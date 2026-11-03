Guvernul, somat să reducă taxele pe muncă. Florin Jianu: „Ajung mai mulți bani la bugetul statului decât la angajat”

2 minute de citit Publicat la 13:22 03 Noi 2026 Modificat la 13:22 03 Noi 2026

Guvernul Niculescu are în acest moment pe masă trei scenarii pentru majorarea salariului minim de anul viitor. Foto: Getty Images

Președintele IMM România, Florin Jianu, a declarat marți, într-o conferință de presă, că antreprenorii nu ar putea suporta costurile unei majorări a salariului minim, de care oricum nu ar beneficia angajații, ci statul. El a spus că, dacă salariul minim ar crește cu 300 de lei, statul ar încasa 68% din acești bani. Mai mult, Jianu susține că în prezent antreprenorii din România, după ce își plătesc angajații, taxele pe forța de muncă, impozitul pe profit și pe dividende, mai rămân cu 1.900 de lei în mână, lunar. Președintele IMM România a spus că soluția este la îndemână: scăderea impozitului pe muncă.

Florin Jianu a spus că discuțiile cu Guvernul Niculescu nu au început bine, deoarece în loc să vină cu propuneri pentru relansarea economică, discursul este centrat pe majorarea salariului minim pe economie. El a spus că calculele antreprenorilor arată că la finalul lunii ei rămân cu 1.900 de lei în mână și nu ar putea suporta costurile unei creșteri a salariului minim.

„Scenariul majorării salariului minim cu 300 de lei ar însemna un cost suplimentar de 3.105 lei anual, cu 500 de lei ar însemna un cost anual de 4.175 de lei. La sfârșitul zilei, scăzând impozitarea pe profit, pe dividende, banii care îi mai rămân antreprenorului pe un an de zile se ridică la 22.823 de lei, asta înseamnă 1.900 de lei pe lună. Mai puțin decât salariul minim pe economie, net, în acest moment”, a spus Jianu.

El a susținut că 700.000 de firme din România se află în această situație. „Antreprenorii trăiesc cu 1900 de lei pe lună”, a adăugat el.

„Antreprenoriatul nu mai este atractiv. Te angajezi șofer la primărie și câștigi de cinci ori mai mult”, a mai spus Jianu.

Președintele IMM România a atras atenția că statul ar fi principalul beneficiar al majorării salariului minim, nu angajatul.

„Dacă mărim cu 300 de lei și ajungem la un cost de 4.729 de lei, statul ia 68% din această diferență de 300 de lei, statul ia 212 lei și angajatul ia 100 de lei. Statul ajunge să câștige mai mult. De la un prag încolo ajung mai mulți bani la bugetul statului decât la angajat”, a spus el.

Florin Jianu a adăugat că antreprenorii au identificat și au propus Guvernului Niculescu trei soluții pentru a reduce povara fiscală.

„Fie scădem această impozitare împovărătoare pe forța de muncă cu un anumit procent și începem o discuție serioasă patronate, sindicate și guvern în acest sens, fie creștem această sumă deductibilă de la 200 de lei, atenție sumă despre care se discută să se renunțe, la 400 de lei, tocmai pentru a crește netul, fie începem să discutăm serios despre o impozitare diferențiată pe salariile minime, pentru că una e salariul minim pe economie din domeniul serviciilor sau din agricultură, și alta e salariul minim pe economie în IT”, a conchis Jianu.

Președintele IMM România a cerut Guvernului să facă o analiză comparativă și să înceapă dialogul social cu patronatele și sindicatele privind taxele și impozitele pe muncă.

Guvernul Niculescu are în acest moment pe masă trei scenarii pentru majorarea salariului minim de anul viitor. Creșterile propuse de ministrul Florin Manole și trimise partenerilor sociali ar fi între 270 de lei și 750 de lei brut, în funcție de formula aplicată.

Sindicatele ceruseră la discuțiile de luni cu premierul Luca Niculescu ca salariul minim să ajungă la 5.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2027, însă doar unul dintre scenariile ministrului Muncii respectă această solicitare.