INTERVIU. Cristian Popa, BNR: „E bine să avem bani albi pentru zile negre. Nu excludem recesiunea”

Cristian Popa, membru în CA al Băncii Naţionale. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Vom avea 12 luni de inflaţie ridicată, iar reducerea dobânzilor este cu greu luată în calcul în contextul creşterii galopante a preţurilor. Sunt concluziile lui Cristian Popa, membru în CA al Băncii Naţionale.

Într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, specialistul care stă la masa deciziilor vorbeşte despre cursul de schimb, posibile noi taxe, ideea recesiunii şi posibila aderare a României la zona euro.

Inflația rămâne ridicată. BNR continuă lupta cu creșterea prețurilor

Cristian Popa: Există o prognoză BNR din august. La acea vreme, prognozam o inflaţie de 9,2% pentru trimestrul III şi 8,8% pentru finalul anului. După aceste şocuri, se pare că vom observa o rată a inflaţiei ceva mai ridicată, se pare că se va apropia de 10%, posibil să o depăşească uşor. Vom avea 12 luni de inflaţie ridicată, "cocoaşa" aşa cum a denumit-o în termeni plastici domnul guvernator, după care rata inflaţiei va coborî abrupt. Lupta cu inflaţia va continua, asta facem la BNR, luptăm cu inflaţia. Observăm că cea mai ridicată rată de creştere este la subcomponenta serviciilor. Şi trebuie să legăm acest aspect de piaţa muncii. Prin natura lor, serviciile conţin multă muncă, iar piaţa muncii vine după ani buni de tensionare, ani în care salariile au crescut cu 15% în medie

Ce se întâmplă dacă Guvernul decide o nouă creștere a cotei TVA

Cristian Popa: Îmi este mult mai uşor să comentez ceea ce s-a observat deja. Am observat o creştere a preţului electricităţii mai mare decât era prognoza iniţială, iar legat de creşterea de TVA am observat o rată de transfer mai mare decât ne aşteptam iniţial a creşterii TVA în preţul de la raft, în special la servicii.

Impozitul progresiv, o soluție luată în calcul pe scena politică. Cristian Popa: Eu nu cred că trebuie să pedepsim succesul

Cristian Popa: Tot ce pot comenta, în nume personal, ca economist de drepata, este că mă uit la un model de creştere bazat mai degrabă pe taxe mici. Cred că e bine să suţinem succesul, chiar dacă acest succes înseamnă să fii bine plătit. Nu trebuie să fii pedepsit pentru salariul mare, va trebui să avem cât mai mulţi români cu salarii mari, dar aceasta este o opinie personală.

Când va lua în calcul BNR scăderea dobânzilor?

Cristian Popa: Cu o inflaţie care se pare că se apropie de o cifră cu 2 cifre, este greu să vorbim despre reduceri de dobândă de politică monetară anul acesta. Undeva la mijlocul anului viitor, rata inflaţiei ar trebui să scadă, poate atunci s-ar putea deschide subiectul.

Împrumuturi în anul austerității. Ce ar trebui să facă românii?

Cristian Popa: Prudenţa nu este de evitat. E bine să avem bani albi pentru zile negre, imi place să spun acest lucru. Asta cred. Să fim atenţi, operăm într-o perioadă în care avem 2 ani cu creştere economică redusă.

Cristian Popa: Nu excludem recesiunea

Cristian Popa: Nu prognozăm recesiune, dar nici nu o putem exclude. Ce prognozăm este o rată de creştere pozitivă a economiei între 0 şi 1%, mai degrabă în partea de sus a intervalului. Această creştere e foarte dependentă de absorbţia fondurilor europene, fondurile europene în special PNRR. Cheia este absorbţia cât mai mare a fondurilor din PNNR. Am fi fost mult mai aproape de recesiune fără fonduri europene. Este o perioadă de tranziţie, cu o creştere economică mai redusă, în care salariile probabil nu vor creşte cum creşteau anii trecuţi.

Cristian Popa: Considerăm că o creşetere a cursului nu deziderabilă. Nu comentăm operaţiunile zilnice. Urmărim această stabilitate a cursului atât prin intervenţii vocale, cât şi din când în când prin alte intervenţii pe care nu le publicăm. Atunci când cursul se depreciază cu 1%, în medie bunurile şi serviciile din România se depreciază cu aproximativ 0,3%. Este cea mai ridicată rată din regiune de aceea suntem atenţi la curs.

„Trebuie să ne punem finanțele în ordine pentru a putea adera la zona euro”

Cristian Popa: România respectă un criteriu din cele cinci. E nevoie de progres. Pe partea de deficit fiscal, România ar trebui să aibă un deficit de sub 3% pentru a putea fi considerată să intre în zona euro. Trebuie să ne punem finaţele în ordine şi după aceea să fim acceptaţi în acest club select.