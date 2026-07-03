Eurostat: Grecia şi România au avut cele mai mari deficite de cont curent din UE în primele trei luni din 2026

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Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de cont curent de 113,4 miliarde de euro (2,4% din PIB) în primul trimestru din 2026, după un plus de 99,2 miliarde de euro (2,1% din PIB) în precedentele trei luni şi un surplus de 104,9 miliarde de euro (2,3% din PIB) în primul trimestru din 2025, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat). De partea cealaltă, 10 țări, printre care și România, au înregistrat deficit de cont curent, scrie Agerpres.

În primele trei luni din acest an, 16 state membre UE au înregistrat excedent de cont curent (datele pentru Franţa nu sunt disponibile), pe primele locuri fiind:

Germania - 61,8 miliarde de euro

Ţările de Jos - 26,3 miliarde de euro

Irlanda - 17,4 miliarde de euro

Danemarca - 9,2 miliarde de euro

Spania - 8,9 miliarde de euro

Suedia - 8,8 miliarde de euro

Austria - 7,3 miliarde de euro

Alte 10 ţări membre, printre care şi România, au înregistrat deficit de cont curent.



Țările membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent sunt:

Grecia - minus 6,6 miliarde de euro

România - minus 5,3 miliarde de euro

Croaţia - minus 3,4 miliarde de euro

Bulgaria - minus 2,4 miliarde de euro

În primele trei luni din 2026, UE a înregistrat excedente de cont curent pe relaţia cu Marea Britanie (72,8 miliarde de euro), Elveţia (38,7 miliarde de euro), Brazilia (11,1 miliarde de euro), Canada (10,1 miliarde de euro), Hong Kong (6,9 miliarde de euro), Rusia (3,5 miliarde de euro) şi Japonia (3,2 miliarde de euro).

Deficite au fost pe relaţia cu China (minus 66,3 miliarde de euro), SUA (15,8 miliarde de euro), centrele financiare offshore (1,5 miliarde de euro) şi India (minus 1,1 miliarde de euro).