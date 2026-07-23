AUR îi cere președintelui Nicușor Dan să-l demită „imediat” pe Eugen Tomac din funcția de consilier

Președintele AUR, George Simion. Foto: INQUAM Photos/George Călin

AUR îi cere președintelui Nicușor Dan să-l demită „imediat” pe Eugen Tomac din funcția de consilier prezidențial. Partidul condus de George Simion îl acuză pe Tomac că a încercat să „submineze coeziunea unui partid ales de milioane de oameni” atunci când a discutat cu parlamentarii AUR pentru susținerea cabinetului Veștea.

Solicitarea AUR vine la o zi după ce George Simion a declarat că Eugen Tomac și Adrian Veștea ar fi negociat în secret cu parlamentarul AUR Muhammad Murad pentru a obține votul unor aleși AUR la votul pentru cabinetul Veștea.

„Solicităm, aşadar, demiterea imediată a domnului Eugen Tomac din funcţia de consilier prezidenţial onorific, o poziţie publică clară a preşedintelui Nicuşor Dan prin care să condamne orice formă de imixtiune a Administraţiei Prezidenţiale în treburile interne ale partidelor şi respectarea strictă a principiului pe care preşedintele l-a enunţat el însuşi: odată cu nominalizarea unui premier, Cotroceniul nu se mai amestecă în negocierile dintre formaţiunile politice”, a precizat AUR într-un comunicat de presă.

Acuzațiile AUR

AUR acuză că aceste discuții reprezintă o „imixtiune inacceptabilă a Administraţiei Prezidenţiale în viaţa internă a partidelor parlamentare şi o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români”.

„Chiar Eugen Tomac a recunoscut că a iniţiat şi a participat la aceste discuţii. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat public la Cluj, în data de 24 iunie 2026, că odată cu nominalizarea unui premier, Administraţia Prezidenţială nu trebuie să se mai implice în discuţiile dintre partide. Acest principiu a fost încălcat flagrant”, susține AUR.

Partidul condus de George Simion îl acuză pe Eugen Simion că a pus în pericol „credibilitatea” instituţiei prezidenţiale și a transformat Cotroceniul „într-un actor de negociere politică de culise, în loc să rămână garant al Constituţiei şi al respectului faţă de Parlament.”

„Democraţia parlamentară din România nu poate fi tratată ca o tarabă unde se negociază voturi pe ascuns, cu ajutorul consilierilor prezidenţiali. Astfel de practici subminează încrederea românilor în instituţii şi trebuie sancţionate imediat”, a mai transmis AUR.

Ce a spus George Simion

George Simion a declarat că deputatul AUR Muhammad Murad a fost chemat la Vila Lac de Eugen Tomac și Adrian Veștea, care ar fi încercat să obțină sprijinul unor parlamentari AUR la votul pentru cabinetul Veștea. Amintim că a Guvernul Veștea nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi învestit.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă. Tomac și Veștea au încercat să spargă PNL. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR? Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus”, a spus Simion pentru „Gândul”.

Eugen Tomac nu a negat că întâlnirea, dar a spus că nu a avut loc la invitația sa.

Europarlamentarul Eugen Tomac a fost numit în luna octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui Nicușor Dan.

De asemenea, Tomac a fost și prima alegere a președintelui pentru funcția de premier, după ce Guvernul Tomac a fost demis prin moțiune de cenzură.