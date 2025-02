Judecătorii CCR au cerut să li se deconteze din bani publici până și medicamentele. Solicitarea i-a scos din sărite pe parlamentari

Coaliția de Guvernare a redactat un amendament prin care a fost eliminată această sumă de bani din buget, care a trecut la vot cu susținerea tuturor partidelor. Foto: Inquam Photos/ George Călin

A fost scandal în comisia de buget-finanțe a Parlamentului la dezbaterea pentru bugetul Curții Constituționale a României, după ce un deputat a semnalat că Instanța Supremă prevăzuse o sumă de 770.000 de lei pentru decontarea medicamentelor foștilor angajați, respectiv a judecătorilor ieșiți la pensie. Reprezentantul CCR, prezent la dezbaterea din comisiile reunite de buget-finanțe, nu a știut să explice de ce a fost inclusă această sumă de bani în contextul economic actual.

Un deputat a observat suma de 770.000 de lei prevăzută în bugetul CCR la capitolul care se referea la asistența socială și unde anul trecut nu a fost alocată nicio sumă și a cerut explicații. Reprezentantul Curții Constituționale a spus atunci că e vorba de banii pentru decontarea medicamentelor cumpărate de foștii judecători, acum ieșiți la pensie.

Discuția din comisiile de buget-finanțe:

„Reprezentantul CCR: Legat de întrebarea privind asistenţa socială, sumele prevăzute sunt pentru drepturi medicale pentru diferite categorii de personal, creşterea provenind în special din creşterea proporţională a dreptului medicamentelor.



Claudiu Năsui: Deci, să înţelegem că, anul acesta, Curtea Constituţională va cumpăra medicamente pentru angajaţii săi? Anul trecut era zero, deci nu e o creştere, e o cheltuială nouă. Cumpăraţi medicamente de 700.000 lei?



Reprezentantul CCR: Sumele sunt decontate atât pentru personalul Curţii Constituţionale, cât şi pentru foştii judecători. Sunt judecători şi magistraţi asistenţi.



Claudiu Năsui: Foştii judecători îşi cumpără medicamente prin CCR?”



Discuţiile au fost suspendate pentru câteva minute, după ce reprezentatul CCR nu a ştiut să precizeze câte persoane vor beneficia de aceste medicamente.



În final, parlamentarii au adoptat un amendament prin care au respins suma de aproximativ 700.000 lei pentru decontarea medicamentelor la CCR. Coaliția de Guvernare a redactat un amendament prin care a fost eliminată această sumă de bani din buget, care a trecut la vot cu susținerea tuturor partidelor.

După ce această sumă a fost eliminată, bugetul CCR a primit aprobarea comisiilor de buget finanțe din Parlament.

Întrebat de reporteri cum se justifică această sumă de bani, reprezentantul CCR a spus că „nu are mandat” să dea mai multe informații.

„Nu pot să dau declarații, nu am mandat. Nu pot face niciun comentariu, vă rog să mă credeți. Nu am mandat în acest sens. Nu insistați. Am explicat comisiei”, a spus reprezentantul CCR.