Nazare avertizează după întâlnirea cu Moody’s: Instabilitatea politică afectează direct încrederea şi percepţia de risc asupra României

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanţelor, la discuţiile de joi, 16 iulie, cu reprezentanţii Moody’s. Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

România a demonstrat că îşi poate corecta dezechilibrele chiar şi într-un context internaţional sever însă instabilitatea politică afectează direct încrederea şi percepţia de risc asupra ţării, a avertizat ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, joi, după ce s-a întâlnit cu reprezentanții agenției de rating Moody's, potrivit Agerpres.

Anunţul ministrului interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, a fost făcut într-o postare pe Facebook. Potrivit declaraţiilor sale, discuțiile tehnice cu reprezentanții agenției de rating Moody’s au continuat în cursul zilei de joi, în contextul evaluării calificativului de investiții al României. El a menţionat că următoarele săptămâni vor fi decisive pentru menținerea acestui rating, autoritățile prezentând progresele înregistrate în reducerea deficitului bugetar și perspectivele de consolidare fiscală.

"Rating: Noi discuții azi cu reprezentanții Moody’s. Am continuat astăzi, la Ministerul Finanțelor, seria discuțiilor tehnice cu agențiile internaționale de rating, cu reprezentanții Moody’s. Următoarele săptămâni sunt extrem de importante pentru protejarea calificativului de investiții al României.

Am accentuat și în discuțiile de azi progresele înregistrate în ultimul an: reducerea deficitului și perspectiva solidă de atingere a țintei de 6,2% în 2026, susținute de o disciplină bugetară strictă. Datele rămân cel mai puternic argument, iar acestea confirmă că ajustarea fiscală produce rezultate și că România își respectă angajamentele. Acest parcurs trebuie însă continuat cu aceeași consecvență", a spus ministrul de Finanţe Publice.

Nazare a subliniat că menținerea calificativului de investiții este esențială pentru costurile de finanțare ale statului, încrederea investitorilor și capacitatea României de a susține investițiile. Ministrul a mai arătat că, deși ajustarea fiscală a produs rezultate, contextul extern și instabilitatea politică continuă să reprezinte riscuri care trebuie gestionate cu responsabilitate.

"Am obținut rezultatele de consolidare într-un context extern dificil, marcat de tensiuni geopolitice, presiuni asupra prețurilor energiei și costuri mai ridicate de finanțare. În același timp, instabilitatea politică afectează direct încrederea și percepția de risc asupra României. Sunt riscuri asupra cărora am avertizat deja de câteva luni bune – execuția bugetară și rezultatele obținute ne susțin argumentele, însă aceste vulnerabilități rămân și trebuie gestionate cu responsabilitate.

Menținerea calificativului de investiții este o miză strategică. Influențează direct costurile de finanțare ale statului și ale economiei, încrederea investitorilor și capacitatea României de a susține investițiile și dezvoltarea.

România a demonstrat că își poate corecta dezechilibrele chiar și într-un context internațional sever. Vom folosi în continuare toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a proteja rezultatele obținute și pentru a menține România pe direcția asumată. Miza este credibilitatea României și capacitatea de a continua dezvoltarea în condiții de stabilitate", a mai explicat Alexandru Nazare.

La începutul acestei săptămâni, reprezentanţii Ministerului Finanţelor au participat la discuţii tehnice şi cu specialiştii agenţiei Fitch, desfăşurate în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de credit suveran al României.

Toate cele trei mari agenţii de rating (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (n.r.: nerecomandat pentru investiţii).