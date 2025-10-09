Nazare: S&P ia vineri o decizie foarte importantă pentru România. Sunt optimist

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. FOTO: Hepta

România așteaptă vineri o decizie foarte importantă a agenției de rating S&P, iar ministrul român de Finanțe, Alexandru Nazare, se declară optimist în privința menținerii calificativului țării noastre în zona recomandată investițiilor, potrivit Agerpres.

Nazare a făcut declarația înainte de a pleca la Luxemburg, unde va participa, vineri, la Consiliul Miniștrilor de Finanțe.

"Mâine are loc Consiliul și tot mâine așteptăm, în cursul serii, o decizie foarte importantă a agenției de rating S&P. Sunt optimist în privința acestei decizii. Așa cum celelalte agenții ne-au menținut ratingul, sunt optimist că şi această agenție de rating va face același lucru.

Bineînțeles, așteptăm raportul final al agenției, dar cred că trei validări din partea celor trei agenții de rating în aceste 100 de zile de la învestirea Guvernului sunt un mesaj foarte important", a afirmat ministrul.

El subliniază că România nu trebuie să se mulțumească doar cu menținerea ratingului la o treaptă peste nivelul junk (nerecomandat investitorilor), ci ar trebui să se străduiască să îl crească, pentru a se împrumuta la dobânzi mai mici.

"O treaptă peste ratingul recomandat investițiilor e prea puțin pentru România, ca nivel de ambiție. Cu cât vom crește acest rating, cu atât vor scădea dobânzile, atât pentru stat, cât şi pentru privat.

Este cel mai bun indicator al performanței reale a statului, în general, atât pentru administrație, cât şi pentru privat. Cu cât crește ratingul României - care este o chestiune extrem de complexă, ce analizează extrem de multe lucruri, inclusiv stabilitatea, situația economică şi perspectivele pe viitor - cu atât dobânzile vor începe să scadă.

Alexandru Nazare: Avem deja rezultate și s-a văzut atunci când ne-am finanțat

Şi ați văzut că după primele ancore de stabilitate, după pachetele principale (măsurile de corecție bugetară adoptate de guvern, n.r.), avem deja rezultate și s-a văzut când ne-am finanțat. Curba începe să scadă. N-o să se întâmple peste noapte.

Am ieșit din nou pe piețe şi am văzut un mic rezultat în modul în care ne finanțăm. Trebuie să fim consecvenți şi sunt foarte optimist că, dacă vom menține această postură, la sfârșitul anului viitor revenim în ţinta din 2024, spre 6% (deficit bugetar ca procent din PIB, n.r.), acolo unde trebuia să fim.

Cu cât vom menține această postură, cu atât imaginea pe care o proiectăm o să fie mai bună", a explicat Alexandru Nazare.

Şeful de la Finanţe a mai spus că România trebuie să dea dovadă de consecvență consecventă în măsuri.

"Avem nevoie să scăpăm de aceste explicații pe care trebuie să le dăm de fiecare dată: 'De ce este deficitul mare? De ce n-am putut să îndeplinim ţinta de deficit într-un an, în al doilea an, în al treilea an?'

Ne amputează capacitatea de negociere dacă tot timpul trebuie să dăm explicații înainte de a putea cere lucruri. România merită să ceară lucruri şi trebuie sa revenim, la sfârșitul anului 2026, în ținta de deficit agreată, astfel încât să avem toate opțiunile pe masă pentru a discuta în ECOFIN despre bugetul european și a cere finanțări pentru România", a mai spus el.