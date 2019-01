eMAG reduceri. 4 electrocasnice excelente mai ieftine si cu 48%

eMAG reduceri electrocasnice. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada o ampla campanie de reduceri la aparate electrocasnice mari.

eMAG reduceri electrocasnice – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta emag.ro si am descoperit aparate electrocasnice care au reduceri chiar si de peste 40%.

eMAG reduceri electrocasnice - frigidere

1. Un frigider cu 2 usi Heinner HF-H212SA+, cu un volum de 212 litri, clasa A+ de eficienta energetica, cu inaltimea de 143 de cm, de culoare argintie, are o reducere de 48% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Produsul beneficiaza de 5 ani garantie si poate fi cumparat in 24 de rate fara dobanda. De asemenea, cei care dau la schimb un aparat electrocasnic vechi primesc un voucher de 150 de lei pe care il pot scadea din pretul noului aparat electrocasnic.

Cu acest frigider beneficiezi de un consum optim de energie electrica si o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare.

Capacitatea de incarcare este suficienta pentru nevoile zilnice si pentru intreaga familie.

Frigiderul are termostat reglabil astfel incat sa poti seta simplu si rapid temperatura din compartimentele de racire si congelare.

eMAG reduceri electrocasnice – frigidere Heinner

Frigiderul are 3 rafturi din sticla care formeaza compartimente spatioase si convenabile.

Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura vizibilitate in orice colt al frigiderului.

Usile sunt reversibile. Se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului frigorific. Poti sa le montezi asa cum doresti, in functie de spatiul din bucatarie.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri electrocasnice - aragaze

2. Un aragaz electric Hansa FCEW53001, cu 4 zone de gatit, cuptor electric, clasa A de eficienta energetica, cu dimensiunea de 50 de cm, de culoare alba, are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Aragazul poate fi cumparat si in 24 de rate fara dobanda.

Aragazurile Hansa va ofera un cuptor cu capacitatea generoasa de 65 de litri.

Pentru a facilita curatarea acestuia, interiorul cuptoarelor cu microunde de la Hansa este acoperit cu un email special Easy Clean neporos si neted, care previne acumularea murdariei si grasimii. Acum, curatarea cuptorului este extrem de usoara.

eMAG reduceri electrocasnice – aragaze Hansa

Sertarul din partea inferioara a cuptorului este montat pe role usor de deplasat, acesta fiind un loc ideal pentru depozitarea vaselor, oalelor si cratitelor.

Capacul emailat poate fi utilizat ca o suprafata de lucru suplimentara, previne stropirea peretelui si protejeaza partea superioara a aragazului impotriva murdaririi atunci cand utilizati numai cuptorul. Capacul din sticla securizata sau emailat de inalta calitate reprezinta o solutie practica si sigura.

Interiorul usii cuptorului prezinta un ghid practic cu recomandari privind temperatura si durata de preparare a alimentelor.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri electrocasnice – cuptoare incorporabile

3. Pachetul alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Pyramis Pyreco Black, electric, cu un volum de 60 de litri, 5 functii, timer, clasa A, fabricat din inox si plita incorporabila Pyramis, pe gaz, cu 4 arzatoare, aprindere electrica, de 60 de cm, fabricat din sticla neagra, are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Produsul poate fi cumparat si in 24 de rate fara dobanda.

Multumita utilizarii tehnologiilor moderne si a posibilitatii oferirii diferitelor surse de alimentare, seturile Pyramis, compuse din cuptor electric si plita cu gaz, asigura obtinerea celor mai bune rezultate.

Designul contemporan si calitatea materialelor, in combinatie cu diversele functii de gatire precum si accesoriile ergonomice, nominalizeaza seturile Pyramis ca fiind alegerea ideala pentru utilarea bucatariei.

Curatarea cu aburi ofera ceea mai simpla modalitate de curatare a cavitatii cuptorului. Dupa indepartarea tuturor accesoriilor puneti apa in tava si asezati-o pe nivelul inferior si activati functia. Dupa terminarea procesului pentru indepartarea resturilor doar stergeti cavitatea cu o carpa moale.

eMAG reduceri electrocasnice – cuptoare incorporabile Pyramis

Sticla low-e este o sticla cu emisivitate scazuta ce previne pierderea caldurii prin usa cuptorului.

Usile cu strat dublu de sticla sunt destinate asigurarii absolute a caldurii si drept urmare a economisirii de cantitati semnificative de energie. Stratul interior al usii este in totalitate din sticla si poate fi demontat si curatat cu usurinta.

Cuptorul este usor de curatat datrita utilizarii unui email special care previne depunerea prafului, arderea si lipirea petelor de grasime, facilitand astfel procesul de curatare.

Lumina din interiorul cuptorului permite o vizibilitate optima asupra alimentelor pe care le gatiti fara a fi necesara deschiderea usii.

Cuptorul este prevazut cu un sistem care raceste partile exterioare ale acestuia, asigurand o utilizare in deplina siguranta. Sistemul de alimentare cu gaz a plitelor este prevazut cu mici dispozitive, senzori termici, care inchid fluxul de gaz spre arzatoare in momentul stingerii accidentale a acestora.

eMAG reduceri electrocasnice - plite

Plitele sunt prevazute cu un sistem de aprindere electronica automata. In momentul actionarii oricarui buton arzatoarele se aprind automat fara a fi necesara actionarea unui alt buton sau folosirea unei brichete.

Cuptorul are o multime de functii, ca de exemplu: incalzire superioara, potrivita pentru incalzirea alimentelor sau pentru rumenire, gatit traditional - functia ideala pentru pregatirea carnii, a painii sau a diferitelor produse de patiserie si pentru pizza etc.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri electrocasnice – masini de spalat

4. Masina de spalat rufe Heinner HWM-M7014, din clasa de energie A+++, cu o capacitate de incarcare de 7 kg, 1400 RPM, Display LCD, de culoare alba, are o reducere de 44% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Masina de spalat garanteaza o economie substantiala de timp, de pana la 25%, si de energie, de pana la 40%, fata de masinile din clasa A. Astfel economisesti timp si energie electrica cu fiecare spalare.

Dimensiunea mare a usii si hubloului ofera usurinta si lejeritate crescuta in manuirea articolelor foarte mari (paturi, lenjerii).

eMAG reduceri electrocasnice – masini de spalat Heinner

Masina de spalat beneficiaza de un sistem electronic de control al balansului care, prin distribuirea

uniforma a rufelor in interiorul tamburului, diminueaza vibratiile si reduce zgomotul.

Capacitate de incarcare 7kg ofera flexibilitate crescuta si este ideala pentru toata familia.

Masina de spalat are si functia de start intarziat, care va permite sa setati pornirea aparatului la ora dorita.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice – Toate ofertele sunt AICI.