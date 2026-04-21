Leul a scăzut, marţi, faţă de dolarul american, după criza politică declanşată de PSD. Ce s-a întâmplat în raport cu euro

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0988 lei, în scădere cu 0,01 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0989 lei, notează Agepres.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3365 lei, în urcare cu 0,24 bani (+0,05%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3341 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5603 lei, în creştere cu 1,32 bani (+0,24%) faţă de 5,5471 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit marţi până la valoarea de 667,3968 lei, de la 668,4279 lei, în şedinţa precedentă.

Expert: Criza politică aduce șocuri economice

Criza politică a adus deja şocuri economice în România. Leul s-a depreciat în faţa valutelor, la cursul oficial al BNR, aşa cum s-a mai întâmplat şi la alte crize politice majore. Iar dacă euro creşte, şi românii vor plăti mai mult pentru chirii, abonamente sau credite luate în valută. Euro se apropie de 5,10 lei, iar economiştii avertizează că dacă instabilitatea politică continuă, ar putea să ajungă chiar şi la 7 lei.

Cristian Păun, analist economic: "Într-un astfel de context, exact o criză politică ne ne mai trebuia. Pe termen ceva mai lung, cursul de schimb va avea o creștere și mai puternică, pentru că există un risc în momentul de față foarte, foarte mare să intrăm în junk. Nu o să avem, evident, valută pentru a putea onora acele cereri de retragere, fapt pentru care valuta va crește foarte mult pe piața internă și vom avea o creștere de curs, poate către 7-8 lei, fără nicio urmă de îndoială."

După creșterea cursului valutar, ar urma și majorarea dobânzilor, dacă România intră în categoria Junk. Va crește și ROBOR sau IRCC, pentru că statul se finanțează foarte mult și de pe piața internă, spun specialistii. Și piața bursieră a reacționat chiar de la prima oră a zilei la criza politică și guvernamental.