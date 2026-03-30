Mugur Isărescu avertizează Guvernul să taie cheltuielile bugetare: „Ajustările fiscale trebuie să continue”

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a avertizat Guvernul că trebuie să continue ajustările fiscale, în ciuda efectelor negative asupra economiei ale războiului din Iran. Economistul a atras atenția că finanțele publice sunt sub presiune din cauza cheltuielilor bugetare ridicate. Mugur Isărescu a spus că, în paralel, BNR încearcă să mențină nivelul de rezerve internaționale și stabilitatea euro, ca să nu pierdem încrederea investitorilor.

Guvernatorul BN a afirmat, luni, la conferinţa The Economist, că România se confruntă cu vulnerabilităţi de ordin structural, deficit de cont curent, dezechilibre fiscale şi sensibilitate la condiţiile financiare internaţionale.

„Cu toate acestea, este nevoie în continuare de măsuri pozitive şi de investiţii pentru a beneficia de pe urma oportunităţilor care se arată la orizont. În anii recenţi, economia noastră a arătat rezilienţă. Acest lucru este adevărat. De asemenea, situaţia finanţelor publice se loveşte de presiuni cauzate de cheltuielile bugetare ridicate.

Creşterea este continuă într-un pas mai moderat, susţinută de investiţii, absorbţia fondurilor europene şi o piaţă a muncii încă robustă. În acelaşi timp, ne confruntăm cu vulnerabilităţi de ordin structural, un deficit de cont curent, dezechilibre fiscale şi sensibilitate la condiţiile financiare internaţionale”, a explicat guvernatorul BNR.

„Ajustările fiscale trebuie să continue”

Isărescu a mai transmis că războiul din Orientul Mijlociu pune presiuni ridicate asupra preţurilor energiei, dar „ajustările fiscale trebuie să continue”.

„Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să pună presiuni ridicate asupra preţurile energiei şi au ca prospect deteriorarea evoluţiilor economice. În cazul în care conflictul va continua, impactul său asupra economiei şi nu doar asupra economiei României ar putea să fie grav.

În cazul nostru, în pofida acestui risc, ajustările fiscale trebuie să continue.

Este adevărat, atunci când inflaţia creşte accelerat, puterea de cumpărare este erodată. Atunci creşte şi potenţialul crizelor, iar încrederea consumatorilor are de suferit”, a mai declarat Isărescu.

El a mai afirmat că România are nevoie de o încredere constantă din partea investitorilor, motiv pentru care BNR încearcă să mențină cursul de schimb stabil.

„Cu toate acestea, Banca Centrală a României ar trebui să menţină o poziţie fermă, astfel încât să ancoreze inflaţiile conform aşteptărilor. Deciziile noastre se fundamentează pe o analiză completă a situaţiei naţionale, a dezvoltării internaţionale şi a mai multor scenarii care să reflecte transparent politicile monetare din întâlnirile noastre.

În paralel, poziţia externă a României şi soldul plăţilor susţin faptul că avem nevoie de o încredere constantă a investitorilor.

Încercăm să ne păstrăm nivelul de rezerve internaţionale astfel încât să reprezinte un buffer esenţial care să acţioneze ca o ancoră de încredere alături de stabilitatea cursului de schimb al nostru, al leului, într-un regim flexibil”, a mai transmis guvernatorul BNR.

El a precizat că rolul BNR nu este acela de a elimina incertitudinea „pentru că aceasta este imposibil, dar să evite transformarea incertitudinii în instabilitate”.

Prima ediţie a Economist Romania Government Roundtable 2026 a debutat, luni, la Bucureşti, cu un program ambiţios care reuneşte lideri politici, instituţionali şi de business din România, Europa şi Statele Unite, pentru a discuta cele mai importante teme pentru stabilitatea, securitatea şi dezvoltarea regiunii Europei de Sud-Est, în actualul context geopolitic la nivel internaţional.