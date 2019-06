eMAG reduceri. Super-sansa: aparat de aer conditionat la 850 de lei

eMAG reduceri aparate de aer conditionat. Au aparut primele zile caniculare din aceasta vara, insa magazinul online emag.ro are reduceri mari la aparate de aer conditionat care va pot racori casa simplu si eficient.

Am identificat chiar si un aparat de aer conditionat foarte bun, din clasa de eficienta energetica A++, cu numeroase functii, ce costa doar 849,99 lei.

1. Aparatul de aer conditionat Star-Light ACM-09FOW, Inverter, 9000 BTU, Clasa A++ de eficienta energetica, Display, de culoare alba, are o reducere de 21% in campania eMAG reduceri aparate de aer conditionat.

In plus, aparatul de aer conditionat beneficiaza de un voucher de 400 de lei prin programul Rabla pentru electrocasnice deoarece face parte dintr-o clasa superioara de eficienta energetica.

Pretul sau ajunge astfel la doar 849,99 lei.

Dotat cu agentul frigorific de ultima generatie R32, aparatul de aer conditionat Star-Light surclaseaza cu succes aparatele traditionale, avand un impact redus asupra mediului inconjurator, un lucru foarte important daca ne raportam la pericolul incalzirii globale. Agentul de racire R32 este un agent frigorific nou, ce reprezinta doar o treime din pericolul incalzirii globale cauzat de refrigerantii traditionali.

In comparatie cu agentul traditional, acesta are un volum de incarcare mai mic, ceea ce inseamna mai putin freon, mai putina poluare, fiind astfel clasificat netoxic.

Potrivit normelor Uniunii Europene, pana in anul 2025, folosirea aparatelor cu agentul traditional R410A va fi interzisa, recomandate fiind cele cu agentul R32, un gaz ce reuseste cu succes sa protejeze mediul inconjurator si sa reduca in acelasi timp consumul de energie electrica al instalatiilor de racire.

Realizeaza temperatura optima pe care o dorim in toata camera fara sa ne facem griji in privinta costurilor.

Dotat cu functia Inverter si cu clase energetice superioare, atat la racire cat si la incalzire,

Star-Light ACM-09FOW iti ofera clipe de relaxare la o temperatura optima.

Functia de dezumidificare: aceasta functie ne ajuta la mentinerea umiditatii aerului in parametri normali, pastrand aerul curat si ferindu-ne astfel de problemele de sanatate care pot aparea in urma unei umiditati prea mari precum: durerile de cap, iritatiile ochilor, nasului si gatului sau scaderea imunitatii organismului.

2. Aparatul de aer conditionat TESLA, 12000 BTU, Clasa A++ de eficienta energetica, Functie incalzire, Filtru carbon, TA36FFML-1232IA, R32, beneficiaza de o reducere de 27% in campania eMAG reduceri aparate de aer conditionat,

Procesul de curatare - Aceasta functie activeaza un proces in 3 etape: in timpul racirii apa condensata colecteaza praful de pe fante. Unitatea interioara este apoi uscata prin incalzire si in cele din urma, modul ventilator indeparteaza umezeala ramasa, mentinand unitatea uscata si impiedicand reproducerea bacteriilor.

Un senzor de temperatura incorporat in telecomanda determina aparatul de aer conditionat sa regleze automat programul de functionare. Aceasta caracteristica ofera o metoda inteligenta si independenta de mentinere a temperaturii optime in incapere.

Dupa finalizarea racirii sau dezumidificarii, aparatul de aer conditionat activeaza functia antifungica pentru a preveni cresterea ciupercilor si a bacteriilor daunatoare si pentru a mentine un mediu sanatos si placut.

Aparatul de climatizare este capabil sa monitorizeze operatiile anormale selectate si sa identifice automat piesele defecte. In acest fel, va afisa un cod de eroare pe ecran, facand mentenanta eficienta si economica.

O foaie galvanizata si sase straturi de acoperire anti rugina asigura ca unitatea exterioara a aparatului de aer conditionat isi mentine un aspect placut, chiar si dupa expunerea prelungita la lumina soarelui si a ploii.

Functia turbo activeaza racirea rapida sau incalzirea prin cresterea cantitatii si vitezei fluxului de aer pentru a atinge temperatura dorita. Aceasta functie poate crea conditii confortabile in cel mai scurt timp posibil.

Tehnologie inteligenta pentru somn linistit - Aparatul de climatizare creste sau reduce automat temperatura cu 1° C in primele 2 ore inainte de a deveni constanta pentru a completa tiparele de temperatura ale corpului uman in timpul somnului si a evita supraincalzirea sau racirea in timpul noptii.

O telecomanda usor de utilizat, cu un design simplu si usor de folosit, care permite activarea usoara a tuturor functiilor. Include un afisaj digital pentru o intelegere directa a setarilor, a programelor curente si a modificarilor in timp real.

Ecranul ascuns si un design elegant - Afisajul unitatii este ascuns in interiorul panoului, mentinand un aspect simplu si elegant care va completeaza alegerea de design interior.

Afisajul cu LED-uri este usor de accesat, dar este ascuns pentru o atractie estetica maxima.

Un sistem avansat, complet de control DC asigura viteza motorului si reglarea in timp real a fluxului de agent frigorific, ca raspuns la mediul schimbator. Acest lucru inseamna ca aparatul de aer conditionat ruleaza intotdeauna la cea mai mare economie de energie cu o eficienta maxima de racire / incalzire.

O combinatie castigatoare de stabilitate si durabilitate, agentul frigorific ecologic minimizeaza orice impact negativ asupra atmosferei Pamantului. Aparatele de climatizare Tesla se straduiesc sa maximizeze confortul, reducand in acelasi timp amprenta de carbon.

Un filtru lavabil curata efectiv poluarea interioara si praful, purificand aerul si minimizeaza mirosurile si alergenii. Filtrul este usor de indepartat si spalat pentru o modalitate rentabila si eficienta de a mentine confortul si igiena acasa sau la locul de munca.

Turbina eoliana cu diametru mare si designul optimizat al ventilatorilui creeaza o zona de circulatie interna mai mare pentru a reduce separarea fluxului de aer la iesire, generand mai mult aer si mai putin zgomot ce nu deranjeaza.

3. Aparatul de aer conditionat VORTEX VAI-A1219FFWFR, 12000 BTU/h, clasa de eficienta energetica A++/A+, de culoare alba, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri aparate de aer conditionat.

Aparatul are o capacitate de racire de 12000 BTU si una de incalzire de 12000 BTU. Eficienta energetica de racire este incadrata in clasa A++, iar eficienta energetica de incalzire in clasa A+.

Aparatul de aer conditionat are inverter si vine cu un kit de instalare inclus. De asemenea, el are urmatoarele functii: Dezumidificare, Auto Restart, Auto Diagnosticare, Sleep Mode, Turbo, Anti-Mucegai, Auto-Curatare, iFeel.

Agentul de racire este R32.

