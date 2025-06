Nicușor Dan, despre discuția cu Comisia Europeană privind deficitul: "Mesajul nostru este că suntem oameni serioși"

Potrivit lui Nicușor Dan, România a dat asigurări că există voință politică pentru măsuri concrete privind deficitul Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, în prima sa conferință de presă, că discuția purtată ieri cu oficialii Comisiei Europene pe tema deficitului a fost una tehnică, precedată de o intervenție în care a dat asigurări că România își dorește – și este obligată – să demonstreze seriozitate în privința respectării angajamentelor.

Totodată, el a subliniat că elaborarea setului de măsuri fiscale până la 30 iunie reprezintă un semnal clar în acest sens.

Declarațiile vin în contextul publicării așteptate astăzi a unui raport de progres al Comisiei privind economia României, în care țării i-ar putea fi acordat un răgaz pentru reducerea deficitului bugetar excesiv, în vederea elaborării unui plan concret de măsuri fiscale, potrivit Bloomberg.

"Discuția de ieri a fost una tehnică. E practic aceeași discuție pe care am avut-o cu doamna von der Leyen săptămâna trecută," a spus Nicușor Dan când a fost întrebat despre discuția pe care a avut-o cu oficialii Comisiei Europene despre deficit.

"Mesajul nostru este că suntem oameni serioși și că deși statul român nu și-a respectat angajamentele până acum, însă de acum încolo le va respecta. Cum am mai spus, pe 30 iunie o să venim cu acest plan de măsuri," a explicat Președintele.

Potrivit unui articol Bloomberg publicat ieri, Comisia Europeană nu va declanșa deocamdată sancțiuni împotriva României pentru nerespectarea țintelor fiscale, ci îi va acorda timp pentru a propune măsuri concrete de reducere a deficitului bugetar.

Președintele a mai spus că România a dat asigurări că există voință politică pentru măsuri concrete privind deficitul. "Suntem conștienți că România are un deficit care nu e sustenabil (...) Am avut ieri discuții individuale cu reprezentanții partidelor pro-occidentale, un grup de lucru lucrează pe problema deficitului. A început lucrul la programul de guvernare. Ne dorim ca luni să avem o primă schiță a programului de guvernare”, a mai declarat miercuri Nicușor Dan.

Președintele a avut marți discuţii cu oficialii din Comisia Europeană cu privire la riscul suspendării fondurilor europene și PNRR.

"Este o discuție în curs cu Comisia. Bineînțeles, noi, România, am promis multe și nu am făcut nimic. Dar acum este o nouă administrație. (...) Discuția este pe două paliere. Este o discuție cu vicepreședintele Comisiei, domnul Dombrovskis, care se concentrează pe deficit, și este o discuție cu doamna Gauer,c are se concentrează pe PNRR cu două aspecte: pe de o parte, încercarea de a transfera niște proiecte pe care știm că le facem în locul altor proiecte pe care știm că nu le facem; pe de altă parte, pe reformele pe care noi am promis că le facem în PNRR și cu care suntem în întârziere. Deci, astea vor fi discuțiile cu doamna Gauer'', a declarat marți președintele.

Comisia Europeană a suspendat plata a 869 de milioane de euro din PNRR către România, pentru neîndeplinirea a trei jaloane. Unul dintre acestea este cel legat de pensiile speciale, altul are legătură cu înfiinţarea şi operaţionalizarea unei autorităţi care să monitorizeze activitatea întreprinderilor publice, iar al treilea este legat de administratori ai companiilor publice care activează în domeniul energiei.