Modificare importantă decisă de Ministerul Finanțelor: firmele scapă de obligația de a depune raportări contabile la jumătatea anului

1 minut de citit Publicat la 19:51 29 Iun 2026 Modificat la 19:51 29 Iun 2026

Ministerul Finanțelor elimină obligativitatea ca firmele să depună raportări contabile semestriale. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Ministerul Finanțelor anunță că, pentru acest an, elimină obligația operatorilor economici de a întocmi și depune raportări contabile semestriale la 30 iunie.

Potrivit unui comunicat al instituției, decizia vizează reducerea sarcinilor administrative pentru mediul economic, fără a afecta obligațiile de raportare anuală prevăzute de lege.

Măsura se aplică operatorilor economici aflați în aria de reglementare a Ministerului Finanțelor.

"Firmele au nevoie de reguli clare și de mai puține obligații administrative care consumă timp, fără să aducă valoare reală.

Pentru anul 2026, eliminăm raportarea contabilă semestrială, fără să afectăm raportarea anuală prevăzută de lege.

Este o măsură simplă, dar necesară: mai puțină birocrație pentru mediul economic și o relație mai predictibilă între companii și administrația fiscală", a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, citat în comunicat.

Nu e clar dacă obligația raportărilor contabile semestriale va fi reintrodusă din 2027

Potrivit Legii contabilității nr.82/1991, Ministerul Finanțelor poate solicita depunerea unor raportări contabile și la alte perioade decât cea anuală, în timpul exercițiului financiar, pentru entitățile care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de un milion de euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent.

Ministerul precizează că măsura privind eliminarea raportării contabile semestriale se aplică pentru anul 2026.

Pentru anii următori, necesitatea raportării contabile semestriale va fi reanalizată de autoritățile implicate în procesul de raportare contabilă, conchide instituția.