eMAG reduceri. 4 masini de spalat rufe sub 1.000 de lei care te scapa de noroiul de afara

eMAG reduceri masini de spalat rufe. Este iarna, iar afara dam mereu peste drumuri murdare, pline de noroi, de zapada sau de balti ramase in urma topirii zapezii. Pentru a scapa de toate aceste pete si haine murdare este nevoie de o masina de spalat performanta, iar emag.ro are reduceri substantiale in aceasta perioada la masini de spalat.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 4 masini de spalat foarte bune, multe dintre ele in clasa de eficienta energetica A++, care costa sub 1.000 de lei.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Arctic

1. Masina de spalat rufe Slim Arctic APL51011BDW3, cu o capacitate de incarcare de 5 kg, 1000 RPM, clasa A++ de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Aceasta masina de spalat garanteaza o economie substantiala de energie, comparativ cu masinile din clasa A+ si A. In acest mod poti sa economisesti vizibil cu fiecare factura.

Capacitatea de incarcare de 5 kg este o capacitate de incarcare standard, perfecta pentru nevoile zilnice.

Numarul de rotatii reprezinta viteza maxima de stoarcere pe care o poti alege pentru spalare, valoarea minima fiind de 400 de rotatii pe minut, valoarea maxima atingand 1000 de rotatii.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Slim Arctic

Unghiul de deschidere de 170˚al usii permite accesarea facila a interiorului cuvei.

Dispozitivul ECO DOSE este unul practic si eficient, care asigura o dozare optima a detergentului lichid, in timpul ciclului de spalare, deoarece acesta se dizolva mai usor, patrunde mai repede in tesatura, actioneaza mai eficient si este mai delicat cu hainele. In plus, nu lasa nici urme pe haine.

CHILD LOCK permite blocarea butoanelor masinii de spalat pentru a preveni oprirea accidentala sau schimbarea programului.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat Heinner

2. Masina de spalat rufe Heinner HWM-V7010A++, cu o capacitate generoasa de incarcare de 7 KG, 1000 RPM, clasa A++ de eficienta energetica, ecran LED, functie pentru start intarziat, sistem Eco Logic, cu dimensiunea de 60 de cm, de culoare alba, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Produsul dispune de sistem electronic al balansului care, prin distribuirea uniforma a rufelor in interiorul tamburului, diminueaza vibratiile si reduce zgomotul produs in timpul stoarcerii.

Capacitatea de incarcare de 7 kg este perfecta pentru nevoile zilnice.

Functia de Start intarziat iti ofera flexibilitate maxima, permitand setarea pornirii aparatului la programul dorit, intr-un interval de 3-12 de ore.

Masina are si functie de blocare contra actionarii de catre copii.

eMAG reduceri masini de spalat rufe la oferta

Daca este utilizata o cantitate prea mare de detergent, se va forma o cantitate mare de spuma, fiind afectata eficienta etapelor de spalare si clatire. Functia pentru indepartarea spumei permite detectarea automata a spumei in exces si indepartarea acesteia.

Sistemul ECO LOGIC optimizeaza consumul de apa si detergent, precum si durata programului de spalare in functie de cantitatea de rufe incarcate. Sistemul Eco Logic te va ajuta sa protejezi natura si sa faci si economie. De exmplu, la incarcarea pe jumatate a masinii, economia de energie poate ajunge pana la 50%.

Masina de spalat are un ecran LED cu un panou de control intuitiv cu ajutorul caruia vei alege mereu optiunile potrivite.

Programul de Spalare express 15 minute este adecvat pentru spalarea foarte rapida a unui numar redus de articole de imbracaminte nu foarte murdare.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Indesit

3. O alta masina de spalat rufe care ne-a atras atentia datorita performantei si pretului sau mic este masina de spalat rufe Indesit IWC 71051 C ECO EU, cu o capacitate de incarcare de 7 kg, 1000 RPM, clasa A+ de eficienta energetica, dimensiunea de 60 de cm, de culoare alba.

Masina de spalat are un consum anual de energie de 221 kWh si un consum mediu anual de apa de 9039 de litri.

Nivelul de zgomat in etapa de centrifugare este de 74 dB. Hubloul se deschide spre stanga.

Masina de spalat are urmatoarele functii: Programare intarziata, Selector centrifugare, Eco Time, Time Saver și Sistem Overflow.

Mașina are 16 programe de spalare, printre care: Rufe delicate, Matase, Lana, Mixt, Program clatire intensiva, Bumbac, Sintetice, Prespalare, Jeans, Sport, Colorate, Perdele, Program centrifugare intensiva.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Whirlpool

4. Masina de spalat rufe Slim Whirlpool FreshCare+ FWSL61052W EU, cu o capacitate de incarcare de 6 kg, 1000 rpm, clasa A++ de eficienta energetica, de culoare alba, are o reducere de 47% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Sistemul inovator FreshCare + are grija de hainele tale in interiorul masinii de spalat prin actiuni delicate de abur si miscari de tambur. Noul sistem FreshCare + mascheaza usor rufele cu miscari regulate, alternand cu abur - permitand aerului sa circule in interiorul fibrelor pentru a pastra hainele proaspete si pentru a preveni mirosurile neplacute.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Slim Whirlpool

Sistemul FreshCare + lasa haine proaspete chiar si la cateva ore dupa terminarea ciclului. Sistemul functioneaza prin inhibarea proliferarii surselor majore de miros (in interiorul masinii de spalat) pana la 6 ore dupa spalare. Nu este compatibil cu programele concepute pentru imbracaminte si paturi delicate.

Functia colorata de 15° asigura tesaturi cu o protectie bine meritata si garanteaza rezultate excelente in spalare pentru toate hainele colorat.

Dispozitivul de siguranta pentru copii impiedica activarea accidentala a dispozitivului de catre un copil.

Programul de culori garanteaza ingrijirea perfecta a lucrurilor colorate.

Programul pentru copii garanteaza ca hainele copilului dvs. vor fi clatite temeinic, ceea ce ii impiedica rugozitatea si asigura confort pentru copil.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.