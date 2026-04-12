Familia Trump a pierdut peste 1 miliard de dolari după ce a pariat pe bitcoin. Ce se află în spatele pierderii uriașe

Publicat la 21:46 12 Apr 2026 Modificat la 21:46 12 Apr 2026

În martie 2025, președintele Donald Trump a organizat un summit dedicat criptomonedelor pentru elita acestui sector din SUA.

Familia Donald Trump a pierdut peste 1 miliard de dolari după ce a investit masiv în bitcoin la vârful pieței, în ciuda optimismului privind creșterea criptomonedei și a politicilor pro-crypto promovate de fostul președinte, potrivit moneywise.com.

În martie 2025, președintele Donald Trump a organizat un summit dedicat criptomonedelor pentru elita acestui sector din SUA, promițând „să transforme America în superputerea mondială a Bitcoinului”. „Nu vă vindeți niciodată bitcoinul”, le-a spus Trump participanților.

Este posibil să regrete acum aceste cuvinte — după ce fiii săi, Eric și Donald Trump Jr., au pariat 2,4 miliarde de dolari din averea familiei pentru a cumpăra bitcoin la vârf de preț anul trecut.

Potrivit Forbes, inițial părea că pariul va da roade, cu un potențial câștig de 1 miliard de dolari. În schimb, familia Trump a pierdut peste 1 miliard.

Până la realegerea lui Trump, Eric și Donald Trump Jr. reușiseră să-l transforme într-un susținător fervent al criptomonedelor. Investițiile familiei în acest domeniu i-au adus milioane.

Printre acestea se numără și World Liberty Financial, companie deținută de Trump, care emite stablecoins (monede digitale concepute să aibă o valoare constantă de 1 dolar).

Considerat cel mai pro-crypto președinte de până acum, Trump l-a numit pe Scott Bessent secretar al Trezoreriei, descris drept „cel mai pro-inovație și pro-crypto” din istorie.

În martie 2025, Trump a semnat un ordin executiv pentru înființarea unei rezerve naționale de Bitcoin și a unui stoc de active digitale, dar și pentru introducerea unor reglementări favorabile criptomonedelor.

Între timp, bitcoin era în plină ascensiune. În mai, o unitate ajunsese la 108.000 de dolari.

Conform Forbes, Eric și Donald Trump Jr. erau convinși că prețul va crește cu încă 50% în decurs de un an, având în vedere că tatăl lor se afla la Casa Albă.

Pentru a profita de moment, cei doi au făcut un pariu masiv pe bitcoin: au vândut acțiuni de 1,4 miliarde de dolari din Trump Media & Technology Group și obligațiuni convertibile de 1 miliard de dolari pentru a cumpăra criptomoneda.

Participația lui Trump în companie a scăzut de la 52% la 41%, iar el a devenit unul dintre cei mai mari investitori în bitcoin din lume.

Până la mijlocul verii, bitcoin a urcat la 119.000 de dolari. Frații Trump au mai investit 114 milioane de dolari în Cronos, token emis de Crypto.com, companie care a anunțat planuri de investiții de 1 miliard de dolari în Trump Media.

Situația s-a schimbat însă spre finalul toamnei. Piețele au început să se îndepărteze de investițiile riscante, precum criptomonedele, afectând direct familia Trump.

Activele crypto cumpărate cu 2,4 miliarde de dolari au scăzut la: 1,8 miliarde până în noiembrie, 1,7 miliarde în ianuarie 2026, după ce Jerome Powell a menținut dobânzile ridicate și la aproximativ 1,4 miliarde în prezent. Astfel, pierderea totală ajunge la circa 1 miliard de dolari.

În prezent, un bitcoin valorează aproximativ 73.000 de dolari. Un purtător de cuvânt al familiei a declarat că investiția este una pe termen lung și nu este evaluată în funcție de fluctuațiile temporare ale pieței.

Concluzia pentru investitori este clară: criptomonedele trebuie abordate cu prudență.

Spre deosebire de investițiile tradiționale — precum acțiunile —, care pot fi analizate pe baza indicatorilor economici și a performanței companiilor, criptomonedele sunt mult mai speculative și greu de înțeles pentru majoritatea oamenilor.

Un consultant financiar citat recomandă ca investitorii să acumuleze mai întâi cel puțin 100.000 de dolari în active tradiționale înainte de a se expune la investiții riscante.

Trăgând linie însă, cel de-al doilea mandat prezidențial la Casa Albă se dovedește până acum profitabil pentru Donald Trump. Președintele SUA are în prezent o avere estimată la 6,5 miliarde de dolari, conform celei mai recente liste Forbes a miliardarilor mondiali, în creștere cu 1,4 miliarde de dolari față de anul trecut. El ocupă locul 645 printre cei 3.428 de miliardari ai planetei, față de locul 700 în 2025.