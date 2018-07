eMAG reduceri. 3 televizoare Samsung bune sub 750 de lei

eMAG reduceri televizoare Samsung. In aceasta perioada, magazinul emag.ro desfasoara o ampla campanie de reduceri la televizoare Samsung.

eMAG reduceri televizoare Samsung – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit televizoare Samsung ce costa chiar si sub 750 de lei.

eMAG reduceri televizoare Samsung la oferta

1. Televizorul LED Samsung, cu diagonala de 59 de cm, LT24E310EW, HD Ready, are o reducere substantiala, de 200 de lei, in campania eMAG reduceri televizoare Samsung.

La televizorul LED Samsung puteti sa vizionati transmisiuni TV captivante si, simultan, sa lucrati pe un dispozitiv extraordinar de elegant. E310 exceleaza la multitasking, oferind posibilitatea de a comuta cu usurinta de la functia de monitor PC la televizor sau chiar de a folosi ambele functii simultan, impartind ecranul.

Asadar, nu aveti nevoie de doua echipamente cand puteti realiza mai multe cu unul singur.

eMAG reduceri televizoare Samsung ieftine

Modelul E310 ofera un unghi de vizibilitate de 178° atat orizontal, cat si vertical, asigurand o experienta de vizionare optima si mai comoda. Unghiul larg permite pastrarea calitatii imaginii din orice unghi de vizionare, fiind astfel ecranul perfect pentru vizionarea de filme si fotografii.

Televizorul va ofera posibilitatea de multitasking cu usurinta si acces instantaneu la continut – PIP+.

Tehnologia Picture-in-Picture Plus va permite sa lucrati cu mai multe aplicati si sa urmariti imagini video in acelasi timp. Puteti redimensiona ce-a de-a doua imagine astfel incat sa acopere pana la 25% din ecran si o puteti pozitiona oriunde.

eMAG reduceri televizoare Samsung - LED

2. Un alt televizor care are o reducere buna este televizorul LED Samsung, cu diagonala de 59 de cm, LT24E390EW, cu rezolutie Full HD.

Televizorul are o reducere de 200 de lei pe siteul emag.ro.

Cu acest televizor puteti sa vizionati transmisiuni TV captivante si, simultan, sa lucrati pe un dispozitiv extraordinar de elegant. TE390 exceleaza la multitasking, oferind posibilitatea de a comuta cu usurinta de la functia de monitor PC la TV sau chiar de a folosi ambele functii simultan, impartind ecranul.

eMAG reduceri televizoare Samsung cu rama subtire

Noul design elegant, accentuat de rama subtire si lumina albastra discreta, confera caracter spatiului inconjurator.

Televizorul beneficiaza de:

• Design suplu ToC: Avand un nou finisaj albastru semitransparent, tehnologia inovatoare Samsung Touch of Color optimizeaza spatiul inconjurator si ii confera o nota distincta.

• Rama supla si subtire: Rama este ultrasubtire pe toate cele patru laturi, in special pe cea inferioara. Pe langa faptul ca ii confera un aspect minimalist si modern, acesta atrage privirea spre ecran in mod natural.

• Suport in forma de T: Utilizarea designului Touch of Color pentru suportul in forma de T completeaza ansamblul cu un finisaj rafinat si minimalist.

Modelul T390 ofera un unghi de vizibilitate de 178° atat orizontal, cat si vertical, asigurand o experienta de vizionare optima si mai comoda. Unghiul larg permite pastrarea calitatii imaginii din orice unghi de vizionare, fiind astfel ecranul perfect pentru vizionarea de filme si fotografii.

• PIP+: Tehnologia Picture-in-Picture Plus va permite sa lucrati cu mai multe aplicati si sa urmariti imagini video in acelasi timp. Puteti redimensiona ce-a de-a doua imagine astfel incat sa acopere pana la 25% din ecran si o puteti pozitiona oriunde.

• ConnectShare™: Va puteti bucura de filme, fotografii sau muzica direct pe ecran, fara a fi nevoie sa porniti calculatorul. Nu trebuie decat sa conectati dispozitivele de stocare (HDD sau stick USB) in portul USB al monitorului.

• 2 porturi HDMI: Conectati diverse aparate, precum console de jocuri, playere Blu-ray sau aparate audio / video.

eMAG reduceri televizoare Samsung cu diagonala de 68 cm

3. Ne-a atras atentia si televizorul LED Samsung, cu diagonala de 68 de cm, LT28E310EW, HD, care are o reducere de 250 de lei in campania eMAG reduceri televizoare Samsung.

Cu acest televizor va puteti bucura de o vizualizare imbunatatita a programelor sportive.

Creat special pentru fanii sportului, modul Sport va permite sa vizionati sporturile preferate in cel mai bun mod cu putinta. Calitatea imbunatatita a imaginii va asigura ca veti vedea fiecare lovitura si fiecare gol cu o claritate uimitoare.

Puteti chiar sa impartiti ecranul in 9 sectiuni si sa mariti imaginea sportivului preferat sau imaginile cu cele mai controversate faze ale meciului.

Iar cu sunetul optimizat, atmosfera electrizanta a stadionului ajunge direct in camera la dvs. Vedeti, auziti si simtiti actiunea intr-un mod mai realist ca oricand.

