Ministrul Energiei asigură românii că prețul la gaze nu va crește „cel puţin până pe 31 martie 2027”. Foto: Getty Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că românii trebuie să ştie că nu vor creşte preţurile la gaze naturale, în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027. Va fi o plafonare în mai multe marje şi preţul va rămâne la fel, a precizat ministrul, citat de News.ro.

”Un alt element extrem de important îl reprezintă toată discuţia referitoare la preţul gazelor naturale după data de 31 martie. În urma discuţiilor tehnice pe care le-am purtat încă din septembrie anul trecut cu toată piaţa, cu specialişti din domeniu, după o agreare la nivelul Guvernului României, suntem în faza în care oamenii de acasă trebuie să ştie că nu vor creşte preţurile la gaze naturale, în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027”, a precizat ministrul Energiei.

„În clipa în care plafonez preţul de la producător plus tot lanţul, până la consumatorul final, este evident că ai nişte marje în care ei pot să vină cu diferite tarife, dar te asiguri că preţul final, indiferent de modul în care sunt aceste marje stabilite, nu o să depăşească preţul aflat în plată, astăzi. Deci asta este garanţia sigură pentru oameni, că, în momentul de faţă, aşa cum am gândit acest mecanism la care lucrăm şi este într-o fază tehnică foarte avansată, pe tot lanţul, omul la final, când o să-i vină factura nu o să aibă un preţ mai mare decât astăzi, cel puţin până pe 31 martie 2027, iar acest lucru vine concomitent cu o perioadă în care piaţa se pregăteşte foarte mult pentru această eliminare a plafonului şi să-şi regreze mecanismele interne şi după o alocare suplimentară de circa 8 miliarde de metri cubi în piaţa din România, în urma exploatării perimetrului Neptun Deep, din Marea Neagră”, a precizat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a explicat că ”o să avem mai multă lichiditate în piaţă, automat, având mai multe gaze, iar preţul o să scadă natural pe tot lanţul”.

”Avantajul foarte mare la acest mecanism este faptul că preţul va putea, în condiţii de concurenţă în piaţă, să ducă şi la o scădere. Adică să nu vorbim doar de un plafon care limitează creşterea, dar să vorbim inclusiv despre o scădere a preţului, în condiţiile în care deja vedem o tendinţă foarte clară în piaţă, atât pentru consumatorii casnici cât şi pentru consumatorii industriali, de a avea o scădere a preţului la gaze naturale”, a menţionat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a arătat că săptămâna viitoare cu siguranţă acest proiect va fi pus în transparenţă.

”Cu siguranţă, săptămâna viitoare. Am avut întâlniri tehnice inclusiv ieri. Săptămâna viitoare o să avem mai multe discuţii şi întâlniri tehnice şi până la final, săptămâna viitoare, cel mai probabil va fi terminat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piaţă”, a subliniat ministrul.

Întrebat dacă va fi o nouă plafonare, ministrul a replicat: ”Ca să o spun încă o data, din punct de vedere tehnic, sunt multe mecanisme care au acelaşi efect şi putem să-i spunem generic, pentru a înţelege toţi oamenii de acasă, că va fi o plafonare în mai multe marje şi preţul va rămâne la fel ca şi astăzi. Ca să fie foarte clar şi foarte explicit, preţul va rămâne acelaşi”.

”Nu vreau să deschid potenţiale speculaţii pe subiectul acesta, prin urmare pot să vă spun doar aşa. În momentul de faţă vorbim despre o plafonare în continuare a preţului, în aşa fel încât el să nu depăşească tariful de astăzi. Vorbim despre o plafonare a preţului la producător, plus tot lanţul de transport, distribuţie, furnizare”, a mai explicat ministrul.

Despre portarea pe site-ul ministerului, miercuri seară, a unui proiect pentru a plafona adaosul comercial a gaze, care ulterior a fost retras, ministrul a răspuns: ”A fost un exces de zel a unui coleg care, nu ştiu ce a fost în dorinţa sa, a încurcat nişte acte normative şi a fost o eroare materială care ulterior a fost reparată. Am început o închetă în cadrul ministerului, pentru a stabili foarte clar cine şi în ce formulă a încărcat un act care nu era avizat, nu era semnat pentru a fi supus în transparenţe publice. Era doar unul dintre zecile de documente de lucru, drafturi aflate în lucrul la nivelul Ministerului. Ceea ce vreau să spun foarte explicit e că nu reprezintă un document de referinţă şi rog pe toţi cei care l-au citit să-l ignore”.

Ministrul a adăugat că a fost o eroare materială care a fost rectificată în foarte scurt timp şi a fost deschisă o anchetă disciplinară, pentru a vedea cine a greşit şi cu ce motiv.