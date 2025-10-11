Joburile exclusiv remote devin tot mai rare: Angajatorii cheamă oamenii la birou. Românii preferă programul de muncă hibrid

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Joburile remote sunt tot mai rare, dar, cu toate acestea, ele încă rămân atractive pentru cei care caută libertate și echilibru între viața profesională și cea personală. Companiile cer tot mai mult revenirea la birou pentru a păstra colaborarea și controlul asupra echipei. În același timp, joburile hibride câștigă tot mai mult teren, oferind angajaților posibilitatea de a lucra de acasă câteva zile pe săptămână, fără să piardă legătura cu colegii sau dinamica echipei.

Tot mai multe companii cer revenirea la birou, dar munca de acasă rămâne importantă pentru cei care caută echilibru între job și viața personală.

"De la începutul anului și până acum, procentul de joburi remote a scăzut la 4% din numărul total, în timp ce interesul candidaților a rămas crescut și este undeva la 13% din aplicări.

Este vorba despre o tendință pe care o vedem de 2–3 ani încoace, de scădere constantă a joburilor remote postate de angajatori. Aceștia și-au exprimat în mod direct dorința de a-i readuce pe candidați și pe angajați la birou, considerând că există mai multe beneficii în munca de la birou decât în cea de acasă", a explicat Ana Călugăru, director de comunicare.

"E o tendință care probabil se va accentua pe măsură ce problemele economice se vor adânci, iar multe dintre firme vor renunța la angajații remote pentru a-și securiza forța de muncă", a adăugat Adrian Negrescu, analist financiar.

Unii angajatori permit un program flexibil, astfel încât angajații să lucreze atât de la birou, cât şi de acasă.

"Modul de lucru hibrid rămâne o variantă pe care angajatorii o acceptă: trei zile de prezență la birou și două zile sau o zi lucrate de acasă", a subliniat Călugăru.

Deşi job-urile remote rămân la mare căutare, sunt însă angajaţi care îşi doresc să mearcă la birou sau să lucreze în sistem hibrid.

"Pentru mine, lucrez de la birou, deși aș putea lucra și de acasă. Însă există o problemă psihologică atunci când lucrezi exclusiv de acasă: începi să nu mai faci diferența între muncă și viața personală, iar asta poate deveni destul de periculos", a mărturisit un angajat.

Piața muncii caută un echilibru între controlul angajatorilor și libertatea angajaților, iar programul flexibil este tot mai important pentru atragerea candidaţilor.