gesture utilizeaza o combinatie inteligenta de componente hardware si optimizare la nivel software pentru a va oferi o precizie ridicata in controlul dispozitivului.

Utilizarea unor tehnici sofisticate de productie, imprumutate de la ecranele tactile pentru smartphone-uri, face posibila atingerea unui nivel foarte ridicat de sensibilitate at touch pad-ului, ce va permite sa faceti zoom sau sa navigati printre diferitele pagini web cu foarte mare usurinta.

In plus, laptopul va fi rece chiar si dupa ore intregi de utilizare. Tehnologia ASUS IceCool le ofera modelelor din Seria X un design intern unic ce rezolva problemele de confort cauzate de supraincalzire prin prevenirea acumularii nedorite de caldura in zona suportului pentru palme. Aceasta pastreaza o temperatura de 28°C - 35°C la suprafata suportului pentru palme – semnificativ mai mica decat temperatura normala a corpului uman. Aceasta structura interna exclusiva plaseaza componentele generatoare de caldura la distanta maxima fata de punctul de interactiune cu utilizatorul si, prin utilizarea sistemului performant de racire cu radiatoare si orificii de aerisire, va ofera un nivel ridicat de confort chiar si in cazul utilizarii pe termen lung.

eMAG reduceri Revolutia Preturilor laptopuri Dell

3. Laptopul Dell Inspiron 3582 cu procesor Intel® Celeron® N4000 pana la 2.60 GHz, 15.6", 4GB, 500GB, DVD-RW, Intel® UHD Graphics 600, Linux, Black, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri Revolutia Preturilor laptopuri.

Imaginile sunt la fel de vii ca realitatea inconjuratoare, pixel cu pixel. Bucurati-va de culori si detalii mai bogate si mai vii cu profilurile de culoare Dell.

CinemaStream - Placa de retea wireless SmartByte va ofera canale cu latime de banda maxima pentru o experienta fluida, fara sacadare atunci cand vizionati videoclipuri sau ascultati muzica.

CinemaSound - Tehnologia Waves MaxxAudio® Pro intensifica volumul si va ofera sunete extrem de clare, pentru a beneficia de calitate audio la nivel de studio.

Acest laptop portabil este usor de transportat oriunde, iar aspectul sau exterior elegant il face un accesoriu atragator. Profitati la maximum de fiecare zi.

Procesoare capabile: procesoarele Intel® asigura o viteza de reactie incredibila si multitasking lin, fara probleme.

Memorie si capacitate de stocare mari: comutati cu usurinta intre aplicatiile deschise, cu memoria de 4GB. O unitate HDD cu spatiu de stocare de 500 GB va ajuta sa detineti controlul asupra fisierelor dvs.

eMAG reduceri Revolutia Preturilor laptopuri HD

Afisajul HD anti-glare va ofera o imagine clara, luminoasa, care nu oboseste ochii.

Laptopul va ofera o gama larga de porturi: conectati-va la televizor sau la monitor prin intermediul portului HDMI, descarcati fotografii folosind slotul pentru carduri SD si beneficiati de viteze mari de transfer de la toate accesoriile datorita celor doua porturi USB 3.1 din prima generatie.

Fiecare Inspiron este proiectat cu atentie, pentru a asigura performante fiabile si dupa de ani de zile de utilizare regulata. Producatorul a testat riguros sistemele pentru a va imbunatati experienta. Astfel, laptopul rezista la caldura si frig. Chiar si dupa expunerea la temperaturi intre -40°C si 65°C Inspiron isi mentine performantele.

De asemenea, butoanele de alimentare sunt testate sa reziste fara defect la 40.000 de apasari, iar tastele tastaturii la 5 milioane de apasari. Deschis, inchis sau rasucit – baza si capacul modelului Inspiron au fost testate de zeci de mii de ori.

