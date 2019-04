eMAG reduceri. Televizoare 4K excelente, in 24 de rate fara dobanda

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. In aceasta perioada magazinul online emag.ro desfasoara o campanie de reduceri la televizoare cu rezolutie 4K Ultra HD.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Marele avantaj este ca unele dintre televizoare pot fi cumparate in 24 de rate fara dobanda.

In plus, televizoare performante de la branduri precum Samsung, LG sau Sony au reduceri ce ajung pana la 45% din pret.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung curbat

1. Televizorul LED Curbat Smart Samsung, cu diagonala de 123 de cm, 49NU7302, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 45% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Cu acest televizor te vei bucura de imagini clare deoarece are de 4 ori mai multi pixeli decat televizorul Full HD. Acum poti vedea chiar si micile detalii din fiecare scena. Televizorul Samsung UHD iti ofera detalii mai clare in scenele luminoase si intunecate.

Functia UHD Dimming imparte si proceseaza ecranul in zone mici pentru a afisa detalii mai precise, in vreme ce functia Auto Depth Enhancer regleaza nivelurile de contrast multi-strat pentru imagini mai reale.

Televizorul este subtire, are forme curbate inspirate din natura, si elegant pentru spatiul tau. Liniile curbate naturale si fluide iti vor captiva simturile vizuale si vor completa decorul tau interior. Designul modern si elegant umple in mod natural spatiului tau cu o nota aditionala de rafinament.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samunsg

One Depth aduna o varietate de continut pentru tine pe un singur ecran. Vei obtine acces usor la continut si poti consulta previzualizarile inainte de a te lasa prins in experienta de vizionare.

Un alt avanataj al acestui televizor e ca poti savura jocurile PC cu actiune rapida prin Steam Link. Jocurile tale preferate de pe calculator ajung pe marele ecran fara sa fie nevoie sa te concentrezi asupra unui monitor mic.

Televizorul poate fi cumparat in 24 de rate fara dobanda.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

2. Televizor LED Smart LG, cu diagonala de 108 cm, 43UK6470PLC, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Cu cat este mai mare rezolutia, cu atat imaginea va fi mai detaliata. Televizorul LG Ultra HD are de patru ori rezolutia unui televizor Full HD. Acest lucru inseamna de 4 ori nivelul de claritate. Televizorul LG UHD mentine o culoare mai precisa si permite tuturor persoanelor sa se bucure de o imagine magnifica indiferent de locul de unde vizioneaza.

Procesorul quad core functioneaza neincetat pentru a reduce zgomotul, imbunatati claritatea, chiar si in timpul amplificarii imaginilor de rezolutie mai redusa la o calitate vizuala de aproape 4K.

HDR (High Dynamic Range) este noul standard pentru calitatea imaginilor. Acesta furnizeaza detalii delicate si culori realiste cu o gama mai larga de contrast. LG UHD TV accepta mai multe formate HDR, inclusiv HDR10 Pro si HLG Pro.

In ceea ce priveste sunetul, tehnologia de sunet folosita la acest televizor creeaza canale multiple virtuale care produc efectul ultra surround.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart LG

Rama cu design metalic plin de stil face designul si mai impresionant prin aspectul modern.

Sistemul webOS redefinit si Magic Remote va poarta intr-o lume infinita de continut premium de la cei mai populari furnizori de divertisment. Telecomanda Magic Remote poate fi inclusa in pachet in functie de model.

Poti sa descarci continut suplimentar pentru Smart TV: jocuri, surse de stiri si alte aplicatii din LG Content Store.

Televizorul poate fi cumparat in 24 de rate fara dobanda.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Sony

3. Un alt televizor care ne-a atras atentia este televizorul Smart Android LED Sony BRAVIA, cu o diagonala mare de 123,2 cm, 49XF8096, rezolutie 4K Ultra HD, are are o reducere de 39% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Cu 4K X-Reality PRO, fiecare imagine este extinsa prin conversie, avand o claritate remarcabila, mai apropiata de calitatea 4K reala. Imaginile sunt mai clare si mai imbunatatite in timp real, dezvaluind detalii suplimentare in cartile si arhitectura bibliotecii.

Cipurile legendare 4K X-Reality PRO si X-Reality PRO sunt atat de speciale datorita cunostintelor despre filmare si realizarea filmelor si emisiunilor TV de succes. Modelele din fiecare scena sunt analizate si imbunatatite cu ajutorul bazelor de date unice, gasind cea mai exacta nuanta, saturatie si luminozitate pentru rezolutia incredibila a televizorului 4K.

Pentru a transforma culorile, afisajul TRILUMINOS apeleaza la o paleta cromatica mai larga, reproducand cu fidelitate fiecare umbra si ton din umbre.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Sony Bravia

Afisajul TRILUMINOS™ exceleaza in reproducerea nuantelor de rosu, verde si albastru – culori care sunt greu de redat pe televizor. Reproduce chiar si cele mai fine variatii de culori pentru a obtine cele mai reusite imagini.

Intervalul dinamic ridicat (HDR) imbunatateste intervalul dinamic al imaginii, sporind contrastul intre cele mai stralucitoare nuante de alb si cele mai intunecate de negru. Fiecare pixel este redat mai precis, indiferent de rezolutie, dand viata scenelor cu mai multe detalii. Filmele si emisiunile TV cu HDR sunt mai apropiate de inregistrarea originala si de viziunea regizorului, fiind mai luminoase, mai contrastante si mai colorate, pentru o experienta de vizionare cat mai reala.

Acest televizor va aduce incantarea filmelor si jocurilor cu rezolutia 4K HDR. Proceseaza o multime de formate HDR, inclusiv HDR10 si Hybrid Log-Gamma.

Gasiti orice continut de divertisment la care va puteti inchipui, pe cat de repede puteti vorbi. Avand o functie de comanda vocala avansata, acest Android TV™ 4K va ofera instantaneu filme si emisiuni TV din aplicatii sau transmisii.

Creat pentru a nu va distrage atentia de la imagine, splendidul cadru ingust din aluminiu va concentreaza atentia doar asupra ecranului, iar cablurile raman ascunse inteligent in fata si in spate.

Televizoarele este recomandat de Netflix. Netflix va simplifica gasirea TV-urilor mai performante, cu acces mai usor la aplicatii si functii noi, adica TV-uri mai inteligente. Cele recomandate de Netflix va ajuta sa va delectati cu emisiuni si filme de succes printr-un buton dedicat si control vocal.

