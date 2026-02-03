TVA la locuinţe în 2026. Cu cât se scumpesc apartamentele noi la vară

TVA-ul la locuințe crește semnificativ de la 1 august 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Românii care îşi doresc o locuinţă nouă trebuie să se pregătească pentru schimbări importante în legislaţia fiscală: TVA-ul aplicat locuinţelor se modifică semnificativ în 2026, iar aceasta va influenţa direct preţul apartamentelor la vânzare.

În prezent, cumpărătorii de locuinţe noi pot beneficia de o cotă redusă de TVA de 9% în anumite condiţii, însă această facilitate fiscală nu va mai fi disponibilă în mod automat după vara anului 2026.

Modificările, prevăzute de Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal‑bugetare, introduc reguli tranzitorii clare pentru aplicarea cotei reduse, dar şi revenirea la cota standard de TVA de 21% pentru majoritatea livrărilor de locuinţe odată ce perioada de tranziţie expiră, potrivit ANAF.

Până în iulie 2026 se mai pot cumpăra locuinţe cu TVA de 9%

Facilitatea de TVA redus de 9% se menţine doar până la data de 31 iulie 2026, dar doar dacă sunt respectate cumulativ mai multe condiţii legale.

Locuinţele trebuie să aibă o suprafaţă utilă de maximum 120 de metri pătraţi şi o valoare totală, inclusiv terenul, de cel mult 600.000 de lei (fără TVA).

Pentru a beneficia de acest regim, persoana fizică cumpărătoare trebuie să nu fi achiziţionat deja o locuinţă cu TVA redusă începând cu 1 ianuarie 2023 şi să fi încheiat până la 1 august 2025 un act juridic între vii (de exemplu un antecontract) care prevede plata în avans pentru achiziţie.

În plus, dacă antecontractul este semnat între 3 şi 31 iulie 2025 inclusiv, trebuie dovedită plata unui avans de cel puţin 20% din valoarea locuinţei (exclusiv TVA) până la data de 31 iulie 2025.

În esenţă, aceasta înseamnă că doar tranzacţiile iniţiate înainte de 1 august 2025 şi finalizate până la 31 iulie 2026 pot beneficia de TVA la 9%. După această dată, cota redusă dispare, iar majoritatea cumpărătorilor vor plăti TVA la cota standard de 21% pentru livrarea de locuinţe.

Cât se scumpeşte un apartament cu două camere de la 1 august 2026

Trecerea de la o cotă de TVA de 9% la 21% poate determina o majorare semnificativă a costului final al apartamentelor noi.

De exemplu, pentru un apartament de 2 camere, valoarea datorată statului la TVA poate creşte substanţial dacă contractul de vânzare‑cumpărare este încheiat după expirarea perioadei de tranziţie sau dacă nu sunt respectate toate condiţiile pentru TVA redusă.

Creşterea cotei de TVA înseamnă că pentru aceeaşi valoare netă a locuinţei cumpărătorul va plăti zeci de mii de lei în plus, ceea ce poate afecta accesibilitatea locuinţelor pentru tineri şi potenţialii proprietari. În practică, peste 10.000 de euro în lei în plus reprezintă o diferenţă palpabilă în rata unui credit ipotecar sau suma totală plătită pentru un apartament.

De asemenea, regresul la cota standard influenţează în mod direct piaţa imobiliară, determinând dezvoltatorii să ajusteze preţurile cerute, iar cumpărătorii să accelereze decizia de achiziţie pentru a profita de avantajul fiscal înainte de expirarea celei de‑a tranziţii.

TVA se plăteşte doar pentru clădirile noi

Regimul de TVA redus de 9% se aplică în mod specific livrării de locuinţe noi către persoane fizice, şi nu se extinde automat la alte tipuri de proprietăţi sau clădiri existente.

Aceasta înseamnă că garajele, locurile de parcare sau construcţiile anexe pot fi tratate diferit, iar TVA standard poate fi aplicată acolo unde acestea sunt vândute separat sau nu sunt parte a unei livrări unice de locuinţă nouă.

Pe scurt, cumpărătorii interesaţi de locuinţe noi în 2026 trebuie să îşi planifice achiziţia cu atenţie: pentru a profita de TVA de 9% până la vară, trebuie să respecte toate condiţiile prevăzute de lege şi să încheie acordurile necesare înainte de 1 august 2025, urmând să finalizeze tranzacţia până în iulie 2026.

După această perioadă, majorarea cotei de TVA la 21% va face locuinţele noi mai scumpe pentru majoritatea cumpărătorilor.