”Nu mai este loc să crească taxe”. Un expert explică de ce nu mai trebuie crezut niciun politician care face promisiuni despre asta

Creşterea TVA a avut o evoluţie pozitivă, în termeni de colectare, a spus Christian Năsulea în timpul declaraţiilor. Sursa foto: Agerpres

Profesorul de economie mondială Christian Năsulea a declarat duminică seara, la Antena 3 CNN, că este neîncrezător în legătură cu faptul că nu vor exista creşteri de taxe şi impozite în 2026, deşi, preşedintele României, Nicuşor Dan, a dat garanţii în acest sens. Totodată, analistul economic a subliniat că, în cazul în care se va întâmpla acest scenariu pe care niciun român nu şi-l doreşte, atunci "statul ar urma să colecteze mai puţini bani dacă vor fi crescute din nou taxele şi impozitele".

Surse guvernamentale au spus pentru Antena 3 CNN că nu trebuie crescute taxele. Iar azi, 7 decembrie, şeful statului a declarat: "Nu se pune problema, nu se pune problema. În afară de lucrurile care au fost anunţate, adică: impozitul pe proprietate, nu se pune problema de alte taxe".

"În primul rând, nu mă bazez pe faptul că vreun politician ne promite că nu vor creşte taxele. Vă pot spune însă că, în situaţia actuală, nu mai este loc! Dacă ne uităm la ceea ce ar putea să dorească politicienii să obţină prin creşterea taxelor, efectul deja, dacă vom avea noi creşteri de taxe, va fi cu o foarte mare probabilitate invers! Practic, statul ar urma să colecteze mai puţini bani dacă vor fi crescute din nou taxele şi impozitele, aproape în orice variantă de taxe şi impozite am discuta", a explicat Christian Năsulea, potrivit sursei citate.

Christian Năsulea: Creşterea TVA a avut o evoluţie pozitivă, în termeni de colectare

Prezentatorul Antena 3 CNN, Răzvan Dumitrescu, a intervenit şi l-a întrebat pe specialist: "S-a ajuns deja la limita maximă a taxelor pe care le poţi pune, astfel încât să mai poţi culege ceva în plus?", iar acesta a răspuns:

"Dacă ne uităm doar la TVA, care a fost crescut la jumătatea anului şi ne uităm la evoluţia aceasta pozitivă, în termeni de colectare, când ne uităm la taxa pe valoare adăugată, deja ne dăm seama că şi aici adaptarea sistemului economic, pe care o anticipau toţi colegii mei, s-a petrecut foarte repede. Deci, practic, s-au reaşezat lucrurile în aşa fel, încât, nivelul total de colectare suplimentară să meargă spre situaţia de dinaintea creşterii taxei pe valoare adăugată mult mai rapid decât ne aşteptam.

Ne aşteptam să le ia companiilor până la un an şi jumătate pentru această adaptare, ori nu au trecut încă nici şase luni şi suntem deja pe o traiectorie foarte bună".

După rafala de taxe, impozite şi scăderi salariale pare că apetitul românilor pentru a consuma şi a cheltui nu s-a stins. Şi asta 70% dintre ei nu sunt interesaţi de democraţie şi de alegeri în Bucureşti.

Surse: Salariul minim va fi îngheţat în 2026

Soarta Guvernului este influenţată de rezultatul alegerilor din Capitală, au spus unii dintre experţi. Pe de altă parte, se pare că salariul minim din România va fi îngheţat în 2026.

În plus, astăzi, în ziua alegerilor locale, atât în Bucureşti, dar şi în alte județe din țară, cetăţenii nu au ieşit la vot. Despre prezenţa mică la secţiile de votare, Christian Năsulea a spus că acest lucru se întâmplă pentru că românii au preocupări legate de sărbătorile de iarnă.

"În primul rând, nu trebuie să ne uităm la Bucureşti ca să înţelegem ce se întâmplă cu ţara. În ţară, nu peste tot lucrurile sunt la fel de în regulă, nu sunt magazilele la fel de pline. Însă, trebuie să înţelegem că datele acelea statistice, care ne spun că raportat la puterea de cumpărare Bucureştiul a depăşit cu brio multe alte capitale europene, oraşe pe care le consideram cândva a fi foarte bogate, datele acelea sunt foarte reale.

(...), raportat la puterea de cumpărare, da, asta contează, de fapt. Contează să te uiţi la structura cheltuielilor: la cât dau oamenii pe chirii, la modul îşi cheltuie banii. Şi, când ţinem cont de toate aceste lucruri, bucureştenii, în medie, o duc foarte bine, nu doar bine. Şi, atunci, e normal să vedem în Bucureşti şi această lipsă de interes, pentru alegeri şi faptul că ei sunt preocupaţi de alte lucruri acum: ei au de cumpărat cadouri, au de rezolvat probleme, specifice sezonului", a mai spus analistul economic la Antena 3 CNN.