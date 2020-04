eMAG reduceri. Mastile de protectie s-au ieftinit pentru a 4-a oara

eMAG reduceri. Magazinul online emag.ro a scos la vanzare masti de protectie la un pret si mai mic decat in urma cu cateva zile.

Toate mastile de protectie sunt AICI.

Mastile de protectie constau in seturi de cate 50 de masti. Ele sunt de unica folosinta si sunt vandute fara adaos comercial.



Dacă inițial un set de 50 de măști de protecție de unică folosintă costa 250 de lei, prețul unui set a scăzut prima data la 146,83 de lei.

eMAG reduceri masti de protectie de unica folosinta

A doua oara, pretul a scazut pana la 127,79 lei. A treia oara, pretul mastilor de protectie a coborat pana la 124,66 de lei.

In prezent, un set de 50 de masti de unica folosinta costa 118,15 lei.

"Avand in vedere perioada grea prin care trecem cu totii si pentru ca este un produs de care oricine are nevoie in acest moment, dar care se gaseste foarte greu, am decis sa-l vindem fara adaos comercial. Pretul produsului va fi actualizat saptamanal, lunea si joia, iar eventualele fluctuatii vor depinde de pretul practicat de furnizorii de la care vom procura mastile, precum si de pretul transportului", au explicat cei de la magazinul online cum variaza pretul mastilor.

eMAG reduceri masti de protectie ieftine

Iata o descriere a produsului:

- Un dispozitiv modelat, flexibil, care se pozitioneaza peste nas si gura pentru a asigura protectie respiratorie.

- Impiedica purtatorul sa inhaleze praf, aburi si alte particule in suspensie, inclusiv bacteriile si virusi prezenti in mediu.

- Stratul exterior si interior este format din fire tesute de polipropilen iar materialul filtrant din fire topite de polipropilena.

eMAG reduceri masti de protectie impotriva virusilor

- Sistemul de ajustare din zona nasului este confectionata din metal acoperit cu plastic.

- Sistemul de prindere este realizat din fire elastice din poliester si spandex.

- Mastile de protectie au 3 pliuri si sunt de culoare albastra

