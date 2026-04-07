Pachetul de solidaritate 2026. Cine primește ajutor de la stat și când intră banii

Guvernul a aprobat, săptămâna trecută, pachetul de solidaritate 2026, un set de măsuri sociale prin care milioane de români vor primi sprijin financiar în acest an. Potrivit informațiilor oficiale, ajutoarele vizează în special pensionarii cu venituri mici, dar și familiile vulnerabile și copiii cu dizabilități, banii urmând să fie virați în două tranșe.

Când se plătesc ajutoarele de la stat din Pachetul de solidaritate

Ajutoarele financiare vor fi acordate în două tranșe, în lunile mai și decembrie 2026, odată cu plata pensiilor.

Ajutoarele one-off nu vor putea fi acordate în luna aprilie, după ce partidul AUR a contestat la Curtea Constituțională Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat

„Proiectul inițial prevedea acordarea acestui sprijin înainte de Paște, însă din motive administrative nu a fost posibil. Întârzierea bugetului și atacul la CCR au decalat calendarul. Este însă important că acest sprijin va fi acordat în luna mai”, a explicat Florin Manole.

Astfel, prima parte a banilor va ajunge la beneficiari în luna mai, iar cea de-a doua în decembrie, fără a fi necesară depunerea unor cereri.

Pensionari care primesc bani în plus prin Pachetul de solidaritate

Principalii beneficiari ai măsurilor sunt pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei. Aproximativ 2,8 milioane de persoane vor primi acest sprijin în 2026.

Sumele acordate diferă în funcție de nivelul pensiei:

până la 1.500 lei – ajutor total de 1.000 lei (în două tranșe);

între 1.501 și 2.000 lei – 800 lei (400 lei + 400 lei);

între 2.001 și 3.000 lei – 600 lei (în două tranșe egale).

Ajutorul se acordă inclusiv pensionarilor de urmaș, fiecărui beneficiar în parte, dacă se încadrează în plafonul stabilit.

Ce familii primesc ajutor în bani

Pachetul de solidaritate include și măsuri pentru familiile vulnerabile, în special cele cu copii.

Autoritățile au anunțat majorarea veniturilor minime de incluziune, care pot ajunge până la câteva sute de lei lunar, în funcție de veniturile și numărul membrilor familiei.

De asemenea, cresc și beneficiile pentru copiii cu dizabilități, sumele fiind majorate în funcție de gradul de handicap și urmând să rămână la un nivel mai ridicat și în anii următori.

„În ceea ce priveşte beneficiile pentru copii, este vorba, de exemplu, despre copiii cu dizabilităţi, aici îi avem pe cei cu grad mediu, al căror sprijin creşte de la 80 la 199 de lei. Pentru cei cu grad accentuat, creşterea este de la 232 de lei la 397 de lei. Pentru cei cu grad grav, este vorba despre o creştere de la 463 la 548 de lei. Aceste creşteri nu sunt doar pentru acest an, este o indexare de fapt şi aceste beneficii vor rămâne, evident indexate, şi din anii următori”, a explicat Ministrul Muncii, Florin Manole.

Prin aceste măsuri, Guvernul urmărește să sprijine categoriile cele mai afectate de creșterea prețurilor și de costul vieții, într-un context economic global dificil.