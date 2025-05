Indicele ROBOR crește din nou semnificativ și depășește recordul ultimilor trei ani stabilit ieri. FOTO: Getty Images

Banca Naţională a României a anunţat miercuri o nouă creştere semnificativă a indicelui ROBOR, care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei. ROBOR la trei luni a urcat de la 6,08% pe an ieri, până la 6,47% pe an, iar indicele la şase luni a crescut de la 6,16% la 6,53% pe an.

Potrivit datelor publicate de BNR, majorarea zilnică de 0,39 puncte procentuale pentru ROBOR la trei luni reprezintă cea mai mare creştere înregistrată de la începutul anului 2022. În ultimele cinci luni, variaţiile zilnice ale acestui indice au fost, în medie, de doar 0,01 puncte procentuale, iar săptămânile de stagnare nu au fost rare.

Purtătorul de cuvânt al BNR a declarat, marţi, la Antena 3 CNN, că presiunea asupra leului, alimentată de tensiunile din pieţele regionale şi de nivelul ridicat al inflaţiei, va determina creşteri ale ratelor dobânzilor şi implicit ale indicelui ROBOR.

Încă de anul trecut, din 7 martie 2022, nu s-a mai înregistrat o majorare cotidiană atât de abruptă: atunci, indicele ROBOR la trei luni sărea cu 0,22 puncte. Ultima creştere importantă, de 0,16 puncte, avusese loc pe 22 noiembrie 2024, înaintea primului tur al alegerilor prezidenţiale.

În privinţa ROBOR la şase luni, creşterea de astăzi urmează avansului de luni, când indicele ajunsese la 6,16%. La şase luni, indicele influenţează direct dobânzile la creditele ipotecare cu dobândă variabilă, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru persoanele cu rate ajustabile.

Băncile comerciale vor aplica noile valori ale indicilor ROBOR începând cu prima zi lucrătoare după publicarea datelor BNR, ceea ce se va reflecta în scumpirea ratelor lunare ale împrumuturilor în lei.