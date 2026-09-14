IMM România: Evenimentele şi festivalurile au devenit un motor pentru turism. Ce arată studiul "Carta Albă a Turismului din România"

IMM România: Evenimentele şi festivalurile au devenit un motor pentru turism

Turismul românesc pierde teren. Cifrele oficiale arată o pierdere de 230 de mii de turişti în primele 6 luni ale anului. Este cea mai recentă radiografie a industriei, rezultată din studiul Carta Albă a Turismului din România. Încasările scad, costurile cresc, iar instabilitatea fiscală îi pune pe antreprenori în gardă. Totuşi există şi veşti bune. România are o mare oportunitate pe care o poate valorifica: evenimente inedite, festivaluri şi destinaţii spectaculoase.

În primele şase luni ale anului România a pierdut peste 230.000 de turişti faţă de aceeaşi perioadă din 2025. Este o scădere de aproximativ 4%. Practic, în doar jumătate de an, turismul românesc a pierdut terenul câştigat în ultimii doi ani, în 2024 şi 2025. Există însă şi veşti bune.

"Ce a influențat pozitiv turismul din România în acest an... evenimentele și festivalurile și asta cred că ar trebui să consolideze abordările privind politicile publice, pentru că aceste festivaluri deja reprezintă un brand pentru România", a declarat Florin Jianu, preşedinte IMM România.

De altfel, sprijinul din partea statului nu este resimţit de o bună parte dintre operatorii din turism. O treime dintre aceştia spun că nu au primit un ajutor concret. Iar presiunea costurilor, scăderea consumului şi inflaţia se văd direct în încasări. Opt din zece antreprenori declară venituri mai mici anul acesta, iar aproape jumătate raportează scăderi de peste 20%.

"Vedem scăderile ale numărului de turiști, presiunea foarte mare pe cost mare, pe costuri și pe venituri și o problemă reală de predictibilitate, iar peste 90% dintre operatorii chestionați spun că instabilitatea fiscală și legislativă este o problemă. Nu cred că trebuie să ne ferim de aceste lucruri, ci dimpotrivă. Dacă vrem politici publice bune, trebuie să pornim de la realitate", a afirmat Irineu Darău, ministrul Economiei.

Instabilitatea fiscală, principala piedică

Iar principala piedică pentru cei care lucrează în turism rămâne instabilitatea fiscală. Reprezentanţii industriei spun că schimbările frecvente de taxe şi reguli fac tot mai dificilă planificarea afacerilor.

Studiul "Carta Albă a Turismului din România", lansat de IMM România, arată că sectorul se aşteaptă ca în 2027 pierderile să fie recuperate treptat. Mediul de afaceri nu se aşteaptă însă la o revenire spectaculoasă.