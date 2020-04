eMAG reduceri. 3 masini de spalat rufe sub 800 de lei, pentru o super-curatenie de Pasti

eMAG reduceri masini de spalat rufe. Primvara isi intra tot mai mult in drepturi, iar curatenia prilejuita de acest anotimp nu ar fi completa fara o masina de spalat rufe performanta.

Magazinul online eMAG are numeroase oferte in aceasta perioada la masini de spalat de la diferite branduri.

In campania de reduceri sunt incluse masini de spalat de la branduri precum Heinner, Samus sau Albatros.

Am analizat cu atentie oferta si am descoperit 3 masini de spalat rufe eficiente care costa fiecare sub 800 de lei.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Heinner

1. Masina de spalat rufe Heinner HWM-5080E, 5 kg, 800 RPM, Clasa A+, Alb, are o reducere de 34% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Caracteristici principale

Clasa energetica: A+

Capacitate: 5 kg

Viteza stoarcere: 800rpm

23 programe de spalare

Program rapid: 15, 30, 45 min

Functie “Finalizare program in: 3H, 6H, 9H”

Functie blocare acces copii

Functie operare silentioasa

Sistem detectare spuma

Blocare automata a usii

Incarcare frontala

Dimensiuni (WxDxH): 59.5x47x85 cm

Putere: 1950W

Nivel de zgomot la spalare: 59 dB

Nivel de zgomot la stoarcere: 74 dB

eMAG reduceri masini de spalat rufe Samus

2. Masina de spalat rufe Samus WSL-581A+, 5 kg, 800 rpm, clasa A+, latime 59.5 cm, functie Auto-echilibrare tambur, alb, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Samus WSL-581A+ este o masina de spalat rufe automata, cu incarcare frontala, incadrata in clasa energetica A+.

Are dimensiunea compacta de 85 x 59.5 x 47 cm, dispune de incarcare de 5 kg si o viteza de stoarcere de 800 de rotatii pe minut, un hublou mare cu o deschidere a usii de 180 de grade care este confortabil si va permite sa incarcati rufele cu usurinta.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Albatros

3. Masina de spalat rufe Albatros AWM852A+, 5 Kg, 800 RPM, Alb, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Aceasta masina de spalat se incarca frontal si are o capacitate de incarcare de 5 kilograme. Viteza maxima de centrifugare este de 800 rpm.

Nivelul zgomotului la centrifugare este de 75 dB, iar nivelul zgomotului la spalare este de 65 dB.

Cuva este facuta din poliplex, iar hubloul se deschide spre dreapta. Panoul de comanda este mecanic.

Masina de spalat are un consum anual de energie de 141 de kWh. Masina de spalat are 23 de programe de spalare, inclusiv pentru bumbac.

