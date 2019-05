Ministrul Economiei, despre ajutorul de stat acordat fabricii din Borsec:Alegem companiile de succes, care vor să se dezvolte

Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a vizitat, marţi, fabrica de îmbuteliere a apei minerale de la Borsec, beneficiară a unui ajutor de stat de circa 30 de milioane de lei, ce vizează creşterea capacităţii de producţie şi depozitare, şi a declarat că Guvernul ajută să se dezvolte companiile de succes, care investesc în România, în acest fel dezvoltându-se şi economia ţării.



"Alegem companiile de succes, companiile care chiar produc şi vor să se dezvolte, şi am avut şi Electroprecizia Săcele în acelaşi program, o companie de succes care exportă 90%. Sunt companii şi cu oameni care le conduc foarte bine şi care creează o valoare adăugată. Statul, prin acest ajutor, nu neapărat câştigă, adică este o investiţie a statului în companie, pentru că în timp ne recuperăm banii de zece ori, prin taxe, impozite, locuri de muncă. Domnul director bineînţeles că este fericit în momentul acesta, că noi am ajutat compania ca şi Guvern cu această investiţie, dar în timp statul câştigă, că e investiţia statului în compania aceasta cu care suntem convinşi că vom câştiga în timp mult mai mult. Soluţia aceasta este una dintre cele mai bune de a dezvolta companiile care chiar considerăm că au viitor, pentru ca, în timp, bugetul consolidat de stat să câştige", a precizat Niculae Bădălău.



Ministrul Economiei a precizat că sunt mai multe companii pe care Guvernul le sprijină şi există intenţia derulării unui program foarte vast în acest domeniu.



"România este un teren unde începe să crească iarba, e un teren fertil pentru oamenii de afaceri şi cu o politică de ajutor, cu o politică prin care noi, ca şi Guvern, conlucrăm cu dânşii, considerându-i parteneri egali, asta e şi cauza pentru care inclusiv la iniţiativele legislative ar trebui consultaţi oamenii de afaceri, că în fond o lege nu este făcută pentru extratereştri, ci pentru dânşii, ca să reglementăm lucrurile şi nu să le punem piedici, să-i ajutăm, să facem partea dorită a lucrurilor. Cu modul acesta de lucru, România începe să se dezvolte, începe să se modernizeze, începe să aibă o economie care să nu se bazeze numai pe consum, ci şi pe producţia internă", a conchis Niculae Bădălău.



La rândul său, directorul general al fabricii de îmbuteliere a apei minerale din Borsec, Radu Lăzăroiu, a arătat că actualul Guvern este singurul care a ajutat fabrica să se dezvolte, pentru a putea să se lupte de la egal la egal cu companiile multinaţionale.



"Vreau să vă mulţumesc dumneavoastră ca reprezentant al Guvernului, este primul Guvern post-decembrist care ne-a ajutat să ne dezvoltăm. Suntem beneficiarii unui ajutor de stat, avem o investiţie nouă, pe care această lună o închidem şi care ne ajută să luptăm de la egal la egal cu companiile multinaţionale, care au întotdeauna o companie mamă undeva departe, care poate asigura un ajutor mult mai consistent şi ne pune piedici în faţă. Dar, din punctul meu de vedere, de data aceasta Guvernul României ne-a ajutat. Este vorba despre un ajutor de stat în valoare de 28,8 milioane de lei care se derulează doar în fabrica din Borsec a Grupului Romaqua, o investiţie în depozite, hală de îmbuteliere, achiziţii de linii de îmbuteliere începută anul trecut în septembrie, iar anul acesta va fi gata", a precizat Radu Lăzăroiu.



Acesta a adăugat că fabrica are o tradiţie de 200 de ani în îmbutelierea apei minerale, fiind "singura companie cu capital 100% privat din România, care se luptă de la egal la egal cu multinaţionalele" şi al doilea mare îmbuteliator din România.



Valoarea totală a investiţiei de la fabrica de îmbuteliere a apei minerale, vizitată marţi de ministrul Economiei, este de 57,8 milioane de lei, din care ajutor de stat 28,8 milioane de lei, fiind vizată creşterea capacităţii de depozitare şi producţie a fabricii.



În cadrul acestui amplu proiect s-au construit două depozite noi, cu o suprafaţă de aproximativ 5.000 de metri pătraţi, o hală nouă de producţie, cu o suprafaţă de circa 4.800 mp, în care sunt instalate două linii de îmbuteliere, care folosesc ca ambalaje flacoane de sticlă, respectiv flacoane PET, capacitatea noilor linii fiind de 46.000 de butelii pe oră.



Ajutorul de stat reprezintă 50% din investiţia totală şi a fost folosit atât pentru construcţia depozitelor şi a halei, cât şi pentru achiziţia liniilor de îmbuteliere.



Potrivit lui Radu Lăzăroiu, cu ocazia acestui program s-au creat 106 locuri de muncă, operaţiunile de angajare fiind în curs.



Proiectul de dezvoltare a început în septembrie 2018 şi se va finaliza în această lună.



Ministrul Economiei va vizita în cursul după amiezii şi salina Praid, unde va inaugura o instalaţie de măcinare şi sortare a sării, investiţie care se ridică la 1 milion de euro.