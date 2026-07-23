Românii vor mai mulți bani, dar nu mai caută un al doilea loc de muncă, ci un al doilea venit. Mulți se implică în day trading

Oamenii încep să investească în dezvoltarea unor abilităţi care le pot genera venituri suplimentare FOTO: Getty Images

Creşterea costului vieţii şi nevoia unei mai mari stabilităţi financiare schimbă comportamentul românilor, iar dacă până nu demult soluţia pentru venituri mai mari era un al doilea loc de muncă, în prezent tot mai mulţi preferă să investească în dezvoltarea unor abilităţi care le pot genera venituri suplimentare, fără să îşi dubleze programul de lucru, relevă o analiză de specialitate, dată joi publicităţii.

Potrivit datelor publicate în primăvara acestui an de platforma de recrutare eJobs, aproximativ 75% dintre angajaţii români resimt o presiune financiară crescută din cauza scumpirilor, iar 42,5% consideră că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent. În acelaşi timp, 35% spun că sunt dispuşi să desfăşoare o activitate suplimentară pentru a câştiga mai mult, însă preferă ca aceasta să fie flexibilă şi compatibilă cu actualul program de lucru. Pentru aproape jumătate dintre respondenţi, un venit suplimentar de 2.000 - 3.000 de lei lunar ar reduce semnificativ presiunea asupra bugetului.

"În acest context, se conturează un nou trend: tot mai mulţi aleg să investească în skill-uri financiare care pot deveni în timp o sursă suplimentară de venit. Printre acestea se numără şi day trading-ul (tranzacţionarea instrumentelor financiare în cadrul aceleiaşi zile, cu scopul de a valorifica fluctuaţiile de preţ pe termen scurt), care poate fi învăţat şi dezvoltat în paralel cu un loc de muncă full-time", arată analiza.

Conceptul "multiple income streams" (mai multe surse de venit) devine tot mai prezent şi în România. Dacă în trecut era asociat în special antreprenorilor, astăzi începe să fie adoptat şi de angajaţii care îşi doresc mai multă independenţă financiară. În loc să accepte încă 8 ore de muncă pe zi, mulţi aleg să investească timpul liber în dezvoltarea unor skill-uri care pot produce valoare pe termen lung.

"Vedem o schimbare clară de mentalitate. Oamenii nu mai caută încă 8 ore de muncă după serviciu, ci să îşi dezvolte abilităţi noi, care le pot aduce venituri suplimentare. Nu este doar o impresie, ci o tendinţă confirmată şi de studiile din piaţă. Day trading-ul este unul dintre skill-urile financiare care pot fi învăţate şi practicate în paralel cu un job full-time, fără ca oamenii să fie nevoiţi să renunţe la profesia lor. Însă, asemenea oricărei profesii, presupune educaţie, exerciţiu, disciplină şi un management riguros al riscului", declară George Statie, day trader, fondatorul comunităţii Trading Busters.

Potrivit sursei citate, fenomenul este observat şi la nivelul comunităţii Trading Busters. Peste 78% dintre persoanele care au intrat în comunitate în ultimele 12 luni, provenind din domenii precum IT, inginerie, contabilitate, vânzări, marketing sau antreprenoriat, au declarat că principalul motiv pentru care au început să studieze day trading-ul a fost dorinţa de a-şi construi o sursă suplimentară de venit fără a renunţa la actualul loc de muncă.

Astfel, în afara programului de lucru, tot mai mulţi români aleg să investească timp în dezvoltarea unor abilităţi care le pot aduce venituri suplimentare, precum programarea, marketingul digital, inteligenţa artificială, freelancing-ul sau skill-urile financiare. Day trading-ul se înscrie în această categorie, deoarece poate fi învăţat gradual şi practicat flexibil, fără a presupune renunţarea la actualul loc de muncă.

Contrar unei percepţii des întâlnite, day trading-ul nu înseamnă noroc şi nici pariuri pe evoluţia pieţelor financiare. Practicat responsabil, acesta presupune analiză, strategie, disciplină, controlul emoţiilor şi un management strict al riscului, atrage atenţia day-traderul.

Specialiştii atrag atenţia că day trading-ul nu garantează câştiguri şi nu este potrivit pentru persoanele care caută rezultate rapide. În schimb, pentru cei dispuşi să investească în educaţie şi practică, el poate deveni una dintre abilităţile financiare care contribuie, în timp, la construirea unei surse suplimentare de venit şi la reducerea dependenţei de un singur salariu.

"Cea mai mare greşeală este să crezi că poţi începe să tranzacţionezi fără pregătire. Exact cum nu devii medic, programator sau contabil într-o săptămână, nici trader nu devii peste noapte. Mulţi îşi imaginează că day trading-ul înseamnă să petreci ore întregi în faţa graficelor. În realitate, perioada de învăţare are loc, de regulă, seara sau în weekend, când oamenii au timp să studieze şi să îşi testeze strategiile. Odată ce acestea sunt bine puse la punct, partea practică poate dura doar câteva minute sau 10-20 de minute pe zi, în funcţie de strategia folosită. Sunt traderi care îşi organizează activitatea astfel încât să urmărească piaţa în pauza de prânz sau în alte intervale scurte din timpul programului. Educaţia, disciplina şi autocontrolul sunt cele care fac diferenţa, nu timpul petrecut în faţa monitorului şi cu atât mai puţin norocul", afirmă George Statie.

Spre deosebire de un al doilea loc de muncă, trading-ul nu presupune un program fix sau un nou contract de muncă, ci construirea unei abilităţi care poate fi valorificată în timp, în funcţie de obiectivele şi disponibilitatea fiecărei persoane.

Specialiştii subliniază că primul pas în day trading nu este deschiderea unui cont de tranzacţionare, ci înţelegerea modului în care funcţionează pieţele financiare şi a riscurilor implicate.

De aceea, recomandarea este ca persoanele interesate să înceapă într-o comunitate sau pe o platformă de educaţie dedicată day trading-ului, unde accentul este pus pe analiză, strategie, managementul riscului şi disciplină, nu pe promisiuni de câştiguri rapide.

"Cea mai sigură investiţie rămâne investiţia în propriile abilităţi. Venitul suplimentar nu începe cu prima tranzacţie, ci cu prima lecţie. Atunci când oamenii înţeleg că succesul în pieţele financiare înseamnă educaţie, disciplină şi răbdare, nu câştiguri peste noapte, au deja baza potrivită pentru a construi o activitate complementară pe termen lung", concluzionează George Statie.