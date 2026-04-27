Investitorii străini avertizează: România riscă pierderi de miliarde din cauza instabilității politice

Consiliul Investitorilor Străini (FIC), organizație care reunește cei mai importanți investitori internaționali din România, avertizează că progresul economic al țării depinde de o guvernare stabilă și predictibilă. Organizația precizează că instabilitatea politică ar putea duce la amânarea unor investiții esențiale, în condițiile în care intrările nete de investiții străine directe au avut o medie de aproximativ 6–7 miliarde euro anual.

Potrivit FIC, criza politică prelungită și procesul de consolidare fiscală afectează deja creșterea și consumul, iar deficitele rămân ridicate. Reprezentanții mediului investițional subliniază că, pe fondul tensiunilor geopolitice globale, stabilitatea instituțională, dialogul și măsurile de consolidare bugetară sunt esențiale pentru menținerea încrederii investitorilor și pentru evitarea amplificării incertitudinii economice.

“Continuitatea economică trebuie menținută: deși FIC este o organizație de afaceri apolitică, prioritatea sa este protejarea climatului investițional. În perioade de tranziție politică și de intensificare a discursului public, comunitatea de afaceri are nevoie de un mediu funcțional, care să permită planificarea pe termen lung și alocarea eficientă a capitalului. România și-a demonstrat în mod repetat potențialul de a atrage și menține investiții atunci când există stabilitate, predictibilitate și cooperare. Abordarea provocărilor actuale prin guvernanță responsabilă și dialog deschis este esențială pentru protejarea rezilienței economice și susținerea dezvoltării durabile în perioada următoare”.

Schimbările frecvente în peisajul politic se traduc adesea prin modificări bruște ale politicilor fiscale sau legislativ, atrage atenția FIC.

“Investitorii au nevoie de o abordare stabilă pentru a-și menține încrederea în piața locală, mai ales într-un context în care percepțiile de risc regional rămân sensibile, iar condițiile de finanțare sunt deja restrictive. Potrivit celui mai recent sondaj FIC Business Sentiment Index, 53% dintre companii semnalează o deteriorare a predictibilității legislative, iar 68% o consideră o preocupare majoră. În plus, 46% dintre investitori percep România ca fiind mai puțin atractivă decât statele din regiune, ceea ce evidențiază legătura directă dintre predictibilitate și competitivitate. De asemenea, analizele FIC arată că investițiile străine directe sunt sensibile la incertitudinea fiscală și de politici publice; de exemplu, în primul semestru din 2023, acestea au scăzut cu 13%”.

Menținerea încrederii agențiilor de rating este esențială

Potrivit FIC, menținerea încrederii agențiilor de rating este, astfel, esențială. Consolidarea fiscală trebuie completată de continuarea reformei privind reducerea cheltuielilor publice.

“Impactul economic al incertitudinii: istoria a demonstrat că perioadele de volatilitate politică ridicată pot determina o atitudine de tip „așteaptă și vezi” în rândul investitorilor globali. În cazul României, intrările nete de investiții străine directe, care au avut o medie de aproximativ 6–7 miliarde euro anual în ultimii ani, pot fi afectate dacă incertitudinea persistă. Întârzierile în procesul decizional pot conduce la reducerea fluxului de capital, amânarea proiectelor de infrastructură, energie și tehnologie (inclusiv cele cofinanțate din fonduri europene), creșterea volatilității pieței și a costurilor de împrumut, precum și la pierderea competitivității în fața altor piețe din regiune”, a vertizează investitorii străini.

Criza politică declanșată după retragerea sprijinului politic de către PSD pentru Ilie Bolojan vine cu pierderi semnificative pe bursă, presiuni asupra cursului valutar și investiții înghețate, a explicat economistul Adrian Negrescu la Antena 3 CNN.