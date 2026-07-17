Fermierii, prinși între secetă și criza politică: 30 de milioane de euro sunt blocaţi pentru că România nu are Guvern

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Crizele suprapuse şi blocajele politice ameninţă agricultura românească. Subvenţii de milioane de euro pregătite de Comisia Europeană pentru secetă nu pot ajunge la fermieri pentru că nu avem un Guvern care să dea drumul la bani. Și subvențiile pentru fermele de porci și vaci au ajuns în pixul parlamentarilor, care au intrat în vacanță. Însă agricultura nu poate aștepta. Fără ajutor și cu costuri ridicate, mai multe afaceri din sector își deschid dosare de insolvență.

După 5 ani de secetă severă și culturi distruse, câmpurile din România arată mai bine ca niciodată. 2026 este un an roditor cu ajutorul vremii, însă financiar este în continuare greu. Fermierii se zbat să își recupereze pierderile acumulate asta în timp ce costurile cresc constant. Doar anul trecut, Nicu a pierdut 60% din investiția făcută, iar pentru a duce afacerea mai departe a ajuns din nou la mâna băncilor.

„În fiecare an, în ultimii 3 ani de zile facem credite bancare pentru imputuri agricole, pentru a plăti leasing-urile, și a plătit salariile și taxele către stat, mai ales că s-au dublat”, spune Nicu Vasile, fermier.

Și în timp ce își calculează pierderile, sprijinul din partea statului lipsește.

Aproape 15 milioane de euro a primit România de la Comisia Europeană, bani care ar trebui să ajungă la fermierii afectați de secetă anul trecut. Statul român ar trebui să dubleze această sumă. Așadar, în total, 30 de milioane de euro ar trebui să ajungă în buzunarul fermierilor. Banii sunt însă blocați pentru că nu avem un guvern cu puteri depline care să facă hotărârile necesare să dea drumul la bani.

Și sprijinul pentru sectoarele grav afectate de creșterea prețului la carburanți și la îngrășăminte se lasă așteptate. 600 de milioane de lei ar trebui să ajungă în sectoarele de suin și bovin, însă decizia este în pixul parlamentarilor care au plecat în vacanță.

„În organizația noastră, cel puțin, de cinci ferme medii și mari care au abandonat, care au trimis animalele către abatoare”, explică Ionuț Lupu, directorul asociației fermierilor.

„Este inadmisibil ca luni de zile fermierii să stea după aceste decizii”, a declarat Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii.

Singurul for care poate susține fermierii din România este guvernul României. Și acest guvern de moment de față lipsește din cauza faptului că, în principal, cele două partide de mari nu găsesc un consens în formarea unui guvern.

Până când vom avea o stabilitate politică, numărul firmelor în insolvență sau faliment crește.

În primele luni, 44 de firme agricole au închis, iar activele blocate depășesc 1,2 miliarde de lei. Față de anul trecut, numărul dosarelor s-a mărit de patru ori, iar pierderile au crescut de peste 15 ori.