eMAG reduceri. Sansa mare: masina de spalat clasa A+++, 7 kg incarcare, la 650 lei

Pe lista cu masini de spalat rufe la oferta sunt si aparate electrocasnice care beneficiaza de o dubla reducere: una din campania eMAG, iar una prin intermediul programului Rabla pentru electrocasnice.

Astfel, masini de spalat rufe extrem de performante ajung sa aiba preturi foarte mici.

Un astfel de exemplu este masina de spalat rufe Slim Beko WRE7512XWW, cu o capacitate de incarcare foarte generoasa, de 7 kg, 1000 RPM, display digital, de culoare alba, si care face parte din cea mai buna clasa de eficienta energetica, cea A+++.

Masina de spalat are o reducere de 34% din partea eMAG, iar cei care dau la schimb un aparat electrocasnic primesc si un voucher de 300 de lei prin programul Rabla.

Pretul masinii de spalat rufe Slim Beko ajunge asadar la 649,99 lei. Garantia este una sporita, de 5 ani.

Iata cateva dintre caracteristicile masinii de spalat rufe:

Fast+ - Poti alege sa incarci masina la jumatate din capacitate, iar functia Fast+ va reduce durata de spalare la 50%. Datorita optimizarii pasilor de spalare si al consumului de apa, activitatea masinii de spalat este crescuta, astfel incat sa obtina performante ridicate intr-un timp cat mai scurt.

Down Wear - Acest program este special conceput pentru spalarea gecilor de iarna si a pilotelor din puf de gasca.

Aquafusion - Tehnologia Aquafusion special dezvoltata pentru reducerea cantitatii de detergent pierdute la fiecare spalare, va va ajuta sa economisiti bani si detergent, imbunatatind in acelasi timp performanta spalarii.

Durable heater - Masinile de spalat rufe Beko sunt prevazute cu rezistenta nichelata, fapt ce asigura o mai buna protectie importiva coroziunii: cu 40% mai putina depunere de calcar pe rezistenta. Aceste performante elimina consumul suplimentar de energie si asigura cresterea duratei de viata de pana la 100 ori.

Programul Darkcare este special conceput pentru obiectele de imbracaminte de culoare inchisa, sintetice sau din bumbac. Acesta previne decolorarea si pastreaza intensitatea culorilor hainelor, ca noi.

Shirts - Program de spalare dedicat, care mentine camasile ca noi dupa mai multe spalari. Acest program special pentru camasi utilizeaza mai putine miscari si mai delicate, in timp ce temperatura este setata la maximum 40°C, pentru a preveni deteriorarea camasilor si a prelungi durata lor de utilizare.

Sports - Utilizand o temperatura de spalare de 40°C, programul Sport este recomandat articolele vestimentare sportive sintetice sau din bumbac, cu un grad scazut de murdarie.

Hygiene 20°C - Datorita miscarilor lente ale tamburului, a controlului temperaturilor cat si functilor aditionale de clatire si stoarcere poti obtine rezultate optime de curatare si igiena a hainelor tale. Programul Hygiene permite curatarea hainelor colorate si din bumbac, la temperaturi scazute, de pana la 20°C, folosind cu 70% mai putina energie fata de programele obisnuite, in timp ce utilizarea temperaturilor de peste 60°C elimina 99% din alergeni. Acum poti fi sigura ca familia ta va fi protejata.

Woollens - Programul asigura o spalare delicata a hainelor din lana, fara a le deteriora. Printr-un control inteligent al cuvei masinii de spalat si al aportului de apa, hainele din lana nu se vor deforma si te vei putea bucura din nou de puloverul preferat.

Mix 40°C - Programul Mix 40 permite spalarea materialelor sintetice si a celor din bumbac in acelasi ciclu al masinii de spalat.

Bumbac - Program de spalare intensiva a rufelor, conceput pentru a evita deteriorarea articolele din bumbac.

Bumbac Eco - Program de spalare economica a rufelor rezistente din bumbac, cu consum redus de energie si apa.

Sintetice - Program conceput pentru hainele mai putin rezistente, precum cele din material sintetic, care nu necesita o spalare intensiva.

Stoarcere si evacuare - Adauga un ciclu suplimentar de stoarcere si asigura evacuarea completa a apei din masina de spalat. Programul iti vine in ajutor atunci cand doresti ca rufele tale sa se usuce rapid.

Clatire - Program conceput pentru clatirea hainelor: limpezit perfect, fara efort suplimentar, intr-un timp foarte scurt.

Child Lock - Blocarea functiilor masinii de spalat va impiedica accesul copiilor si modificarea setarilor in timpul functionarii.

Afisare timp spalare ramas - Permite estimarea corecta a timpului de spalare pentru a evita modificarea programului tau zilnic.

Sistem automat de reglare al consumului de apa - Incarcarea cu rufe a masinii de spalat poate varia in functie de volumul sau tipul tesaturii. Datorita sistemului automat de reglare a consumului de apa, aportul de apa este ajustat electronic in functie de cantitatea si tipul rufelor, pentru obtinerea celor mai bune performante de spalare si consum energetic.

Sistem electronic de control al balansului - Sistemul electronic de control al balansului asigura faptul ca rufele sunt corect distribuite in cuva masini de spalat, astfel zgomotul si vibratiile produse de centrifuga masini de spalat rufe vor fi reduse la minim. Incarcarea cu rufe a masinii de spalat poate varia in functie de volumul sau tipul tesaturii.

Daily Xpress / Xpress Super Short - Acest program este destinat articolelor din bumbac usor murdare sau purtate o singura data. Astfel, te vei bucura de haine imaculate in doar 28 de minute. In plus, daca selectezi functia auxiliara Fast+, durata programului se reduce la 14 minute, pentru maxim doua kg de rufe.

Prespalare - Program recomandat pentru utilizarea in cazul articolelor cu un grad ridicat de murdarire.

Clatire Suplimentara - Unele articole necesita mai multa atentie: hainele bebelusilor sau cele ale persoanelor cu piele sensibila, astfel este recomandata o clatire suplimentara pentru protectia articolelor delicate si indeparatrea urmelor de detergent.

Sistem control exces apa - Cu ajutorul sistemului de control al excesului de apa esti asigurat impotriva inundatiilor, acesta ajusteaza in mod automat aportul de apa necesar pentru o etapa de spalare.

