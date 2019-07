eMAG reduceri. 3 masini de spalat si la 590 de lei de Stock Busters

eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters. Pana maine, 18 iulie, magazinul online emag.ro desfasoara campania Stock Busters, in cadrul careia sunt reduceri excelente la numeroase electrocasnice, inclusiv la masini de spalat rufe.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta eMAG si am descoperit mai multe masini de spalat care beneficiaza de o dubla reducere: din campania eMAG, precum si din programul Rabla pentru electrocasnice.

O astfel de masina ajunge sa coste doar 590 de lei, desi face parte dintr-o clasa superioara de eficienta energetica (A++).

eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters clasa A++

1. Masina de spalat rufe Heinner HWM-5080VA++, cu o capacitate de incarcare de 5 kg, 800 RPM, clasa A++ de eficienta energetica, functie start intarziat, sistem Eco Logic, 60 cm, de culoare alba, are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters.

In plus, masina de spalat beneficiaza de un voucher de 200 de lei prin programul Rabla pentru electrocasnice, astfel incat pretul sau ajunge la 589,99 lei pentru care dau la schimb un aparat electrocasnic vechi.

Clasa energetica A++ - Economisesti timp si energie electrica cu fiecare spalare.

Produsul dispune de sistem electronic al balansului care, prin distribuirea uniforma a rufelor in interiorul tamburului, diminueaza vibratiile si reduce zgomotul produs in timpul stoarcerii.

Capacitate de incarcare 5kg - Capacitate de incarcare standard, perfecta pentru nevoile zilnice.

Start intarziat - Va ofera flexibilitate maxima, permitand setarea pornirii aparatului la programul dorit, intr-un interval de 3-12 de ore.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters Heinner

Blocare contra actionarii de catre copii - Puteti activa aceasta functie pentru a evita actionarea masinii de spalat de catre copii in timpul functionarii acesteia.

Functia pentru indepartarea spumei - Daca este utilizata o cantitate prea mare de detergent, se va forma o cantitate mare de spuma, fiind afectata eficienta etapelor de spalare si clatire. Aceasta functie permite detectarea automata a spumei in exces si indepartarea acesteia.

Sistem ECO LOGIC - Optimizeaza consumul de apa si detergent, precum si durata programului de spalare in functie de cantitatea de rufe incarcate. Sistemul Eco Logic te va ajuta sa protejezi natura si sa faci si economie. De exmplu, la incarcarea pe jumatate a masinii, economia de energie poate ajunge pana la 50%.

Clatire suplimentara - Selectarea acestei functii activeaza clatirea suplimentara a rufelor.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters Arctic

2. Masina de spalat rufe Slim Arctic APL51011BDW3, cu o capacitate de incarcare de 5 kg, 1000 RPM, clasa A++ de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters.

Si aceasta masina de spalat este inclusa in programul Rabla pentru electrocasnice si beneficiaza de o reducere suplimentara de 200 de lei.

CLASA ENERGETICA A++ - Garanteaza o economie substantiala de energie, comparativ cu masinile din clasa A+ si A. Economisesti vizibil cu fiecare factura.

CAPACITATE INCARCARE 5 kg - O capacitate de incarcare standard, perfecta pentru nevoile zilnice. Tu alegi volumul potrivit nevoilor tale.

TURATIE MAXIMA 1000 rpm - Numarul de rotatii reprezinta viteza maxima de stoarcere pe care o poti alege pentru spalare, valoarea minima fiind de 400 de rotatii pe minut, valoarea maxima atingand 1000 de rotatii. Alegi numarul de rotatii potrivit hainelor tale.

DOOR OPENING ANGLE 170˚ - Unghiul de deschidere de 170˚al usii permite accesarea facila a interiorului cuvei.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters Slim Arctic

ECO DOSE - Dispozitiv practic si eficient, care asigura o dozare optima a detergentului lichid, in timpul ciclului de spalare, deoarece acesta se dizolva mai usor, patrunde mai repede in tesatura, actioneaza mai eficient si este mai delicat cu hainele. In plus, nu lasa nici urme pe haine.

CHILD LOCK - Permite blocarea butoanelor masinii de spalat pentru a preveni oprirea accidentala sau schimbarea programului. Aparatul este gandit sa iti ofere un plus de siguranta, fiind potrivit pentru tine si familia ta. Copiii tai se pot juca langa masina de spalat, fara ca tu sa-i supraveghezi permanent.

DESIGN S-SHAPE - Reprezinta design-ul peretilor laterali ai masinii de spalat, gandit sa reduca nivelul de vibratii din timpul functionarii aparatului. Speli cu minim de zgomot.

BUMBAC ECO (rece-60˚C) - Program de spalare economica a rufelor rezistente din bumbac. Speli hainele rezistente, cu consum redus de energie si apa.

CLATIRE - Program dedicat clatirii sau apretarii rufelor. Ai rufe perfect limpezite, fara efort suplimentar, intr-un timp foarte scurt.

SISTEM ELECTRONIC DE CONTROL AL BALANSULUI - Sistemul distribuie uniform rufele in interiorul tamburului (recipientul in care sunt spalate rufele), diminuand vibratiile si zgomotul produs in timpul stoarcerii, pentru o functionare mai silentioasa. Poti folosi masina de spalat Arctic in orice moment al zilei. Speli eficient si cu minim de zgomot.

AMANARE PORNIRE - Functia iti permite programarea spalarii intr-un interval de 9 ore. Astfel, nu mai esti nevoit sa iti planifici activitatile dupa programul de spalare a rufelor. Tu decizi cand incepe programul dorit, indiferent de durata sau intensitate.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters Star-Light

3. Masina de spalat rufe Star-Light WML-610APP, cu o capacitate de 6 kg, 1000 RPM, clasa A++ de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters.

In plus, masina de spalat rufe beneficiaza si de un voucher de 200 de lei prin programul Rabla pentru electrocasnice.

Masina de spalat contine 15 programe concepute special pentru nevoile tale de zi cu zi pentru a proteja tesatura si a curata in profunzime cele mai murdare rufe.

Iata cateva dintre ele: programul Rufe Delicate, Lana, Bumbac, Sintetice etc.

Masina de spalat Star-Light WML-610APP are o capacitate de 6 litri, ceea ce ii confera avantajul de a putea spala intr-o singura “mana” un volum consistent de rufe, economisind astfel timpul si energia folosite pentru o a doua spalare.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters ieftine

Aflata in categoria A++, masina de spalat rufe Star-Light functioneaza la cele mai inalte standarde in ceea ce priveste eficienta consumului energetic, spalarea si respectiv uscarea rufelor.

Pe afisajul electronic LED puteti vizualiza temperatura de spalare a masinii, numarul de rotatii pe minut (viteza de centrifugare), timpul ramas pana la finalizarea programului, daca usa masinii este blocata sau nu, functiile auxiliare selectate si pozitia actuala in cadrul programului.

Baby Wash - Acest program a fost conceput special pentru bebelusul tau si cuprinde o clatire suplimentara ce confera mai multa curatenie hainelor bebelusului tau pentru ai proteja pielea.

Programul Bumbac este recomandat pentru spalarea hainelor persoanelor cu alergii ale pielii sau ale bebelusilor. Acesta imbunatateste efectele de spalare si mareste timpul suplimentar de spalare.

Programul “Lana” - Program usor de folosit destinat tesaturilor delicate precum cele din lana. Acesta iti curata hainele delicate din lana protejand totodata si tesatura fina.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Stock Busters – Toate ofertele sunt AICI.