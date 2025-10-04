Eugen Rădulescu, despre impozitul progresiv: "Nu vom câștiga nimic. Cât să crească impozitul ca să fie ceva semnificativ la buget?"

El a subliniat că "nu există o nebunie mai mare decât să dai în cap celor care muncesc". Foto: Getty Images

Consilierul BNR, Eugen Rădulescu, spune că impozitarea progresivă nu are cum să funcţioneze. "Nu vom câștiga nimic. Ne-am chinuit să încasăm mai mult acolo unde știți că se încasează acum puțin peste 2% din PIB. Păi cât ar putea să crească impozitele pe venit ca să câștigi ceva care chiar să conteze în buget?", a întrebat el, în exclusivitate la emisiunea Zona Zero, de la Antena 3 CNN.

"Părerea mea personală este că asta n-are cum să meargă. Noi suntem deja la 42% impozitarea muncii, în momentul de față 10% impozitul pe venit, dar sunt CAS şi CASS pe care le plătim noi. Și atunci impozitul pe venit în momentul de față este la 42% dacă vrei. Dacă-ți imaginezi că de la 42% reducând povara pentru cei cu venituri mici, poți să încasezi mai mult mărind impozitele pentru cei cu venituri mai mari. Păi, să știți că noi am trecut prin asta în 2005, când am trecut la cota unică și impozitul a scăzut atunci de la 23% la 16%, din colectare s-au încasat mai mulți bani. De ce credem acum că dacă facem invers se va întâmpla altceva?", a spus el.

Ministrul Muncii a argumentat că împozitarea progresivă ar fi un mod de impozitare echitabil. Rădulescu a spus că, "în momentul în care încurcăm ideologia cu economia, rezultatul nu poate fi decât un dezastru".

"Să știți că, părerea mea, eu nu sunt un om de stânga, dânsul este un om de stânga și recunoaște orientarea de stânga. Eu gândesc ca un economist și pot să vă spun în felul următor: în momentul în care încurcăm ideologia cu economia, rezultatul nu poate fi decât un dezastru.

Nu vom câștiga nimic. Va fi bulversat întreg sistemul fiscal, în loc să ne ocupăm de a folosi sistemul fiscal să încasăm impozitele care nu le încasăm acum. Ne-am chinuit să încasăm mai mult acolo unde știți că se încasează acum puțin peste 2% din PIB. Păi cât ar putea să crească impozitele pe venit ca să câștigi ceva care chiar să conteze în buget", a adăugat Rădulescu.

El a subliniat că "nu există o nebunie mai mare decât să dai în cap celor care muncesc".

"Aceasta este o idee care, din păcate, a început să își facă foarte mult loc și la Fondul Monetar Internațional. Uniunea Europeană pare să fie de asemenea pe această idee, în condițiile în care cei care vorbesc despre asta nu înțeleg că noi facem impozitarea pe de mână. Păi ca nu avem sisteme electronice în care să avem fiecare cetățean care să aibă un conta-lui și acolo să fie introduse electronic toate veniturile lui și așa mai departe. Noi acuma suntem tot la un soi de dosar cu șină și dacă introduci și impozitarea progresivă, transformă toată chestia asta într-o bulibășeală totală. Ori asta se îndreaptă exact împotriva celor care câștigă din muncă. Nu există o nebunie mai mare decât să dai în cap celor care muncesc", a subliniat consilierul BNR.