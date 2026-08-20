Guvernul dă până la 300 de euro pe hectar pentru cartofi. Cine ia banii și până când te poți înscrie

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Guvernul a aprobat, în ședința de joi, un ajutor financiar pentru fermierii care cultivă cartof de consum în 2026. Este vorba despre o schemă de sprijin de până la 300 de euro pe hectar, menită să-i ajute pe producători într-un an în care costurile cresc, iar concurența importurilor apasă tot mai greu, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii (MADR).

Statul a pus la bătaie pentru acest program un buget total de 26,625 milioane de lei. Banii se împart în funcție de cât teren a cultivat efectiv fiecare fermier, iar suma maximă pe care o poate primi cineva este de 300 de euro pentru fiecare hectar.

Ministrul interimar al Agriculturii, vicepremierul Tanczos Barna, a recunoscut că suma e mai mică decât și-ar fi dorit ministerul, dar că aceasta a fost limita pe care a putut-o obține din partea Guvernului.

„Faţă de sprijinul de 700-800 de euro pe hectar propus de noi, Guvernul a aprobat un sprijin de 300 de euro pe hectar. În urma discuţiilor, aceasta a fost suma maximă pentru care am putut obţine aprobarea bugetului necesar, ca producătorii de cartofi să nu rămână fără sprijin şi în acest an. Astfel, putem lansa programul înainte de recoltare şi, printr-un proces rapid de înscriere şi verificare, putem acorda sprijin producătorilor de cartofi, în contextul costurilor de producţie tot mai mari şi al provocărilor generate de importuri. În acelaşi timp, Ministerul Agriculturii continuă să susţină că agricultura are nevoie de un sprijin mai consistent din partea Guvernului şi că, mai ales într-un an marcat de situaţii de criză, fermierii trebuie sprijiniţi mai rapid şi mai ferm”, spune Tanczos Barna.

Cine poate primi banii

Sprijinul se adresează unei game largi de producători: persoanelor fizice care dețin atestat de producător valabil până la 31 decembrie 2026, persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale și familiale, dar și firmelor care se ocupă de agricultură.

Ca să primească banii, un fermier trebuie să îndeplinească însă câteva condiții. În primul rând, trebuie să cultive cel puțin 0,3 hectare cu cartof de consum și să obțină o recoltă de minimum 12 tone la hectar.

Asta înseamnă că sprijinul merge către cei care chiar produc, nu doar către cei care înscriu terenul. În plus, trebuie să fie înregistrați în Registrul agricol și să poată dovedi, cu acte, că și-au vândut recolta.

Pași și termene

Cererile se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene (DAJ) în primele cinci zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern. Nu e neapărat nevoie ca fermierul să meargă personal: dosarul poate fi trimis și electronic, prin poștă sau prin curier.

Înainte de recoltare, echipe mixte formate din reprezentanți ai DAJ și ai centrelor județene APIA merg pe teren ca să verifice că suprafețele declarate există cu adevărat și că sunt cultivate cu cartofi. Abia după aceste controale fermierii pot recolta și vinde producția, dar nu mai târziu de 18 noiembrie 2026.

Actele care dovedesc vânzarea recoltei trebuie depuse până pe 23 noiembrie 2026, iar banii vor fi virați producătorilor până pe 22 decembrie 2026.

Există și o plafonare la nivel european: o firmă (sau un grup de firme considerate „o întreprindere unică”) nu poate primi, sub formă de astfel de ajutoare de minimis, mai mult decât echivalentul a 50.000 de euro pe parcursul ultimilor trei ani.

Totodată, dacă se înscriu mai mulți fermieri decât permite bugetul disponibil, suma acordată pe hectar va scădea proporțional pentru toată lumea – adică, dacă cererile depășesc banii, fiecare va primi ceva mai puțin de 300 de euro pe hectar.