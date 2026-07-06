Orașul din România unde copiii vor primi vouchere lunare ca să își plătească abonamentul sau cotizația la un club sportiv din municipiu

Complexul Sportiv Olimpia din Brașov. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Copiii din Brașov vor primi un voucher de 150 de lei lunar pentru a-şi putea plăti abonamentul sau cotizaţia la clubul de care aparţin, cu condiţia ca acesta să fie din municipiul reşedinţă, a anunţat, luni, Primăria Braşov.

Municipalitatea Brașov lansează programul „Sănătate prin Sport pentru Copii“, prin care elevii cu vârste între 6 și 18 ani, cu domiciliul în Brașov și înscriși la școală, vor primi un voucher în valoare de 150 de lei pe lună pentru plata abonamentului sau a cotizației la clubul sportiv din care fac parte.

Pentru ca acest program să funcționeze cât mai simplu și eficient, reprezentanții Primăriei Brașov au avut o întâlnire cu reprezentanții cluburilor sportive, pentru a stabili cea mai bună procedură de utilizare și decontare a voucherelor.

Prin acest program, Brașovul investește în sănătatea copiilor, în educație și în dezvoltarea sportului de masă, oferind tuturor copiilor șansa de a practica sport într-un cadru organizat și profesionist.

Condiții în programul „Sănătate prin Sport pentru Copii“

150 lei/lună pentru fiecare beneficiar;

destinat copiilor între 6 și 18 ani;

pentru elevii cu domiciliul în municipiul Brașov;

valabil la cluburile sportive care își desfășoară activitatea în Brașov.

Cum se decontează abonamentele

Acesta a adăugat că „mecanismul de funcţionare va fi unul simplu şi transparent”.

„Fiecare copil eligibil va beneficia de un voucher sportiv în valoare de 150 de lei pe lună. Voucherul va fi utilizat la clubul sportiv la care este înscris, iar ulterior clubul va depune documentele necesare pentru decontarea sumelor prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială”, a precizat primarul George Scripcaru.