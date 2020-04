Florin Cîțu a anunțat că rectificarea bugetară a fost publicată în Monitorul Oficial

Ministrul spune că rectificarea a fost aplicată pentru a sprijini sănătatea românilor și pentru păstrarea capacității de producție în economie.

"Rectificarea bugetară a fost publicată în Monitorul Oficial. Este o rectificare care are doua obiective. În primul rând sănătatea românilor iar în al doilea rând păstrarea capacității de producție în economie. Chelutielile bugetare cresc pe sold cu 12.5 miliarde lei. Ministerul Muncii primește 8.5 miliarde lei în plus, Ministerul Sănătății 3.7 miliarde lei în plus și Ministerul Afacerilor Interne 680 milioane lei pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.

În acealsi timp am alocat 3 miliarde lei în Fondul de Rezervă. Prin ordonanță de rectificare bugetară am permis că acești bani să meargă către sănătate sau muncă fară să fie nevoie de o altă rectificare bugetară. Doar printr-o hotărâre de guvern. Am construit un buffer și prin acest mod de distribuire al banilor economisim timp. Dar această rectificare are și ceva atipic. În anii precedenți la rectificările bugetare luau din banii alocați transporturilor, educației, agriculturii și chiar și sănătatii. Noi înțelegem că o economie fară investiții nu funcționează.

Astfel pentru INVESTIȚII au fost alocate sume suplimentare:

-Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a primit 1 miliard de lei,

-Ministerul Educației 576 milioane lei,

-Ministerul Transporturilor a primit 135 de milioane de lei,

-Ministerul Agriculturii 100 de milioane de lei.

Sumele au fost alocate. Acum mă voi asigura, ca și până acum, că vom face plata la timp pentru toate aceste cheltuieli. Indiferent dacă vorbim de facturi pentru echipamente, șomaj tehnic, pensii, salarii etc", a scris Cîțu pe pagina sa de Facebook.