Schimbare majoră pe piaţa închirierilor de birouri: Sectorul bancar a depăşit pentru prima dată IT-ul, în 2025

Spațiu de birouri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Anul 2025 a adus o schimbare majoră de ierarhie pe piaţa birourilor din perspectiva domeniilor în care activează chiriaşii care au generat cele mai multe tranzacţii, companiile din sectorul financiar-bancar depăşind pentru prima dată sectorul IT, cu o pondere de 25% din volumul brut al închirierilor din Bucureşti, vs 23%, arată un studiu de specialitate dat miercuri publicităţii, potrivit Agerpres.

Sectorul IT rămâne lider din perspectiva închirierilor nete (36.000 mp, respectiv 28% din totalul de 130.000 mp net), care au crescut cu 17% în 2025 faţă de 2024. Anul trecut, volumul brut de închirieri (care include şi renegocierile) a atins 245.000 mp, în scădere cu 30% faţă de 2024, indică datele Crosspoint Real Estate.

„Segmentul IT trece printr-o perioadă plină de provocări”

Practic, această tendinţă aliniază România la nivelul european, unde industria financiară a fost motorul principal al cererii în 2025.

„Segmentul IT trece printr-o perioadă plină de provocări, care a început odată cu implementarea AI, dar şi ca urmare a ajustărilor de personal după angajările masive din perioada 2020-2022. Dacă în anii anteriori restructurarea sectorului s-a văzut cu precădere la nivel global, în 2025 piaţa locală a fost şi ea afectată, cu mii de concedieri în industria IT din România”, a explicat Ilinca Timofte, Head of Research în cadrul Crosspoint Real Estate, în comunicatul companiei.

Topul celor mai căutate hub-uri de birouri din Bucureşti s-a modificat şi el faţă de clasamentul înregistrat la finalul S1 2025, potrivit analizei Crosspoint.

În timp ce pe primul loc a rămas zona Centru-Vest, cu un procent de 29% din totalul închirierilor din 2025, Calea Floreasca-Barbu Văcărescu (18% din total) s-a clasat pe locul al doilea şi a depăşit CBD (Central Business District, n.r.), care a generat 15% din tranzacţiile de închiriere de anul trecut, la egalitate cu Dimitrie Pompeiu. Pe următorul loc s-a situat zona centrală, cu 13% din total.

În 2025, Crosspoint Real Estate (Asociat Internaţional al Savills în România) şi-a consolidat poziţia prin intermedierea a 11.500 mp de spaţii office în 2025. Peste jumătate din această suprafaţă a fost generată de companii aflate la prima intrare pe piaţa din România, ceea ce confirmă atractivitatea pentru investiţii noi.