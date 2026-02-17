"Există riscul să avem pensii și salarii înghețate dincolo de 2028". Problema datoriei publice record are o singură rezolvare

Datoria publică totală a atins 1.121 miliarde lei la final de noiembrie. FOTO: Getty Images

Economistul Cristian Păun, profesor la Academia de Studii Economice din București, a avertizat marți la Antena 3 CNN că România riscă să intre într-o perioadă de "înghețare" a pensiilor și salariilor dacă nu sunt luate rapid măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, în condițiile în care datoria publică a ajuns la un nivel record, de 1.121 miliarde de lei la final de noiembrie, depășind pragul de 60% din PIB. "De șapte ani, România funcționează pe caiet imens, care înseamnă de la an la an miliarde în plus, bani care se găsesc tot mai greu la creditori", a spus Păun.

"Prima dată ar trebui să rezolvăm problema deficitului. De acolo apare datoria publică și tot de acolo trebuie să apară și capacitatea de a rambursa datoriile din trecut. Noi doar acumulăm datorie și rostogolim datoria din trecut", a declarat economistul.

Acesta a subliniat că deficitul și datoria publică sunt strâns legate, iar creșterea constantă a cheltuielilor peste nivelul veniturilor împinge nota de plată în viitor. "De asta sumele sunt enorme, pentru că deficitul e enorm. Avem nevoie de un proiect de țară, care să fie repararea deficitului, ca să mai ieșim puțin la liman. Altfel, nu suntem credibili pe plan internațional", a mai spus Păun.

În opinia sa, măsurile din "Pachetul de solidaritate" al PSD nu au acoperire bugetară reală, întrucât "sumele se duc în deficit și datorie". "Dacă acceptăm cheltuieli peste ce producem, trebuie să acceptăm și ideea că ne îndatorăm", a adăugat el.

Păun a descris evoluția bugetară din ultimii ani ca pe o funcționare "pe caiet", în care România acumulează anual noi miliarde finanțate tot mai greu. "De șapte ani, România funcționează pe caiet imens, care înseamnă de la an la an miliarde în plus, bani care se găsesc tot mai greu la creditori, care ne spun că nu ne modernizăm", a afirmat profesorul.

"Există riscul să avem pensii și salarii înghețate dincolo de 2028. Acest risc e permanent cât timp datoria depășește 50% din PIB, conform regulilor de macroprudențialitate", a spus Păun, adăugând că, peste 60% din PIB, România își îndepărtează și obiectivul de aderare la zona euro.

