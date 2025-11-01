Facturi mai mari la căldură și curent începând de astăzi. Cât plătim în plus și de ce

Prima zi de noiembrie aduce noi scumpiri. Vom plăti mai mult pentru căldură şi curent. Decizia vine după ce Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a hotărât să majoreze încă o taxă. Este deja a patra scumpire din ultimele luni.

Este vorba despre contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, plătită de toţi consumatorii de curent electric. De la 1 noiembrie creşte cu 62%, ceea ce va face ca majorarea să se simtă în facturile din luna decembrie.

Taxa creşte de la 0,0084 lei/kWh plus TVA la 0,0136 lei/kWh plus TVA. La un consum de 100 kwh pe lună, creşterea este în jur de 50 de bani.

Scumpirea vine după ce în luna octombrie s-a majorat tariful reglementat pentru serviciile de sistem. La acelaşi consum de 100 kwh, înseamnă alţi 70 de bani în factura finală. Însă cu cât consumul este mai mare, cu atât şi factura creşte mai mult.

Iar consumatorii au plătit în plus şi după creşterea TVA. Însă cea mai mare scumpire a fost după ridicarea plafonării preţurilor la energia electrică. Astfel, românii au ajuns să plătească facturi duble sau chiar triple la curent. De exemplu, la consumul mic de până în 100 de kwh, preţul pe kwh era de 68 de bani. Acum, mulţi consumatori au ajuns să plătească chiar până la 1,5 lei pe kwh.