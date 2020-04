eMAG reduceri. 4 dezinfectanti cu pulverizator, eficienti impotriva virusurilor sau a bacteriilor

eMAG reduceri. Imediat dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus a fost aproape imposibil sa mai gasesti dezinfectanti in magazine. Acum, magazinul online emag.ro a scos la vanzare mai multe astfel de produse.

Pentru a fi eficienti si impotriva virusurilor, dezinfectantii trebuie sa aiba o concentratie de alcool de cel putin 70%.

Iata cativa dezinfectanti cu pulverizator, asadar extrem de usor de folosit pe suprafetele din casa, ce sunt eficienti impotriva virusurilor sau a bacteriilor.

eMAG reduceri dezinfectanti impotriva virusurilor

1. Igienizant pentru suprafete, cu 70% alcool, 0.5L PET+Pulverizator.

Igienizantul pentru suprafete (70% alcool) inerte este o solutie lichida, de culoare verde deschis care se foloseste ca atare, nediluat, numai pentru uz extern.

Este ideal pentru spatii publice, comerciale, spatii de locuit,industriale si mijloace de transport. Suprafetele inerte pot fi :suprafete de mobiler, obiecte sanitare, pardoseli, balustrade de inox, sticla, ceramica, obiecte sau ustensile diverse.

In domeniul medical, exemple: paturi mobile, carucioare mobile, scaune de tratament, bancuri de laborator, dispozitive medicale neinvazive, obiecte sanitare, suprafete de mobilier din lemn, inox, sticla, ceramica, ustensile, instrumente si aparatura diversa din unitati sanitare (spitale sau cabinete) private sau publice, etc.

In domeniile industrial/institutional/casnic/colectivitati/agroalimentar: cabinete sportive, azile, institutii de utilitate publica, transport(privat sau public), sali de wellness/fitness, saloane de infrumusetare, restaurante, hoteluri, gradini in aer liber, transport(privat sau public), etc.

Face parte din categoria produselor care nu sunt destinate consumului uman. Domeniile si ariile de aplicare: medical/industrial/institutional/casnic/colectivitati/agroalimentar, in conditii de curatenie.

Asigura igienizarea suprafetelor inerte/instrumentar/utilaje/ustensile , fiind un produs care se aplica prin umectarea suprafetei sau prin pulverizarea produsului.

eMAG reduceri dezinfectanti impotriva bacteriilor

2. Solutie pentru dezinfectat bucataria Igienol 750 ml, Antibacterian.

Solutie Bucatarie Igienol Antibacterian te ajuta sa ai mai mult decat o casa curata, o casa dezinfectata si o familie sanatoasa.

Cu Igienol Antibacterian pentru bucatarie, poti dezinfecta bucataria oricand simti nevoia de dezinfectare.

eMAG reduceri solutii dezinfectante

3. Solutie Baie Igienol Antibacterian, 750 Ml.

Solutie Baie Igienol Antibacterian te ajuta sa ai mai mult decat o casa curata, o casa dezinfectata si o familie sanatoasa.

Cu Igienol Antibacterian, poti dezinfecta baia oricand simti nevoia de dezinfectare.

Igienol dezinfecteaza in siguranta orice suprafata (gresie, faianta, capacul WC, vas WC, olita, clante, robineti, dus), inclusiv pe cele cu care copiii intra in contact, deoarece nu contine clor (hipoclorit de sodiu).

eMAG reduceri dezinfectanti pe baza de clor

4. Dezinfectant pe baza de Clor Cillit Bang Curatenie si Igiena, 750 ml.

Dezinfectant pe baza de clor ce omoara 99.9% dintre bacteriile testate*. + (*Eficacitate dovedita impotriva bacteriilor: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis conform standardelor EN 1276, EN 13697 si EN 1650, dupa 5 min timp de contact, pentru concentratiile testate).

Deoarece formulele care contin doar inalbitor dezinfecteaza dar nu indeparteaza toate petele, producatorul a dezvoltat Cillit Bang Inalbitor cu super putere de curatare. Formula sa imbina inalbitorul cu agenti de curatare, pentru rezultate uluitoare. Inalbitorul distruge bacteriile in cateva minute, iar agentii de curatare elimina petele cele mai persistente, pentru o locuinta curata si sanatoasa zi de zi

- Elimina Murdaria;

- Intensificator de prospetime;

- Parfum pentru un miros delicat si acidulat;

- Agenti stabilizatori, hidroxid de sodiu, agent pentru controlul PH-ului;

